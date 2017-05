ESC-Favorit Italien Die Dummen klatschen, der Affe tanzt

In jeder Klasse gibt es diese eine neunmalkluge Person, die sich schon mit 14 Jahren Friedrich Nietzsche-Konterfeis auf die Kladde klebt. Dabei hat die Person meistens Nietzsche nicht gelesen. Ähnlich verhält es sich mit dem italienischen Sänger Francesco Gabbani und seinem Lied "Occidentali's Karma". Gabbani tritt für Italien beim Eurovision Song Contest in Kiew auf und gilt in den Wettbüros und bei vielen Fanseiten als absoluter Favorit. Schlimm genug.

Ja, die Musik ist irgendwie catchy; ja, das Lied hat Ohrwurmcharakter; und ja, irgendwie macht es einen auf gute Laune mit dem Affen, der auf der Bühne tanzt. Man kann so schön im Takt mitklatschen. Bis man auf den Text achtet.

Wie beim Nietzsche-Aufkleber stimmt die Pose auch bei Gabbani: In "Occidentali's Karma" jagt eine Referenz die nächste. Gleich in der ersten Zeile trifft Shakespeare auf Erich Fromm. Später dann Heraklit auf Desmond Morris. Und, logisch, Karl Marx auf Buddha. Wahnsinn. Alles wird miteinander vermengt, und das schon in den ersten Zeilen: "Essere o Dover essere / il dubbio amletico" (dt. Sein oder sein müssen / Der Zweifel Hamlets).

Die zentralen Botschaften des Lieds sind folgende: Wir dürfen nicht vergessen, dass wir Affen sind - ohne Haare, in Anlehnung an den Zoologen Desmond Morris. Und: Wir nähern uns zwar den Philosophien des "Orients" an, versuchen diese aber zu verwestlichen. Aha. Das Ganze gepaart mit Kulturkritik (die Anonymen Alkoholiker seien heute nämlich die "Anonymen Selfisten"). Der Einzige der es richtig macht? Francesco Gabbani, der lässt nämlich mal sein Smartphone zu Hause. Achtsamkeit und so.

Gabbani gewann letztes Jahr das wichtige italienische Musikfestival San Remo mit dem Lied "Amen" in der Kategorie Newcomer. Dieses Jahr belegte er dann Platz 1 in der Hauptkategorie. Nach seinem Sieg im Februar überschlugen sich die italienischen Medien mit Lob, handelt es sich schließlich um einen intelligenten Song, den es zu dechiffrieren gilt. In einem Rai-Fernsehauftritt interviewt die Moderatorin Antonella Clerici Gabbani und fasst zusammen: "Wenn du das Hohe und Niedrige miteinander vereinst, hast Du Bingo gemacht. Wer die Zitate versteht, versteht sie eben und wer nicht, hat trotzdem Spaß."

Gabbanis Kommentar dazu: "Absolut. Es geht darum, gemeinsam Spaß zu haben, und wenn man dann noch Lust hat, über unsere Existenz zu reflektieren, warum nicht." Sinngemäß bleiben die Doofen also weiterhin doof, klatschen dafür aber so schön mit, während die Pseudointelligenten sich über Heraklit und Alles-ist-im-Fluss freuen. Gabbani selbst singt schließlich "L'intelligenza è démodé" (dt. Intelligenz ist aus der Mode) - tja, alle dumm, aber eben nicht Gabbani, der hat den Klappentext von Heraklit gelesen und daraus ein Lied gemacht.

Und noch ein Buch hat der 34-Jährige gelesen: Desmond Morris' "Der nackte Affe". Der britische Zoologe hat auch schon in einem Interview mit "La Repubblica" geantwortet: "[...] was Gabbani auf der Bühne und im Video macht, ist einzigartig; wie er die Kulturen und verschiedenen Zitate miteinander kombiniert und harmonisiert. Dann habe ich den Text gelesen und der hat mich fasziniert zurückgelassen, wegen seiner Schönheit, seiner Kultur, seiner Fülle der Zitate. Niemals habe ich so etwas gehört, vielleicht nur bei Bob Dylan und John Lennon."

Uff. Den italienischen Bob Dylan gibt es übrigens schon. Er heißt Franco Battiato und hat in seinem Lied "Magic Shop" bereits 1979 über die Themen, die Gabbani zu verhandeln versucht, gesungen. Nur ohne Affe, Om und Nietzsche-Sticker.