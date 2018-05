+++ ESC-Finale im Live-Ticker +++ Europa singt in Lissabon

Immer, wenn ich den Vampir-Fatzke sehe (um mal im Ton zu bleiben), frage ich mich, wieviel man als Laiendarsteller beim Hamburger Dungeon verdient. Aber man munkelt, er habe ein gutes Bühnen-Accessoire.

"Der Mann, den Sie kennen", der ist wirklich gut.

Mélovin, der ukrainische Drangsal

Wie mir dieser Vampir-Fatzke jetzt schon auf die Nerven geht. Das wird sicher ein schöner Abend.

Auja, Portwein! Nein, wir ziehen das jetzt durch hier. Eine Parade! Ist ja geradezu olympisch.

Matrosen beiderlei Geschlechts tragen die Fahnen der Länder hinein.

Ja, sollen wir dann einpacken, die geschundenen Seelen in Portwein ertränken?

Mariza, die habe ich schon in so manchem Konzertkalender gesehen.

Freue mich schon auf Madredeus.

Das Publikum erstmal schön mürbe lamentieren. Interessante Taktik.

Jetzt bin ich ganz melancholisch. Na toll. Guten Abend auch von mir aus Berlin!

Ja. Er ist unbespöttelbar.

Der Fado hat allen die Sprache verschlagen.

Fado. Das kommt davon, wenn man ganz alleine am Rand von Europa hockt und jahrhundertelang nur aufs Meer guckt.

Der Fremdenverkehrsverbund darf für Portugal werben.

Ich finde, dieser Ticker wird mit völlig falschen Versprechungen beworben. Gemein, ich? Schnurr!

Ich will, dass es losgeht!

Guildo Horn nicht zwingend schlechte Gesellschaft?

Ich will es doch auch.

Auf dem 7. Platz landete anno 1998 auch Guildo Horn. Ist nicht zwingend schlechte Gesellschaft, oder?

Guten Abend. Bin etwas fassungslos angesichts des Liedes von Barbara Schöneberger.

So, kurz bevor es losgeht, noch ein Blick auf die Wettquoten: Eleni aus Zypern gilt als Top-Favoriten, vor Israel und Irland. Der deutsche Beitrag steht auf Platz sieben in der Liste der Wettbüros.

Ja, und völlig ohne eigenes Verschulden in Vergessenheit geraten (Parallele zu den Simple Minds?! Not sure.)

Fidelität. So ein schönes Wort: (Geschichte) [vom Lehnsmann dem Lehnsherrn gegenüber geschuldete] Treue (in Bezug auf die Vorlage, die Wiedergabe, die Dokumentation von etwas) Genauigkeit, Zuverlässigkeit (veraltet) Fröhlichkeit, Ausgelassenheit

Mit das Schönste am ESC: Die Fidelität der Fans (Bildquelle: dpa)

Ah, die Simple Minds! Da werden Erinnerungen wach an den ESC ... 1987? Oder 1988? Wann waren die nochmal dabei? Nie? Gud'n abendallerseits auch meinerseits.

... und Schöneberger ein gutes Kleid an; wie ein Bonbon mit Lavendelfäbrung. Prädikat: ESC-tauglich.

Guten Abend auch von mir. Zu Michael Schulte, dem deutschen Sänger, wurde schon geschaltet. Er hat "ein gutes Gefühl". Klar.

Während Barbara Schöneberger noch munter alles wegmoderiert, was nicht bei drei auf den Bäumen ist - aus der Redaktion in Hamburg schon mal herzlich willkommen hier beim ESC-Live-Ticker 2018. Wir sind gespannt.