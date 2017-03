Wegen Krim-Auftritt Kiew verhängt ESC-Verbot für russische Sängerin

Weil die Russin Julia Samoilowa 2015 in der von Moskau annektierten Krim auftrat, darf sie für drei Jahre nicht in die Ukraine einreisen. Und somit auch nicht am Eurovision Song Contest im Mai in Kiew teilnehmen.