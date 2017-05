2. ESC-Halbfinale Rumänien jodelt und rappt sich ins Finale

Eigentlich ist besonders die Schweiz fürs Jodeln bekannt, beim Eurovision Song Contest trat allerdings Rumänien mit einer Jodel-Rap-Einlage an - und setzte sich damit im zweiten ESC-Halbfinale durch. Die Schweiz schied in Kiew hingegen aus.

Neben "Yodel It!" von Ilinca und Alex Florea konnten auch der Österreicher Nathan Trent mit seinem Lied "Running On Air" überzeugen, auch Israel schaffte mit "I Feel Alive" den Sprung ins Finale am Samstag.

Beim Publikum im Internationalen Ausstellungszentrum kam besonders der weißrussische Beitrag des Duos Naviband "Story Of My Life" an. Die Mehrzahl der Fans favorisierte die Gruppe aus dem Nachbarland, die auf Weißrussisch sang. Auch die Journalisten im Pressezentrum waren begeistert. Auch der Bulgare Kristian Kostow darf im Finale auftreten. Er gilt als einer der Favoriten der Buchmacher.

Der ungarische Sänger Joci Papai sang im Halbfinale in seiner Muttersprache. Eine bauchfreie Tänzerin umgarnte den romastämmigen Sänger, Stichflammen schossen aus dem Boden. Er steht ebenso am Samstag wieder auf der Bühne wie die Teilnehmer aus Kroatien, Norwegen, Dänemark und den Niederlanden. Das von dem deutschen ESC-Urgestein Ralph Siegel, der zum 25. antrat, produzierte Lied für San Marino ("Spirit Of The Night") schied aus.

Auch Mazedonien muss nach Hause fahren - obwohl das kleine Land den wohl aufregendsten Auftritt hinlegte. Zunächst hatte Sängerin Jana Burceska in einem Video vor ihrem Auftritt ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. Dann ging in der Liveshow - allerdings nach Ende der Zuschauerabstimmung - auch noch ihr Freund Alexander vor einem Millionenpublikum auf die Knie. "Willst du mich heiraten?", fragte er die 23-Jährige. Dann zückte er einen Ring und die Antwort von Burceska war klar: "Ja!", rief sie in die Kamera.

Auch Moderator Timur war begeistert. "Das ist wohl der erste Heiratsantrag im Eurovision Song Contest", sagte er. Der Sänger Jimmie Wilson aus San Marino und viele weitere Kandidaten gratulierte den Frischverlobten, stolz präsentierte Burceska ihren Ring den Sängern und Tänzern. So konnte Burceska wohl zumindest verkraften, dass sie nicht genug Anrufe der Zuschauer bekam, um weiterzukommen.

Zehn Länder hatten sich mit ihren Beiträgen schon in einem ersten Halbfinale am Dienstag qualifiziert - darunter Australien, Belgien und Portugal. Die Deutsche Levina tritt mit ihrem Song "Perfect Life" wie die Kandidaten aus Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien und Gastgeberland Ukraine direkt im Finale an.