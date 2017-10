Fats Domino gestorben Hören Sie Klassiker des Rock'n'Roll-Pioniers

"The Fat Man" (1949)

Am 10. Dezember 1949 nahm der Pianist Antoine "Fats" Domino in New Orleans diesen Song auf, den er gemeinsam mit seinem Entdecker und Produzenten Dave Bartholomew geschrieben hatte. Man möge ihn den "Fat Man" nennen, aber: "All the Girls they Love me". Bis 1953 hatte das Plattenlabel Imperial Records eine Million Exemplare der Single verkauft.

"Blueberry Hill" (1956)

Der Song stammt aus dem Jahre 1940, wurde für einen Western geschrieben und schon mehrfach als Single erschien. Alles Gründe für den Produzenten Bartholomew, sich gegen eine Aufnahme zu stemmen. Doch Fats Domino bestand darauf, der Song kam auf Platz zwei der Popcharts, nach zwei Wochen waren zwei Millionen Singles verkauft. Es wurde und blieb Dominos größter Hit, der 2004 vom amerikanischen "Rolling Stone" unter die 100 größten Songs aller Zeiten gewählt wurde.

"Ain't It A Shame" (1955)

Pat Boone, der brave, sanfte und vor allem weiße Sänger hatte 1955 einen Nummer-eins-Hit mit dieser Domino/Bartholomew-Komposition - doch auf mittlere Sicht setzte sich das Original aus New Orleans durch; Fats Domino spielte ihn in "Shake, Rattle & Rock!", einem der Filme, mit denen Hollywood vom Rock'n'Roll-Boom zu profitieren suchte. Angeblich das erste Lied, das John Lennon zu spielen lernte, er coverte es 1975.

"Walking to New Orleans" (1960)

Eine Hymne an Dominos geliebte Heimatstadt New Orleans, die Ray Charles 1960 für ihn schrieb. Während der Hurrikan "Katrina" über dem Süden der USA tobte und weite Teile von New Orleans überschwemmt waren, wurde Domino vorübergehend als verschollen gemeldet. Jemand schrieb sogar "RIP Fats" an sein Haus - verfrüht.

"I'm Walkin'" (1957)

In Deutschland dürfte dieser Song zu Fats Dominos bekanntesten Titeln gehören - dank eines Spots, der Anfang der Neunzigerjahren für eine Tankstellenkette warb und mit "I'm Walkin'" unterlegt war. Im Video ein Auftritt von Fats Domino bei einem holländischen Jazzfestival. Wie am Mittwoch bekannt wurde, ist Fats Domino im Alter von 89 Jahren gestorben.