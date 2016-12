Video mit James Corden George Michael als erster Carpool-Karaoke-Sänger

"Baby, I'm your ma-an": Sie singen, sie strahlen, sie tanzen - zumindest so weit das in einem Auto während der Fahrt möglich ist. Moderator James Corden und Popstar George Michael cruisen in einem dunklen Volvo-Kombi durch die Gegend und haben eine super Zeit. Dabei war der Start alles andere als harmonisch.

Zunächst blaffen sie sich an, Michael schmollt und schaut aus dem Fenster - bis Corden das Lied "I'm Your Man" von Michaels früherer Band Wham! aufdreht und anfängt mitzusingen. Der BBC-Sketch aus dem Jahr 2011 gilt als Geburtsstunde von Cordens erfolgreicher "Carpool Karaoke" (etwa: Fahrgemeinschafts-Karaoke).

BBC hat den Clip am Montag in Kurzform verbreitet, nachdem bekannt geworden war, dass George Michael am 25. Dezember überraschend verstorben ist.

Corden twitterte: "Ich habe George Michael geliebt, seit dem ich denken kann. Er war eine große Inspiration. Immer seiner Zeit voraus." Die Rubrik "Carpool Karaoke" ist mittlerweile ein beliebter Bestandteil von Cordens "Late Late Show".

Darin fährt der Moderator mit Prominenten mit dem Auto durch Los Angeles, lässt sich kleine Geheimnisse erzählen und singt mit seinen berühmten Gästen auf dem Beifahrersitz deren größte Hits. Dabei waren schon unter anderem: Stevie Wonder, Jennifer Lopez, Adele, Julia Roberts, Gwen Stefani, George Clooney, Madonna und sogar Michelle Obama: