Grammy Awards Beyoncé begeistert, Adele räumt ab

Es war eine beeindruckende Performance, die die schwangere Beyoncé bei den Grammy-Awards in Los Angeles zeigte. Der R&B-Superstar machte in einem hautengen goldfarbenen Kleid sowie riesigem Haarreif und großen Ohrringen auf die Rolle von Frauen und Müttern aufmerksam. Die 35-Jährige tanzte und sang unter anderem zu ihren Song "Sand Castles" vom Album "Lemonade", nominiert als bestes Album des Jahres.

Hologramm-Aufnahmen zeigten Beyoncé halbnackt mit Babybauch. "Deine Mutter ist eine Frau - und Frauen wie sie können nicht in Zaum gehalten werden", sang sie. Die US-Amerikanerin war bei der 59. Ausgabe des wichtigsten Musikpreises der Welt für neun Grammys nominiert, mehr als jeder andere Künstler. Sie gewann in den Kategorie bestes zeitgenössisches Album und bestes Musik-Video ("Formation"). In ihrer Dankesrede sagte sie, dass sie sich für ihre Kinder eine Welt wünsche, in der diese keinen Zweifel daran haben, "schön, intelligent und kompetent" zu sein. Das wolle sie für jedes Kind, egal welcher Herkunft.

Bei den Preisen in den wichtigsten Kategorien musste sich Beyoncé allerdings Adele geschlagen geben. Deren Auftritt war ebenfalls aufsehenerregend. Die Britin brach ihren Song zum Gedenken an den im Dezember gestorbenen George Michael ab und setzte ein zweites Mal an. Nach etwa einer Minute war sie mit ihrer Version von Michaels Hit "Fastlove" unzufrieden, stoppte und sagte "Ich kann das nicht versauen, seinetwegen.". Am Ende des von Streichern getragenen Vortrags standen der 28-Jährigen Tränen in den Augen, die Zuschauer applaudierten stehend. Zuvor hatte Adele - im US-Fernsehen ausgeblendet - über ihren Fehler geflucht und sich entschuldigt. Bereits im Vorjahr hatte der Superstar mit Soundproblemen während ihres Liedes "All I Ask" zu kämpfen, damals aber trotz Mikroausfall und schepperndem Klavier weitergesungen.

Grammys gewann Adele für ihr Album "25" in den Kategorien bestes Album und für ihre die Pop-Ballade "Hello" als bestes Lied des Jahres (zusammen mit Songwriter Greg Kurstin) und als beste Aufnahme des Jahres. Beim "Lied des Jahres" ("Song of the Year") werden die Komponisten und Texter ausgezeichnet. Die Kategorie "Aufnahme des Jahres" ("Record of the Year") würdigt neben diesen Songwritern auch das Produktionsteam und die Toningenieure rund um den Song. Zudem erhielt sie die Preise für die beste Pop Solo Performance und das beste Pop Vocal Album ("25").

In ihrer Dankesrede würdigte Adele unter Tränen Beyoncé. "Die Künstlerin meines Lebens ist Beyoncé", sagte sie. "Das "Lemonade"-Album ist so monumental."

Anders als zuvor vermutet, hielten sich während der dreieinhalbstündigen Show die Stars mit politischen Bekundungen meist zurück. Die Rap- und Hip-Hop-Veteranen von A Tribe Called Quest bezeichneten zusammen mit Busta Rhymes den neuen US-Präsidenten Donald Trump in Anspielung auf sein Aussehen und das giftige Vernichtungsgas aus dem Vietnamkrieg mehrfach als "President Agent Orange". Sie brachten zudem ein breites Spektrum an Dutzenden Statisten auf die Bühne, darunter Afroamerikaner und Frauen mit Kopftüchern.

Einer der großen Gewinner der Awards war der im vergangenen Jahr gestorbene David Bowie, der in fünf Kategorien nominiert war und alle fünf gewann. Bowie gewann für sein letztes Studioalbum "Blackstar" posthum Grammys für die beste Rockperformance, den besten Rocksong, das beste Alternative-Music-Album, das beste die Aufnahme begleitende Verpackung und Booklet, sowie das technisch am besten ausgeführte Album. Bowie war am 10. Januar 2016 gestorben, zwei Tage nach der Veröffentlichung von "Blackstar" an seinem 69. Geburtstag.

Als bester neuer Künstler des Jahres wurde Chance the Rapper geehrt. "Ich möchte den Preis ganz Chicago widmen. Und ich nehme den Sieg im Namen des Herren entgegen", sagte er. Neben Lied des Jahres, Aufnahme des Jahres und Album des Jahres gilt bester neuer Künstler als eine der vier Hauptkategorien des wichtigsten Musikpreises der Welt.

Auch eine Deutsche gewann den begehrtesten Musikpreis der Welt: Die Opernsängerin Dorothea Röschmann aus Flensburg siegte in der Kategorie bestes klassisches Solo-Album für "Schumann & Berg", zusammen mit "Shakespeare Songs" von Ian Bostridge.

Die Grammy-Preisträger in den wichtigsten Kategorien:

Album des Jahres: Adele - "25"

Song des Jahres: Adele - "Hello"

Aufnahme des Jahres: Adele - "25"

Bester Newcomer: Chance the Rapper

Beste Pop-Solo-Performance: Adele - "Hello"

Beste Pop-Duo-Performance: Twenty One Pilots - "Stressed Out"

Bestes Pop-Gesangsalbum: Adele - "25"

Bestes traditionelles Pop-Gesangsalbum: Willie Nelson - "Willie Nelson Sings Gershwin"

Bestes Rock-Album: Cage the Elephant - "Tell Me I'm Pretty"

Bestes Rap-Album: Chance the Rapper - "Coloring Book"

Bester R&B-Song: Maxwell "Lake by the Ocean"

Bestes zeitgenössisches Album: Beyoncé - "Lemonade"