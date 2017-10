Rock'n'Roll-Pionier Fats Domino ist tot

Die Liste der Musiker, die er geprägt hat, ist lang. Sie reicht von Billy Joel bis Paul McCartney. Antoine "Fats" Domino galt als einer der Gründerväter des Rock'n'Roll. Jetzt ist der Pianist in New Orleans gestorben, das bestätigte seine Tochter gegenüber lokalen Medien.

Domino begann seine Karriere in den Fünfzigerjahren, zu seinen bekanntesten Songs gehören "Ain't That a Shame", "Walking to New Orleans" und vor allem "Blueberry Hill". Er gehörte mit Little Richard und Chuck Berry zu den einflussreichsten Musikern der Frühphase des Rock'n'Roll. Sein Album "The Fat Man" gilt bei manchen als erster Rock-n-Roll-Album aller Zeiten.

1986 wurde er in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. 2003 in die Blues Hall of Fame. Der Rolling Stone nahm ihn in seine Liste der 100 größten Künstler aller Zeiten auf. Außerdem verlieh ihm US-Präsident Bill Clinton 1998 die National Medal of Arts, die bedeutendste Künstlerauszeichnung die der amerikanische Kongress verleiht.

In seinen späteren Jahren zog sich Domino ins Privatleben zurück, sorgte 2005 jedoch unfreiwillig für Aufsehen. Während des Hurrikane Katrina wurde Domino als vermisst gemeldet, später aber aus dem Katastrophengebiet gerettet. 2007 erschien das Album "Goin' Home: A Tribute to Fats Domino", an dem mehrere Künstler mitwirkten. Mit dem Geld, dass das Album einbrachte, wurde Dominos Haus in New Orleans wieder aufgebaut.

Der damalige US-Präsident George W. Bush stattete Domino einen persönlichen Besuch ab und ersetzte ihm die Medal of Arts, die in den Trümmern seines alten Hauses verloren gegangen war.

Domino starb im Alter von 89 Jahren in seiner geliebten Heimatstadt New Orleans.