Toter Popstar George Michael in den Download-Charts vorn

Trauer kommt in vielen Formen daher. Die einen tun ihren Schmerz auf Twitter oder Facebook kund, die anderen hören sich noch mal die Songs ihres toten Heroen an. Nach dem Tod von George Michael - lesen Sie hier unseren Nachruf - huldigen Fans in Deutschland dem gestorbenen Popstar vor allem mit Musikkäufen.

Wie der deutsche Chartermittler GfK Entertainment in Baden-Baden mitteilte, war der am Montag am häufigsten heruntergeladene Song von George Michael "Careless Whisper", danach folgten der Wham!-Klassiker "Last Christmas" und das zusammen mit Elton John gesungene "Don't Let The Sun Go Down On Me". Insgesamt habe über ein Zehntel der Top-100-Single-Downloads aus Liedern von George Michael bestanden.

Video REUTERS

Am zweiten Weihnachtsfeiertag führten mit "Ladies And Gentlemen - The Best Of" und "Symphonica" auch gleich zwei George-Michael-Werke die offiziellen Album-Downloads an. Die Best-Of-Platte habe dabei fast so viele Verkäufe verzeichnet wie die Plätze zwei bis zehn zusammen.

Rekorde sind im Falle von George Michael allerdings nichts neuen: Das weihnachtliche Liebeslied "Last Christmas", das der Sänger noch mit seiner Band Wham! eingespielt hatte, hielt sich laut GfK Entertainment 123 Wochen in den deutschen Singlecharts und ist damit die dort "am häufigsten platzierte internationale Produktion".