Fotoausstellung zu Kate Bush Ein Pop-Mythos in Bildern

Wenn Popmusik im Museum landet, kann das zwei Gründe haben: Entweder ist eine Subkultur endgültig vereinnahmt, oder ein Künstler ist in den Kreis der Pop-Halbgötter aufgestiegen. Auf Kate Bush dürfte Letzteres zutreffen. Die Grande Dame des Artrock ist seit jeher halb Mensch, halb Fabelwesen. Mit ätherischen Hits wie "Wuthering Heights" oder "Running Up that Hill" bestimmte sie den Pop der Siebziger und Achtziger. Um sich selbst hat die Künstlerin aber stets ein Geheimnis gemacht.

Der italienische Musikfotograf Guido Harari hat von 1982 bis 1993 mit Kate Bush gearbeitet. Die beiden lernten sich über den britischen Tänzer und Choreografen Lindsay Kemp kennen. Bush hatte Tanzstunden bei Kemp genommen, Harari schon mehrmals Bilder für ihn gemacht. Seine Fotos von Joni Mitchell, Lou Reed und Bob Dylan kannte sie damals kaum - Bush war begeistert von seinen Arbeiten für Lindsay Kemp. Ob er nicht auch für sie arbeiten wolle? Er wollte.

Über die Jahre hat Guido Harari die Sängerin in unzähligen Promo-Fotos, Porträts und Polaroids festgehalten. Mehr als 300 davon hat er jetzt in dem Fotoband "The Kate Inside" veröffentlicht. Dazu stellt er die Aufnahmen im Art Bermondsey Project Space in London aus.