Deutsches Abschneiden beim ESC Wo wir sind, ist hinten

Ist Deutschland nun so unbeliebt oder sind die Songs einfach nur so schlecht? Die ESC-Fans hierzulande zermartern sich den Kopf über das eher peinliche Abschneiden der vergangenen drei Jahre: Letzter, Letzter, Vorletzter. So eine Negativserie gab es doch noch nie, oder?

Nun, zumindest ähnlich schlimm lief es auch früher schon mal für die deutschen Vertreter beim Eurovision Song Contest, der auch mal Grand Prix Eurovision de la Chanson hieß. Erfolgreiche und weniger erfolgreiche Phasen wechselten sich ab - und einem schlechten Jahr folgten meistens ein oder zwei weitere schlechte. Egal ob Promis wie Cindy & Bert und die No Angels antraten oder längst vergessene No-Names wie Leon und Bianca Shomburg.

Sehen Sie in der Bildergalerie, welche deutschen Starter in den vergangenen 50 Jahren auf den hinteren Plätzen landeten.