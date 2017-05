Wen Sie ins ESC-Finale wählen könnten Breathlessly durch die Nacht

1.Serbien

Tijana Bogicevic - "In Too Deep"

Serbien gehörte in seiner bisherigen ESC-Geschichte zu den Ländern, die der Verlockung widerstanden hatten, sich einen Song von professionellen internationalen Songwritern einzukaufen - bis sie offenbar 2016 beeindruckt waren vom bulgarischen Beitrag "If Love Is a Crime", der bis auf Platz vier kam. Man kontaktierte das Songwriter-Team. Bedauerlich nur, dass Mazedonien und auch Bulgarien auf dieselbe Idee kamen. Immerhin wurde im C-Teil mit einem kleinen Balkansound-Schlenker ein bisschen Kontinuität gewahrt. Doch ansonsten hat Serbien einen ziemlichen 08/15-Song erwischt, Typ Katy-Perry-Album-Bonustrack, dem die Interpretin das gewisse Etwas verleihen müsste. Ob das Tijana, die bisher vor allem als Hintergrundsängerin (unter anderem beim ESC 2011) im Einsatz war, gelingen kann?

Chancen aufs Weiterkommen: 2/5

2.Österreich

Nathan Trent - "Running On Air"

Diesen feschen jungen Mann hat Österreich schnell noch nominiert, als er schon die Vorauswahl für den deutschen Vorentscheid überstanden hatte. Nathanaele Koll heißt der vor 25 Jahren in Innsbruck Geborene bürgerlich, er nahm schon als Kind an Castingshows teil und studierte "Musikalisches Unterhaltungstheater" in Wien. Da ist er ja grundsätzlich beim Eurovision Song Contest am richtigen Ort, zumal sein Song, eine fluffige Radiopopmelodie, von der wenig hängen bleibt, ein bisschen unterhaltsame Theatralik gut gebrauchen kann. Die Österreicher haben da was vorbereitet, ein Halbmond kommt zum Einsatz. Er könnte ihnen mit etwas Glück und Nachbarschaftshilfe ins Finale leuchten.

Chancen aufs Weiterkommen: 3/5

3.Mazedonien

Jana Burceska - "Dance Alone"

Die 23-jährige Jana singt, dass sie den Bürgersteig zu ihrem Laufsteg mache, doch an diesem Abend wird es die Bühne in Kiew sein. Darauf wird sie tatsächlich alleine tanzen, wie es der Songtitel anregt, doch in der Halle wird so mancher mitwackeln, denn "Dance Alone" ist ein ziemlich mitreißender, nicht allzu anspruchsvoller Elektro-Popsong mit hübschen Klatscheffekten. Da hat das kleinere Land das bessere Exemplar aus der Soundfabrik von Borislav Milanov und seinen schwedischen Mitstreitern erstanden.

Chancen aufs Weiterkommen: 4/5

4.Malta

Claudia Faniello - "Breathlessly"

Breathlessly durch die Nacht geht es für die 29-jährige Malteserin Claudia Faniello mit einem sehr klassischen ESC-Beitrag. Es geht schon los damit, dass sie 2007 in jedem Jahr an der Vorentscheidung auf der Mittelmeerinsel teilgenommen hat, aber sich bisher noch nie für Europa qualifizieren konnte - anders als ihr großer Bruder Fabrizio, der Malta 2001 (Platz 9 für "Another Summer Night") und 2006 ("I Do", 24.) mit Disco-Pop-Liedchen vertreten hatte. Claudia hingegen hat sich der maltesischen ESC-Diven-Tradition folgend für eine Großballade entschieden, die sie im engen Glitzerkleid vortragen wird - wie sich das gehört. Dass die Komponisten auch Maltas erfolgreichsten ESC-Song überhaupt geschrieben haben (Platz 2 gab's 2002 für Ira Losco mit "7th Wonder"), zeigt vielleicht die Ambitionen für 2017 - doch zuletzt waren Songs von Vella/Borg zweimal im Halbfinale gescheitert. Helfen die Jurys diesmal?

Chancen aufs Weiterkommen: 2/5

5.Rumänien

Ilinca ft. Alex Florea - "Yodel It!"

Sollten Sie es bis hierhin noch nicht getan haben - jetzt wäre der Zeitpunkt, die Urteilskategorien des Guten Geschmacks mit zwei großen G endgültig beiseite zu lassen. Sind sie weg? Ja? Dann können wir es doch zugeben: Was für ein Weltklasse-Refrain ist dieses Gejodele, das sich sogar halbwegs plausibel aus den ungelenk gerappten Strophen des dunklen Bartmannes ergibt. Die 18-jährige Ilinca will sich das Jodeln per YouTube beigebracht haben, den Song hatte Komponist Mihai Alexandru eigentlich den Schweizer Repräsentanten Timebelle zugedacht, deren Stammproduzent er ist. Doch die Eidgenossen lehnten ab - nun dürfen sie für diesen rumänischen Spaß stimmen, der nebenbei zeigt, dass das alpenländische Jodeln und der typische Beyoncé-Soulkiekser gar nicht so weit entfernt voneinander sind. Aber über so was wollten wir ja nicht nachdenken...

Chancen aufs Weiterkommen: 5/5

6. Niederlande

OG3NE - "Lights and Shadows"

Was klingt lieblicher als die Harmoniegesänge einer Girlgroup? Na, die Harmoniegesänge einer Girlgroup, die aus Schwestern besteht. Lisa ist die Große, Amy und Shelley sind die kleinen Zwillinge - zusammen haben sie (schon 2014) die holländische "The Voice"-Ausgabe gewonnen. Und nun hat der Vater der Drei, Rick Vol, einen Song geschrieben, der der erkrankten Mutter Mut machen soll. Hach! Leider ist der kein Gipfel der Songwritingkunst - aber die Stimmen der Schwestern und ein paar cheesy Anklänge an Siebziger-/Achtziger-Schlock wie Heart müssten es eigentlich rausreißen.

Chancen aufs Weiterkommen: 3/5

7.Ungarn

Joci Pápai - "Origo"

Zum wiederholten Male haben die ungarischen Juroren und Fernsehzuschauer einen ESC-Beitrag ausgewählt, der musikalisch und/oder gesellschaftlich deutlich progressiv daher kommt. In diesem Jahr ist es ein Angehöriger der Roma-Minderheit, der das Land repräsentieren darf, in dem der Antiziganismus verbreitet ist. Joci Pápais Song ist denn auch ein Aufschrei gegen Diskriminierung, im C-Teil entsprechend wütend gerappt - allerdings auf Ungarisch, der Refrain klingt versöhnlicher und hat Romani-Anklänge. Der 35-Jährige ist ein bulliger Typ mit einem Faible für Fantasieuniformen, der die Show zusammen mit einer Tänzerin und einem Geiger zu schultern hat. Kein sicherer, aber ein wahrscheinlicher Qualifikant.

Chancen aufs Weiterkommen: 3/5

8.Dänemark

Anja - "Where I Am"

Beim Eurovision Song Contest werden natürlich immer alle Kandidaten auf mögliche Abba-Bezüge abgeklopft. Wir hätten da was gefunden bei Anja Nissen: Sie hat ein Diastema, eine Lücke zwischen den oberen Schneidezähnen, wie sie zu Beginn ihrer Weltkarriere ("Waterloo"!) auch Abbas Agnetha hatte - was wiederum der Schriftsteller Tex Rubinowitz in seinem jüngsten Roman ausgiebig thematisierte. Anja kam vor 21 Jahren im Abba-verrückten Australien zur Welt als Tochter dänischer Auswanderer; sie gewann 2014 bei "The Voice Australia" und versuchte schon im Vorjahr für Dänemark anzutreten. Nun hat es geklappt mit einer von ihr mitgeschriebenen Selbstbehauptungshymne, die sie mit viel Energie auf die Bühne bringt. Sie gipfelt in einem Schrei, dessen Gelingen über Weiterkommen oder Aus entscheiden könnte.

Chancen aufs Weiterkommen: 4/5

9.Irland

Brendan Murray - "Dying To Try"

Dafür, dass Irland mal als Musterland der Eurovision galt, war die Bilanz der Sänger von der grünen Insel zuletzt ziemlich bescheiden: Dreimal Vorrunden-Aus hintereinander, davor ein letzter Platz im Finale - das kam nach den Jedward-Jahren heraus. Nun soll es ein Galway Guy richten, der charmant rotbäckige Brendan Murray, der von Manager Louis Walsh entdeckt wurde bei einem von dessen Versuchen, seinen Erfolg mit Westlife und Boyzone zu wiederholen. Für diese Boygroups komponierte auch Jörgen Elofsson einige Hits, damals noch im legendären Cheiron Studiokomplex in Stockholm. Zumindest professioneller aufgestellt aus zuletzt wirkt Irland also diesmal. Und doch klingt der Song irgendwie durchschnittlich, ein bisschen altbacken: Es wird schwer.

Chancen aufs Weiterkommen: 2/5

10.San Marino

Valentina Monetta und Jimmie Wilson - "Spirit Of The Night"

Ein Jahr hat er zugeschaut, hat mal geguckt, ob's die anderen auch ohne ihn hinkriegen - doch nun ist Ralph Siegel zurück und will versuchen, ob er San Marino zum zweiten Mal ins ESC-Finale bringen kann. Hoffnung soll machen, dass als Sängerin wieder die tapfere Valentina Monetta auf der Bühne steht - Siegels sanmarinesische Statthalterin seit "Facebook Uh, Oh, Oh" (2012) und auch die Interpretin beim historischen Finaleinzug mit "Maybe". Diesmal kommt Valentina mit Käppi, Lederhose und einem zusätzlichen Hoffnungsträger, dem Duettpartner Jimmie Wilson, Barack-Obama-Darsteller im Frankfurter Musical "Hope". Ah, "Celebrate Diversity", das ist ein Motto ganz nach Siegels Geschmack! Da gibt er gern noch einen extraeuphorischen Tonartwechsel hinzu. Doch Vorsicht: Im ersten Semifinale haben die klassischen ESC-Tricks kaum verfangen.

Chancen aufs Weiterkommen: 1/5

11.Kroatien

Jacques Houdek - "My Friend"

Ein Auftritt für die Annalen: Zeljko Houdek, der sich als Künstler den poetischeren Vornamen Jacques gegeben hat, singt gleich zwei Lieder in einem: Das eine mit hoher Popstimme, das andere mit voller Opernwucht - und er wechselt nicht nur zwischen den beiden Stimmfarben hin und her, sondern auch zwischen dem poppigen Englisch und dem lyrischen Italienisch. Da der 35-Jährige mit seiner Präsenz - "ein sonderbarer Hybrid aus Tenor und Anführer einer gut genährten Motorradgang" (Anja Rützel) - zudem den Bildschirm ziemlich füllt, wird "My Friend" auch Zuschauern nicht in Vergessenheit geraten, die beim Schnelldurchlauf noch auf der Toilette sind. Aufmerksamkeit ist gesichert - aber Anrufe auch?

Chancen aufs Weiterkommen: 2/5

12.Norwegen

Jowst - "Grab The Moment"

Jowst ist der Künstlername - nein, nicht des Sängers, sondern des DJs und Produzenten Joakim With Steen, der sich auf der ESC-Bühne hinter einer leuchtenden Maske verbirgt, mit der er gut für Daft Punk als Zweitbesetzung auftreten könnte. Allerdings leuchtete Jowsts Maske beim Durchlauf für die Fachjuroren aus technischen Gründen nicht, weshalb die norwegische Delegation eine Wiederholung forderte. Dies wurde abgelehnt: Womöglich haben die Jurys mehr auf die Stimme von Aleksander Walmann geachtet, der den sehr modernen, ziemlich eingängigen EDM-Popsong von Jowst sprechsingt. Die ganze Performance macht einen sehr stimmigen, zeitgemäßen Eindruck, das sollte klappen mit dem Finale - wenn denn die Maske leuchtet!

Chancen aufs Weiterkommen: 4/5

13. Schweiz

Timebelle - "Apollo"

So wie Andy Warhol die Sängerin Nico an The Velvet Underground vermittelte, so brachte der rumänische Produzent Mihai Alexandru seine Landsfrau Miruna Manescu und mit ihr internationales Flair zu der Berner Boygroup Timebelle, die sich nach dem städtischen Wahrzeichen, dem Uhrturm Zytglogge benannt hatte. Den Song haben die Kinder des ehemaligen Schweizer Tennisstars und Steffi-Graf-Trainers Heinz Günthardt komponiert, die beide in Schweden die Songwritingkunst erlernt haben. Das hört man ihm auch an: Er ist ziemlich funktional, durchaus mitreißend, aber auch ein bisschen austauschbar.

Chancen aufs Weiterkommen: 2/5

14. Weißrussland

Naviband - "Historyja majho zžyccia"

Weißrussland, das bisher beim ESC meist auf schrille, aber billige Inszenierungen gesetzt hatte, versucht es diesmal mit einem bodenständigen, aber fröhlichen Folk-Pop-Duo, das erstmals in weißrussischer Sprache singt. "Die Geschichte meines Lebens" heißt der Songtitel übersetzt, es soll darin einfach immer weitergehen, ist die unspektakuläre Botschaft. Trotzdem könnten das Schrummeln der Gitarren und die gute Laune von Artem und Ksenia ansteckend wirken - und im ersten Halbfinale ist ja sogar ein Song auf Portugiesisch weitergekommen.

Chancen aufs Weiterkommen: 3/5

15. Bulgarien

Kristian Kostov - "Beautiful Mess"

Wo kommt denn bitte plötzlich ein 17-jähriger Junge her, der mit solcher Souveränität und Ausstrahlung auf der Bühne steht? Entdeckt wurde Kristian Kostov in der russischen Version von "The Voice Kids", denn er wurde in Moskau geboren und wuchs auch in Russland auf, als Sohn eines Bulgaren und einer Kasachin. Für sein Vaterland also tritt er nun in Kiew auf, wo er aber auch auf die Stimmen der russischen Diaspora hofft - nach Einreiseverbot und Ausstieg von Russland. Doch richtig gute Chancen, nicht nur ins Finale zu kommen, sondern dort weit vorne zu landen. Ein würdiger Nachfolger für Bulgariens starken 2016er-Song "If Love Was A Crime".

Chancen aufs Weiterkommen: 5/5

16.Litauen

Fusedmarc - "Rain Of Revolution"

Was gab es nicht schon alles für Revolutionen, die samtene in Tschechien, die orange im Gastgeberland Ukraine und im Baltikum, wo Viktorija Ivanovskaja und ihre Band herkommen, die singende. Ob es damals oft geregnet hat? Oder handelt es sich um Geschichtsklitterung, wenn Fusedmarc den Revolutionsregen herbeisingen? Jedenfalls klingt ihr Elektropop wie aus vorrevolutionären Zeiten, mit äußerst abgeschmackten Presetklängen und angestrengtem Gesang. Ohne Nachbarschaftshilfe chancenlos.

Chancen aufs Weiterkommen: 2/5

17.Estland

Koit Toome und Laura - "Verona"

Ah, da sind ja schon die Nachbarn. Estland, öfters mal mit ungewöhnlich geschmackvollen Beiträgen beim ESC aufgefallen, verlässt sich diesmal auf Erprobtes: Zum vierten Mal stammt die Komposition von Sven Lohmus, dem Produzenten hinter Vanilla Ninja. Laura Poldvere sang schon 2005 Lohmus' "Let's Get Loud" mit der Girlgroup Suntribe. Koit Toome war sogar schon 1998 im ESC-Finale mit der Klavierballade "Mere lapsed". Mit vereinten Kräften singen die estnischen Veteranen von einer Reise nach Verona, verirrt wie Romeo & Julia. Nun ja. Ist etwas für Musical-Freunde.

Chancen aufs Weiterkommen: 2/5

18.Israel

Imri - "I Feel Alive"

Im durchsichtigen schwarzen Netzhemdchen wirbelt zum Abschluss der 25-jährige Imri Ziv über die ESC-Bühne - zum dritten Mal in Folge. Doch während er in den vergangen beiden Jahren sich als Hintergrundsänger zurückhalten musste, hat er jetzt endlich die Frontrolle. Er verrät dabei das Geheimnis seines Lebens: niemals aufgeben! Na also. Die Musik dazu ist ein drittklassiger David-Guetta-Aufwasch, der aber immerhin gut gelaunt und tanzbar ist. Das könnte schon reichen.

Chancen aufs Weiterkommen: 3/5

Eurovision Song Contest, 2. Halbfinale, Donnerstag, 11.5., 21 Uhr, ONE