Alle ESC-Finalisten im großen Check Welcher Song verzückt Europa?

01: Israel

Imri: "I Feel Alive"

Ei, wie er strahlte, der Imri Ziv in seinem durchsichtigen schwarzen Hemdchen! Man merkte dem 25-Jährigen in jedem Moment seines Halbfinalauftritts am Donnerstag an, dass er es genoss, in Kiew auf der Bühne zu stehen - diesmal als Hauptattraktion nach zwei ESC-Auftritten als Hintergrundsänger. Diese Grundeuphorie prädestiniert ihn als Auftaktact - auch wenn sein David-Guetta-Aufguss lange vor der Abstimmung schon wieder in Vergessenheit geraten sein wird.

Sympathiepunkte: 5/10

Siegchancen: 2/10

02: Polen

Kasia Mos: "Flashlight"

Auf ein anderes Bevölkerungssegment zielt die ehemalige Sängerin bei der Pussycat Dolls Burlesque Revue mit ihrem ausschnittbetonten Wickelkleid. Den Song hat sie stimmlich sicher im Griff, auch die schwierigen, langen, hohen Töne. Die dramatische Ballade soll, auch wenn die "fire/desire"-Reime anderes suggerieren, durch ihre Aussage aufrütteln: Kasia setzt sich für Tierrechte ein. Beim Tippen zu berücksichtigen: Im Vorjahr schoss der polnische Kandidat durch das Publikumsvotum noch nach oben - mutmaßlich dank der vielen Diaspora-Polen in westeuropäischen Ländern.

Sympathiepunkte: 3/10

Siegchancen: 4/10

03: Weißrussland

Naviband: "Story of my Life"

Ein etwas überraschender Trend des ESC-Jahrgangs 2017 ist das Comeback der Heimatsprachen: Alle Songs im Halbfinale, die nicht auf Englisch, der zuletzt alles bestimmenden Sprache, gesungen waren, kamen weiter ins Finale. Zumindest sprachlich scheint sich also das Motto "Celebrate Diversity" zu erfüllen. Profitiert hat auch dieses weißrussische Duo, bei dem nur der Songtitel auf Englisch ist. Dass das, was das gutgelaunte Folk-Pop-Duo da singt, größtenteils nach "Hey hey, ho ho ho" klingt, schadet sicher nicht. Die Wahl der Bühnenrequisite - ein Propellerboot - dürfte den meisten Zuschauer wohl ähnlich unverständlich bleiben wie der weißrussische Text.

Sympathiepunkte: 6/10

Siegchancen: 2/10

04: Österreich

Nathan Trent: "Running on Air"

Und da ist schon das nächste prominente Requisit: Nathan Trent, der 25-Jährige Innsbrucker, sitzt und tanzt auf einem discokugelbekachelten Halbmond - wahrscheinlich weil das Special-Effects-Budget eine wörtlichere Umsetzung des Songtitels nicht hergab. Leicht (und ein bisschen arg süß) wie Luftschokolade kommt jedenfalls sein Lied daher, dass der einstige Student im Fach "Musikalisches Unterhaltungstheater" charmant interpretiert.

Sympathiepunkte: 6/10

Siegchancen: 5/10

05: Armenien

Artsvik: "Fly with Me"

Der Song "Fly with Me" handelt von einem Mädchen, das metaphorisch die Liebe symbolisiert, Flügel bekommt und Menschen aller Farben dazu einlädt, mit ihr auf die Reise zu gehen. Reiseleiterin Artsvik Harutyunyan, 32, singt die vergleichsweise komplexe Ballade sehr eindringlich und tanzt die Shiva-Choreographie mit ihren Stewardessen gekonnt vor. Zudem muss sie mit ihrem langen Zopf den Verlust der montenegrinischen Haarpeitsche ein klein wenig wettmachen.

Sympathiepunkte: 4/10

Siegchancen: 5/10

06: Niederlande

OG3NE: "Lights and Shadows"

Was klingt lieblicher als die Harmoniegesänge einer Girlgroup? Na, die Harmoniegesänge einer Girlgroup, die aus Schwestern besteht. Lisa ist die Große, Amy und Shelley sind die Zwillinge. Der Vater der drei, Rick Vol, hat einen Song geschrieben, der der schwer erkrankten Mutter Mut machen soll. Hach! Leider ist der kein Gipfel der Songwritingkunst - aber die Stimmen der Schwestern und ein paar cheesy Anklänge an Siebziger-/Achtziger-Zeug wie Heart reißen es raus.

Sympathiepunkte: 5/10

Siegchancen: 4/10

07: Moldawien

Sunstroke Project: "Hey Mamma"

Für den Saxofonisten des Sunstroke Projects hat sich die vielbeschworene Hoffnung auf den internationalen Ruhm durch den Eurovision Song Contest bereits erfüllt: Nach dem Auftritt beim ESC 2010 wurde sein Solo zu einem zehnstündigen YouTube-Video zusammengeschnitten, was dem "Epic Sax Guy" einigen Viral-Fame einbrachte. Nun ist der Epic Sax Guy zurück, zusammen mit dem Sänger und dem Geiger, und er bekommt auch wieder ein Solo. Aber diesmal stehlen ihm die Backingsängerinnen die Show: sie singen in Brautsträuße - und die fliegen zum Schluss natürlich ins Publikum. Gutgelaunter Quatsch, der nach drei Minuten noch nicht zu sehr nervt.

Sympathiepunkte: 3/10

Siegchancen: 3/10

08: Ungarn

Joci Pápai: "Origo"

Die ungarischen Juroren und Fernsehzuschauer haben einen Angehörigen der Roma-Minderheit ausgewählt als Repräsentanten eines Landes, in dem der Antiziganismus verbreitet ist. Joci Pápais Song ist denn auch ein Aufschrei gegen Diskriminierung, im C-Teil entsprechend wütend gerappt - allerdings auf Ungarisch, man versteht vor allem "Samurai"; der Refrain klingt versöhnlicher und hat Romani-Anklänge. Der bullige 35-Jährige klopft dazu bekräftigend auf die Brust der Husaren-Fantasieuniform. Ungewöhnlich, nicht uninteressant.

Sympathiepunkte: 6/10

Siegchancen: 6/10

09: Italien

Francesco Gabbani: "Occidentali's Karma"

Seit 34-Jährige aus dem toskanischen Carrara beim Festival von San Remo das Recht zur Teilnahme am ESC gewonnen hat, ist er eigentlich sofort zum Top-Favoriten geworden: Ein ziemlich zeitgemäßer Popsong mit einem tanzenden Affen als Showgag und einem Text, dessen ungefährer Inhalt jedem klar wird, der hört, dass hier "Panta Rhei" auf "Singin' in the Rain" gereimt wird. Dass Text und Interpret etwas neunmalklug sind, kann man ohne Italienischkenntnisse leichter überhören - dann gibt das abschließende "Ommm" Frieden. Am Abend vor dem Finale hat Portugal aufgeholt in den Wettbüros - steht gleichauf mit Italien.

Sympathiepunkte: 5/10

Siegchancen: 9/10

10: Dänemark

Anja: "Where I Am"

Anja Nissen, vor 21 Jahren als Tochter dänischer Auswanderer in Australien geboren und dort auch aufgewachsen, beherrscht die internationale Sprache der Emotions-Handbewegungen, wie sie in den "The Voice"-Sendungen der Welt gelehrt wird, aufs Vorbildlichste. Zur Steigerung kniet sie zum Höhepunkt ihres ansonsten unauffälligen Midtempo-Liedchens unter dem Feuerregen und schmettert die allesentscheidende Note für den Schnelldurchlauf heraus. Eine Energieleistung, die sie ins Finale brachte, wo aber nicht viel zu holen sein wird - zumal zwischen den beiden größten Siegesanwärtern.

Sympathiepunkte: 5/10

Siegchancen: 3/10

11: Portugal

Salvador Sobral: "Amar Pelos Dois"

Er ist der Aufsteiger der Woche von Kiew, dabei fehlte er dort anfangs noch aus gesundheitlichen Gründen: Luisa, seine ältere Schwester, die den Song komponiert hat, vertrat Salvador Sobral bei den ersten Proben. Doch zum Halbfinale war der 27-Jährige da, trug bei der Pressekonferenz ein "S.O.S. Refugees"-Sweatshirt und sang das Lied über seine Liebe, die für zwei reiche, so konzentriert, so intim, dass ihm Europas Herzen zuflogen. Die erste Final-Qualifikation für Portugal seit 2010 - und vielleicht sogar, bei der 49. Teilnahme, der erste portugiesische Sieg in der Geschichte des Eurovision Song Contest? Kein anderer ESC-Song hat sich in den Downloadcharts so vieler Länder platziert nach den Halbfinals - und bei den Wettbüros ist er zusammen mit dem italienischen der Topfavorit. Es wäre ein Triumph des Untypischen, des Spontanen.

Sympathiepunkte: 7/10

Siegchancen: 8/10

12: Aserbaidschan

Dihaj: "Skeletons"

Was will uns die Künstlerin damit sagen? Das dürfte die häufigste Reaktion auf die Inszenierung des aserbaidschanischen Beitrags sein. Die Sängerin schreibt auf Tafelwände, die umkippen? Auf einer Stehleiter hockt ein Mann mit Pferdekopf? Die Sängerin markiert die Mäntel der Backingsänger mit Kreidezinken? Immerhin: Da schaut man hin, da erinnert man sich. Hübsche Pointe der Veranstalter, dass sie das am Theatralischsten inszenierte Stück hinter die portugiesische Anti-Inszenierung gestellt haben.

Sympathiepunkte: 4/10

Siegchancen: 7/10

13: Kroatien

Jacques Houdek: "My Friend"

Ein Duett zwischen einem hochstimmigen Popsänger in Lederjacke und einem tiefen Operntenor im Anzug - mit dem Clou, das beide Duettpartner vereint sind im mächtigen Körper des Zeljko Houdek, der sich auf der Bühne Jacques nennt: Das gab es so auch noch nie, das ist ein Auftritt für die ESC-Kitsch-Annalen. Bloß: Wird Houdek fürs Finale vielleicht sogar zwei verschiedene Schuhe anziehen?

Sympathiepunkte: 2/10

Siegchancen: 6/10

14: Australien

Isaiah: "Don't Come Easy"

Isaiah Firebrace hatte beim ersten Halbfinale am Dienstag einen schlechten Tag erwischt, sein Versuch, Mariah-Carey-artig die Stimme zu modulieren, ging ziemlich übel daneben. Etwas, was die gestrengen Musikerkollegen, die in den Jurys sitzen, sicher bemerken würden. Doch in ihre Wertung ging es nicht ein - denn die treffen die Juroren nach einem gesonderten, vorgezogenen Durchlauf, dem Juryfinale. Und da traf Isaiah womöglich die Töne. Es ist ein nivellierendes Verfahren, eines, das den magischen Augenblick (und den verhunzten) geringer wertet. So bekommt der 17-jährige mit den großen Augenbrauen und der reduzierten Klavierballade seine Chance im Finale.

Sympathiepunkte: 5/10

Siegchancen: 5/10

15: Griechenland

Demy: "This Is Love"

Aber sowieso kommt es ja gar nicht so sehr auf die richtigen Töne an, wie jeder Durchlauf von "This Is Love" beweist. Das hat einen knalligen Refrain, den die 25-jährige Demy mit sehr viel Elan, aber eigentlich immer knapp neben der Melodie singt. Dass dieses Stück internationale Pop-Durchschnittsware aus der Feder des Griechen Dimitris Kontopoulos im Finale steht, liegt deshalb vermutlich auch an der hübschen Idee, zwei halbnackte Tänzer zu Füßen von Demy in einem Wasserbecken plantschen zu lassen.

Sympathiepunkte: 3/10

Siegchancen: 4/10

16: Spanien

Manel Navarro: "Do It For Your Lover"

Der Surferboy aus dem katalonischen Sabadell wurde nur aufgrund eines knappen Juryentscheids als spanischer Repräsentant ausgewählt - gegen den Willen des Publikums. In seinem selbstgeschriebenen Lied mischt der 21-Jährige spanische Strophen mit einem ziemlich penetranten englischen Refrain - und ist damit bei den Buchmachern ein Spitzenreiter: in der Wette um den letzten Platz.

Sympathiepunkte: 2/10

Siegchancen: 1/10

17: Norwegen

Jowst: "Grab the Moment"

"Better get that good vibe buzzing", singen die Norweger und schaffen das bei den Freunden zeitgenössischer Popmusik. Rapper Aleksander Walmann und Produzent Jowst sehen zusammen aus wie Daft Punk featuring Macklemore - aber als Bonus haben sie noch einen Sternenkrieger am Schlagzeug und das Mikrofon steckt auf einem Leuchtschwert. Die Musik kommt an diese optischen Eindrücke nicht ganz heran, aber es gibt reizvolle Stimmeffekte, deren Erzeugung einer Ausnahmegenehmigung bedurften: Sie verstoßen gegen das Live-Sing-Gebot beim Wettbewerb.

Sympathiepunkte: 7/10

Siegchancen: 4/10

18: Großbritannien

Lucie Jones: "Never Give Up On You"

Noch kein Brexit-Effekt bei diesem britischen Beitrag - im Gegenteil: Das Lied wurde mitgeschrieben von der dänischen ESC-Siegerin von 2013, Emmelie de Forest. Gesungen wird die ziemlich klassische Großballade von Lucie Jones, einer Waliserin, die ihren ersten großen Auftritt bei einem internationalen Pfadfindertreffen hatte. Nach Ausflügen zu "X-Factor" und in die Wonderbra-Werbung machte sie sich einen Namen als Musical-Sängerin. Entsprechend routinierte dürfte sie auch die allesentscheidende "Money Note" ihres Liedes treffen. Könnte einige gute Jurywertungen bekommen.

Sympathiepunkte: 4/10

Siegchancen: 6/10

19: Zypern

Hovig: "Gravity"

Thomas G:son, der vielleicht einzige Songwriter, dem der Eurovision Song Contest eine noch größere Obsession zu sein scheint als Ralph Siegel, hat es wieder geschafft: Er ist im Finale. "Gravity" bleibt mit seinem Stopp-Start-Groove in Erinnerung (auch bei denen, die darin den Einfluss des Rag'n'Bone-Man-Hits "Human" heraushören). Allerdings ist die Melodie bei weitem nicht so eingängig wie bei G:sons Siegertitel "Euphoria" von 2012 etwa. Dafür lässt sich der armenisch-zypriotische Interpret Hovig Demirjian furchtlos als Kippfigur in die Arme seiner Tänzer fallen - und das Bühnenbild recycelt die Kästchen von Russlands Fast-Sieger von 2016, Sergey Lazarev.

Sympathiepunkte: 2/10

Siegchancen: 4/10

20: Rumänien

Ilinca ft. Alex Florea: "Yodel It!"

Sollten Sie es bis hierhin noch nicht getan haben - jetzt wäre der Zeitpunkt, die Urteilskategorien des Guten Geschmacks mit zwei großen G endgültig beiseite zu lassen. Sind sie weg? Ja? Dann können wir es doch zugeben: Was für ein Weltklasse-Refrain ist dieses Gejodele, das sich sogar halbwegs plausibel aus den ungelenk gerappten Strophen des dunklen Bartmannes ergibt. Die 18-jährige Ilinca will sich das Jodeln per YouTube beigebracht haben. Nebenbei wird hier gezeigt, dass das alpenländische Jodeln und der typische Beyoncé-Soulkiekser gar nicht so weit entfernt voneinander sind. Aber über so was wollten wir ja nicht nachdenken...

Sympathiepunkte: 5/10

Siegchancen: 7/10

21: Deutschland

Levina: "Perfect Life"

Nach zwei letzten Plätzen mit zuvor unbekannten Solosängerinnen versucht es Deutschland diesmal mit einer zuvor unbekannten Solosängerin. Ein bisschen besser ist das Gefühl allerdings: Die in Bonn geborene, in Chemnitz aufgewachsene und in London lebende Levina wirkt strahlend selbstbewusst und professionell in allen Proben. Barfuß und rückenfrei tritt sie in grau auf die Bühne, die allerdings äußerst einfallslos illuminiert ist. Da der Song zwar ordentlich, aber nicht herausstechend ist, müsste es Levina mit Stimme und Ausstrahlung schaffen, ein paar Stimmen einzusammeln. Prognose: Könnte klappen, es wird ein Platz zwischen 15 und 20.

Sympathiepunkte: Keine Angabe, weil keine Stimmabgabe aus Deutschland

Siegchancen: 3/10

22: Ukraine

O.Torvald: "Time"

Rockfans, die sich in den Eurovision Song Contest verirren, haben oft keine große Auswahl. So auch diesmal, wo der die Band aus dem zentralukrainischen Poltawa die krachenden Gitarren als Alleinstellungsmerkmal hat. Dabei sind die Strophen zunächst noch recht zurückhaltend, aber in den Refrains wird's lauter, wenn auch nicht innovativer. Das Gastgeberland scheint nicht sehr scharf darauf zu sein, den ESC 2018 gleich nochmal auszurichten.

Sympathiepunkte: 4/10

Siegchancen: 2/10

23: Belgien

Blanche: "City Lights"

Als das Musikvideo zu "City Lights" im März veröffentlicht wurde, zählte Belgien plötzlich zum erweiterten Favoritenkreis beim ESC 2017: eine so moderne Elektro-Ballade, gesungen mit kontrollierter, tiefer Frauenstimme, dazu geschmackvoll inszeniert mit Licht und Architektur. Ellie Delvaux, eine erst 17-jährige Teilnehmerin bei der wallonischen Ausgabe von "The Voice", tritt unter ihrem zweiten Vornamen Blanche auf; der Song stammt vom Anführer der Lütticher Jungmännerband Roscoe. Doch im Halbfinale wirkte Blanche verschüchtert, wurde zudem in ein altmodisches schwarzes Kleid gesteckt. Zum Glück huschte zwischendurch doch ein kurzes Lächeln über ihr Gesicht - das war genug, um den vielleicht stärksten Song des Jahrgangs ins Finale zu holen.

Sympathiepunkte: 7/10

Siegchancen: 6/10

24: Schweden

Robin Bengtsson: "I Can't Go On"

Schweden, der ewige Mitfavorit, schickt zum dritten Mal in Folge einen männlichen Solisten - diesmal ist es der 27-jährige Robin Bengtsson, der sich zwar gerne mal mit tätowiertem Oberkörper an der Motocross-Strecke fotografieren lässt, auf der Bühne aber das dreitagebärtige Anzugmodel gibt. Er singt einen flüssig durchlaufenden Electro-Soul-Song; man stelle sich einen Avicii-Track mit Gastsänger Justin Timberlake als - bei Weitem nicht erreichtes - Ideal vor. Der Hauptclou aber ist die clevere Laufband-Choreographie von Bengtsson und seinen Tänzern - sieben Jahre nach OK Go ist ja für ESC-Verhältnisse fast taufrisch.

Sympathiepunkte: 2/10

Siegchancen: 7/10

25: Bulgarien

Kristian Kostov: "Beautiful Mess"

Wo kommt denn bitte plötzlich ein 17-jähriger Junge her, der mit solcher Souveränität und Ausstrahlung auf der Bühne steht? Entdeckt wurde Kristian Kostov in der russischen Version von "The Voice Kids", denn er wurde in Moskau geboren und wuchs auch in Russland auf, als Sohn eines Bulgaren und einer Kasachin. Für sein Vaterland also tritt er nun in Kiew auf, wo er aber auch auf die Stimmen der russischen Diaspora hofft - nach Einreiseverbot und Ausstieg von Russland. Ein würdiger Nachfolger für Bulgariens starken 2016er-Song "If Love Was A Crime" vom gleichen Songwriter-Team. Und die Buchmacher sehen in ihm sogar einen möglichen lachenden Dritten im Duell zwischen Italien und Portugal - die bessere Startposition hat er jedenfalls.

Sympathiepunkte: 5/10

Siegchancen: 7/10

26: Frankreich

Alma: "Requiem"

Mit dem sechsten Platz für Amir und "J'ai cherché" war Frankreich 2016 so erfolgreich wie seit 2002 nicht mehr. Kein Wunder, dass Songwriter Nazim Khaled ein weiteres Mal ran durfte, erneut mit einem zweisprachigen Titel. Doch leichtfüßigen Soul-Pop gibt es diesmal nicht wieder: Für ein "Requiem" ist dieses zwar recht beschwingt, aber dadurch klingt die 28-Jährige, die zuvor erst zwei Singles veröffentlicht hat, ziemlich gehetzt. Immerhin ist das Bühnenbild mit dem Eiffelturm in seinem Zentrum recht stimmungsvoll.

Sympathiepunkte: 6/10

Siegchancen: 3/10

Eurovision Song Contest 2017: Finale am Samstag, 13.5., ab 21 Uhr, Das Erste