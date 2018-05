ESC-Siegerin Netta Für Israel. Für die Vielfalt

Am Ende der Tage von Lissabon triumphierte dann doch diejenige, die als Favoritin gegolten hatte, bevor die Eurovision-Song-Contest-Gemeinde sich in Portugal versammelte. Sobald Israel den Titel "Toy" und die Interpretin Netta Barzilai der Öffentlichkeit vorgestellt hatte, schoss das Land an die Spitze der Wettbürolisten.

Doch die Probenwoche in der berühmten ESC-Blase können frühe Favoriten stürzen und neue entstehen lassen. Diesmal zog Eleni Foureira mit ihrem Beitrag für Zypern, "Fuego", vorbei. Netta durfte ihr Markenzeichen, den Looper, mit dem sie ihre eigene Stimme begleiten kann, im Wettbewerb nicht benutzen - es wäre ein Regelverstoß. Hintergrundsängerinnen mussten übernehmen.

Am Abend war es dann lange spannend, aber am Ende nicht einmal knapp: Mit 529 Punkten hatte Netta fast hundert Punkte Vorsprung auf die Zweitplatzierte aus Zypern (436). Bei den 43 Länderjurys hatten Österreich und Schweden zwar mehr Punkte ergattert, aber das Votum des Publikums trug die 25-Jährige zum Triumph (das Finale können Sie hier im Minutenprotokoll nachlesen, und eine detailliertere Analyse zum ESC-Finale finden Sie hier).

"Ich bin so glücklich", waren ihre ersten Worte mit dem gläsernen Mikrofon in der Hand, der ESC-Siegestrophäe. Das sah man ihr auch an, sie strahlte unter den Haaröhrchen, die zu ihrem Markenzeichen geworden sind.

Wichtiger waren aber ihre nächsten Sätze: "Danke, dass ihr das Anderssein gewählt habt! Danke, dass ihr die Vielfalt gefeiert habt!" Es sind die Kernaussagen, die in ihrem Siegerlied "Toy" stecken. "Look at me, I'm a beautiful creature" beginnt der Text des Songs: "Seid stolz und nehmt euch selbst so an, wie ihr ausseht und denkt", beschreibt sie ihre Botschaft an junge Frauen.

Dass die sich zudem nichts gefallen lassen sollten - wie es im Refrain heißt: "I'm not your toy / you stupid boy" -, das ist kaum anders als feministisch zu verstehen und schließt an die #MeToo-Debatte an. Mit "Wonder woman, don't you ever forget / You're divine and he's about to regret" wird auf eine andere israelische Ikone des popkulturellen Feminismus Bezug genommen: die jüngst von Gal Gadot gespielte Filmfigur "Wonder Woman".

Winkekatzen, Gegacker, Feuerwerk

Immer wieder erzählte Netta Barzilai davon, dass sie solchen Zuspruch als dickes Mädchen gut hätte gebrauchen können. Dass sie sich nicht getraut hätte, sich zu Gesangswettbewerben anzumelden. Dass sie lange gebraucht habe, ihr Anderssein zu akzeptieren: "Wenn die junge Netta mich zur Primetime hätte sehen können, wäre die junge Netta weniger unglücklich gewesen."

Ihr Anderssein zelebrierte Netta beim "Toy"-Auftritt mit einem asiatisch angehauchten Look, noch gesteigert durch Winkekatzen im Bühnenbild. Irgendwo in der Nähe von Hannover wird sich Jamie-Lee, 2016 für Deutschland mit einem ähnlichen Look am Start, vielleicht gedacht haben: Was hat mir damals gefehlt?

Ganz sicher der passende Sound: "Toy" klingt so knallbunt wie der K-Pop aus Korea, mit ihrem Gegacker und ihren "Bakum-bakum"-Lautmalereien bringt sie das Spielerische auf die Spitze. Als Komponist ist Doron Medalie an dem Song beteiligt gewesen, der nicht nur die Hymne zur Gay-Pride-Parade in Tel Aviv geschrieben hat, sondern auch die israelischen ESC-Beiträge von 2015 ("Golden Boy") und 2016 ("Made of Stars"). Aber auch der junge Produzent Stav Berger hat mitgeholfen, einen Sound zu schaffen, der es in zahlreiche Streamingdienst-Bestenlisten schaffte: Dieser Song hat nicht nur wegen der Show gewonnen. Er wird auch gehört, freiwillig gehört.

Aus Versehen war "Toy" dem Vorjahressieger Salvador Sobral untergekommen, der schon bei seiner Dankesrede eine Kampagne gegen Musik mit allzu viel "Feuerwerk" gestartet hatte. In einem Zeitungsinterview zum Song Contest 2018 berichtete er, wie er Nettas "schreckliches Lied" bei YouTube gehört habe. Souverän konterte diese, sie habe nur Liebe für Salvador und die Musik aller Stile übrig. Und am Ende des Finalabends übergab Sobral Netta die Trophäe.

Sending only love to Salvador, and to all artists of all genres ♥️ pic.twitter.com/mcGHpIXTNz — Netta Barzilai (@NettaBarzilai) 9. Mai 2018

Noch einen weiteren Punkt sprach sie in der Nacht von Lissabon als frischgekürte Siegerin an: Sie liebe ihr Land, und nächstes Mal gehe es nach Jerusalem. Eine Aussage, die Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu bei Twitter direkt bestätigte: "Netta, du bist ein echter Schatz", schrieb er: "Du hast dem Staat Israel viel Ehre eingebracht! Nächstes Jahr in Jerusalem!" Eine Wahl, die Konfliktpotential für 2019 birgt.

נטע, את כפרה אמיתית. הבאת הרבה כבוד למדינת ישראל! לשנה הבאה בירושלים! pic.twitter.com/l0z6QF7lS9 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 12. Mai 2018