Rockband Fleetwood Mac feuert Lindsey Buckingham

"Fleetwood Mac war schon immer eine kreative Weiterentwicklung", zitiert die amerikanische Ausgabe des "Rolling Stone" aus einem Statement der 1967 in Großbritannien gegründete Band. Sie zeichne sich dadurch aus, mit wechselnden, dafür aber umso einzigartigeren Talenten zusammenzuarbeiten.

Klingt gut, dennoch hat das Statement einen schalen Beigeschmack: Mit den Worten pries die Band in der Mitteilung zwei neue Mitglieder an, und gab gleichzeitig bekannt, dass der langjährige Gitarrist, Songwriter und Sänger Lindsey Buckingham gefeuert wurde. Mike Campell von The Heartbreakers des im vergangenen Jahr gestorbenen Tom Petty und Neil Finn von Crowded House sollen Buckingham bei der bevorstehenden Tour ersetzen. "Wir sind ganz aufgeregt, zwei Musiker vom Kaliber Mike Campell und Neil Finn in der Mac-Familie willkommen zu heißen", zitiert das Musikmagazin die Band weiter.

Unstimmigkeiten wegen der Tour

Kaum ein Wort gab es in dem Statement zu der Entscheidung, auf den langjährigen Gitarristen, Sänger und Songschreiber der Band zu verzichten, der immerhin mit seinem kalifornischen Softrock-Sound maßgeblich zum Erfolg von Fleetwood Mac in den Siebzigerjahren beitrug. Lediglich: Es habe Unstimmigkeiten wegen der Tour gegeben.

Der 1949 in Kalifornien geborenen Buckingham kam 1974 zusammen mit Stevie Nicks zu der Band, blieb bis 1987 und stieg dann wieder 1996 ein. Zwischendurch arbeitete er mit anderen Musikern oder als Solokünstler. Zuletzt veröffentlichte er mit der Fleetwood-Mac-Keyboarderin Christine McVie 2017 das Album "Lindsey Buckingham/Christine McVie". Er selbst äußerte sich bislang nicht zu seinem Rauswurf.

Mit Fleetwood Mac war Buckingham im Januar bei der Benefizgala im Vorfeld der Grammy Awards aufgetreten. Als letzten Song spielten sie "Go Your Own Way".