I won't let you down

I will not give you up

Gotta have some faith in the sound

It's the one good thing that I've got

- George Michael, "Freedom 90"

Trauer und Ungläubigkeit - das sind die ersten Reaktion auf den überraschenden Tod des Popstars George Michael, der überraschend am 1. Weihnachtsfeiertag in seinem Haus nahe London verstarb. 35 Jahre lang hatte George Michael Künstler aller Generationen und Stilrichtungen inspiriert und beeinflusst - nun betrauert die Musikwelt erneut im Jahr 2016 den Tod einer ihrer Ikonen.

"Ich stehe tief unter Schock. Ich habe einen geliebten Freund verloren - er war die sanfteste und großzügigste Seele, und ein brillanter Künstler", schrieb Elton John auf Instagram. 1991 hatten er und George Michael mit der Version seines Hits "Don't Let The Sun Go Down On Me" weltweit die Charts angeführt.

"Ruhe in Frieden, George Michael. Ich kann es nicht glauben. Ein unglaublicher Sänger und ein wundervoller Mensch. Viel zu jung, um uns zu verlassen", twitterte der kanadische Sänger Bryan Adams.

"Es ist kaum zu glauben", schrieb die Band Simply Red um Frontmann Mick Hucknall auf Twitter, "einer unserer talentiertesten Sänger und Songwriter hat uns verlassen. Ruhe in Frieden, George Michael. Was für traurige, tragische Neuigkeiten. 2016, bitte geh zu Ende."

Deutlicher wurde Madonna, die mit George Michael zu den größten Popstars der Achtziger gehörte:

Die britische Musikgruppe Duran Duran teilte ein Foto, das George Michael mit Bob Geldorf und Sting zeigt - die Künstler hatten 1984 mit dem Projekt Band Aid und dem Song "Do They Know It's Christmas?" die Charts erobert.

Rapstar MC Hammer schrieb: "Fassungslos. George Michael. Eine talentierte, sanfte Seele. Mögest du in Gottes Liebe und Frieden ruhen."

"Spielt seine Musik und feiert einen der magischten, talentieresten, mutigsten und wichtigsten Menschen, die ich kenne, in der Musik und im Leben. Ich wäre ohne dich nicht der Künstler, der ich bin, George Michael", trauert der britische Soulsänger Sam Smith.

Berührende Worte fand auch Culture Club-Sänger Boy George, der mit George Michael über 20 Jahre zerstritten war. "Er wurde so geliebt, und ich hoffe, er weiß es, denn es gibt keine Worte für meine Traurigkeit. Es ist niederschmetternd. Er hatte eine wunderschöne Stimme, und seine Musik wird als Zeugnis seines Talents weiterleben. Ich kann nicht glauben, dass er von uns gegangen ist. Ich hoffe, Buddha hält ihn in seinen Armen."

Popstar Robbie Williams schrieb nur: "Oh Gott, nein... ich liebe dich, George"

Die Trauernden eint die Verehrung für George Michaels außergewöhnlicher Stimme und die Würdigung seines großen musikalischen Einflusses - aber Fans bewunderten auch Michaels Haltung nach dessen Zwangsouting im Jahr 1998. Ein britischer Journalist schreibt: "Ich habe den Mann nie getroffen. Aber ich werde nie vergessen, wie ich als 13-Jähriger spürte: Wenn meine Mutter einen schwulen George Michael lieben kann, dann kann sie auch einen schwulen Sohn lieben."