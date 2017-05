Gorillaz-Kopf Damon Albarn "Der Brexit? Eine traurige, lächerliche Veranstaltung!"

Zur Person DPA Damon Albarn, 1968 geboren und in Essex aufgewachsen, ist einer der einflussreichsten britischen Pop-Musiker. Als Sänger der Band Blur wurde er in den Neunzigern zum Britpop-Star, 1998 gründete er zusammen mit dem Zeichner Jamie Hewlett ("Tank Girl") das Projekt Gorillaz, das Pop mit Elektronica, Hip-Hop und Reggae mischt und durch Comic-Avatare repräsentiert wird. Albarn ist außerdem als Solo-Künstler aktiv, schrieb Opern mit Einflüssen fernöstlicher Stile und veröffentlichte mehrere Alben mit afrikanischer Musik. Er lebt in London.

SPIEGEL ONLINE: Mr. Albarn, als Sie in London das neue Gorillaz-Album "Humanz" vorgestellt haben, standen bekannte Musiker wie Kelela, Graham Coxon und Jehnny Beth auf der Bühne. Vorgestellt haben Sie jedoch nur Jean-Michel Jarre.

Albarn: Das musste ich tun, weil man ihn hinter den Keyboards nicht erkennen würde. Alle anderen waren einverstanden, nicht vorgestellt zu werden. Sehr praktisch, sonst hätte ich den ganzen Abend nichts anderes getan. Ich bin Musiker, kein Moderator.

SPIEGEL ONLINE: Homogenität kann mit so vielen musikalischen Gästen kaum entstehen. Ist "Humanz" überhaupt ein klassisches Pop-Album oder eher eine "Playlist", wie der US-Rapper Drake seine letzte Veröffentlichung bezeichnet hat?

Albarn: Ehrlich gesagt, ist es mir vollkommen egal, wie Sie es nennen. Meinetwegen ist es meine neue Playlist. Für mich ist "Humanz" im Wesentlichen Musik, die hoffentlich gehört wird. Formate interessieren mich nur privat.

SPIEGEL ONLINE: In der Öffentlichkeit werden die Gorillaz seit 1998 durch die von Jamie Hewlett entworfenen Comic-Avatare repräsentiert. Ist das noch zeitgemäß, wenn es scheint, dass die Welt selbst zu einer Art politischer Karikatur geworden ist?

Albarn: Als wir die Charaktere entwickelten, gab es Widerstand gegen unsere Idee, mit Comicfiguren die gängigen Phrasen der Musikindustrie bloßzustellen. Wie sich heute zeigt, waren wir unserer Zeit damit voraus. Inzwischen scheint es völlig normal geworden zu sein, den ganzen Tag über ausschließlich Unsinn zu erzählen.

SPIEGEL ONLINE: Die Gorillaz als Vorreiter des postfaktischen Zeitalters?

Albarn: Natürlich war die Lüge immer schon ein Teil des politischen Geschäfts, aber nie derart offensichtlich und hemmungslos wie heute. Jeder Idiot konnte zum Beispiel auf Anhieb sehen, dass bei Trumps Amtseinführung nicht einmal halb so viele Leute waren wie bei Obama. Aber er behautet das Gegenteil - und kommt damit durch.

SPIEGEL ONLINE: Die Lüge wird zu einem legitimen Teil politischer Strategie. Wollen die Leute belogen werden?

Albarn: Zumindest fehlt es häufig an Medienkompetenz. Viele Leute informieren sich nicht so fundiert wie Sie und ich. Sie sehen diese Trump-Meldung in irgendeiner Bar, und damit ist es für sie eine Tatsache. Es werden keine weiteren Quellen herangezogen.

SPIEGEL ONLINE: "Humanz" ist ein amerikanisches Album, musikalisch wie inhaltlich. Die erste Single, "Hallelujah Money", richtet sich explizit gegen Donald Trump und erschien pünktlich zu dessen Amtseinführung. Dabei konnten Sie bei der Produktion des Albums gar nicht wissen, wie die Wahl ausgehen würde.

Albarn: Ich habe Trumps Sieg ebenso wenig erahnt wie Sie. Aber aus künstlerischer Sicht gefiel mir folgendes Gedankenspiel: Was wäre, wenn eine alberne Reality-TV-Figur wie er tatsächlich Präsident der Vereinigten Staaten würde? Ich wünschte allerdings, es wäre bei dieser Idee geblieben.

SPIEGEL ONLINE: Auch beim Brexit-Referendum in Ihrer Heimat hat die Realität die Kunst überholt. Damit hat ebenfalls niemand so richtig gerechnet.

Albarn: Ich selbst am wenigsten. Eine traurige und lächerliche Veranstaltung. Aber ich habe immer noch eine gewisse Hoffnung, dass am Ende etwas anderes dabei herauskommt als ein harter Ausstieg mit allen Konsequenzen. Zumal es kaum jemanden zu geben scheint, der sich das aktuell noch wünscht. Der Hauptgrund für das Abstimmungsverhalten vieler Leute liegt in ihrer Angst begründet, syrische Horden könnten unsere Grenzen überrennen.

SPIEGEL ONLINE: In vielen Teilen der Welt gibt es ähnliche Entwicklungen. Befürchten Sie den völligen Kollaps der Nachkriegsordnung?

Albarn: Als nächstes müssen wir Frankreich die Daumen drücken. Man sollte aber unterscheiden: Die extremen Ränder werden von Erdogan, Putin und Viktor Orbán besetzt. Ich gehe davon aus, dass die Populisten anderer Länder auf Dauer entlarvt werden. Trump wird nicht einmal die Hälfte seiner lachhaften Wahlversprechen umsetzen können. Und das werden die Leute beobachten. Amerika und Großbritannien sind nicht durchweg dumm.

SPIEGEL ONLINE: Was erhoffen Sie sich von den Neuwahlen in Großbritannien?

Albarn: Ich betrachte sie als große Chance. Insbesondere junge Leute waren entsetzt nach dem Brexit-Ergebnis. Allerdings haben sie es teilweise indirekt befördert, weil sie die Abstimmung nicht ernst genommen und nicht an ihr teilgenommen haben. Das können sie jetzt korrigieren, indem sie im Juni wählen gehen.

SPIEGEL ONLINE: Die Brexit-Bewegung hatte Unterstützung von unerwarteter Stelle: Musiker wie Johnny Rotten und Mick Jagger waren Fürsprecher.

Albarn: Ach ja, aber diese Leute sind alt. Viele von ihnen werden nicht mehr am Leben sein, wenn der Schwachsinn wirklich umgesetzt wird. Das ist es auch, was mich am wütendsten macht. Es widerspricht meinem Demokratieverständnis, wenn Leute für etwas abstimmen dürfen, was sie nicht betrifft. Das hätte eine Wahl für junge Menschen sein müssen.

SPIEGEL ONLINE: Trotz politischer Düsternis ist "Humanz" ein eher positives Dance-Album geworden. Party und Eskapismus als Überlebensstrategie im Angesicht des Schreckens?

Albarn: Schon das Wort Party ist für mich eine Metapher für Energie - und die brauchen wir.

SPIEGEL ONLINE: Und am Ende dann die rettende Kraft der Liebe: "We got the power to be loving each other, no matter what happens", singt Jehnny Beth im Song "We Got The Power". Haben sie zu viele Hollywood-Filme gesehen?

Albarn: Tatsächlich wollte ich ein gutes, altmodisches Hollywood-Ende, das stimmt, eine versöhnliche Perspektive, etwas Konstruktives. Die Liebe ist eine große Kraft, was sonst bleibt uns noch übrig?

ANZEIGE Gorillaz:

Humanz Parlophone Label Group (Warner); 16,99 Euro

SPIEGEL ONLINE: Widerstand? In den USA spiegelt sich die aktuelle Situation in einer zunehmend politisierten Popkultur. In England scheint es noch nicht so weit zu sein. Ihr eigenes Engagement in Ehren, aber müsste so etwas nicht von der jungen Generation ausgehen?

Albarn: Allerdings! Ich bin 49, es ist kaum zu glauben! Und Sie haben recht, es passiert absolut nichts. Dabei bräuchten wir dringend ein paar junge Leute, die ähnlich relevante Aussagen treffen wie früher die Specials oder The Clash. Aber es gibt keine Bands dieser Art mehr, nur noch karriereorientierte Einzelunternehmer. Wenn man nicht zufällig Coldplay heißt, hat man heutzutage als Band keine Chance mehr. Und Coldplay sind nun nicht unbedingt eine Band in diesem Sinne.