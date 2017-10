"Love Is in the Air"-Songschreiber George Young ist tot

Der australische Rockmusiker und AC/DC-Produzent George Young ist tot. Der Bruder der AC/DC-Gründer Malcolm und Angus Young sei im Alter von 70 Jahren gestorben, teilten die Band und seine Plattenfirma am Montag mit. "Mit schmerzendem Herzen müssen wir den Tod unseres geliebten Bruders und Mentors George Young verkünden", erklärte AC/DC. "Ohne seine Hilfe und Beratung hätte es kein AC/DC gegeben."

Young habe sich als "Musiker, Songschreiber, Produzent, Berater und vieles, vieles mehr" verdient gemacht, hieß es weiter. George Young war Co-Produzent bei einigen AC/DC-Alben, darunter "Let There Be Rock" und "High Voltage". Als Jugendlicher war er mit seiner Familie aus dem schottischen Glasgow nach Australien ausgewandert.

Schon vor seiner Arbeit für AC/DC hatte George Young in der australischen Musikszene einen Namen: In den Sechzigerjahren gehörte er als Gitarrist der populären Band The Easybeats an, die mit "Friday On My Mind" Erfolge feierten.

Nach dem Auseinanderbrechen der Gruppe konzentrierte er sich mit seinem langjährigen Kollegen Harry Vanda auf das Schreiben von Rock- und Popsongs für andere Künstler, die bei Albert Productions erschienen. Dazu zählten Klassiker wie "Love Is in the Air" und "Friday on my Mind". Als Flash and the Pan nahmen Vanda und Young unter anderem die Songs "Hey, St Peter", "Waiting For A Train", "Midnight Man" und "Walking In The Rain" auf.

Laut David Albert, Chef von Albert Productions, war George Young "ein perfekter Songwriter, wegweisender Produzent, Künstler, Mentor und außergewöhnlicher Musiker. Vor allem aber war George ein Gentleman, der unfehlbar bescheiden, charmant, intelligent und loyal war; ein Mann mit einem wunderbaren Sinn für Humor".

ARIA would like to send its deepest sympathies to the family, friends and fans of Easybeats guitarist/songwriter and record producer George Young, who has passed away, aged 70. pic.twitter.com/KmM617VbLp — ARIA (@ARIA_Official) 23. Oktober 2017

Zudem sei George ein Pionier gewesen, der mit seinen engen Freunden Harry Vanda und Ted Albert "einen neuen Sound für die australische Musikindustrie" geschaffen habe. Er schloss die Nachricht mit Worten von Harry Vanda: "Rest in Peace, my dear friend".