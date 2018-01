Grammy Awards Bruno Mars räumt sechs Preise ab

Bruno Mars war der große Gewinner bei den 60. Grammy Awards. Der R&B-Sänger gewann in insgesamt sechs Kategorien, darunter in drei von vier Hauptkategorien. Für sein Album und den gleichnamigen Titel "24K Magic" erhielt er den wichtigsten Musikpreis der Welt für das beste Album und die beste Aufnahme des Jahres. Für den Song "That's What I Like" wurde Mars zudem mit der Aufzeichnung für den Song des Jahres geehrt.

Sehr erfolgreich war der Abend im Madison Square Garden in New York auch für Kendrick Lamar. Der siebenfach nominierte Rapper gewann fünf Grammys. Enttäuscht sein dürfte hingegen sein Kollegen Jay-Z. Trotz acht Nominierungen ging der Rap-Superstar leer aus. Den Grammy für die beste neue Künstlerin des Jahres, eine der vier Hauptkategorien der Verleihung, gewann die kanadische Singer-Songwriterin Alessia Cara.

Über einen Preis durften sich auch die deutschen Elektro-Veteranen von Kraftwerk freuen. Ihr Werk "3-D The Catalogue" wurde mit dem Grammy für das beste Dance-/Electronic-Album des Jahres ausgezeichnet. 2014 waren Kraftwerk beim wichtigsten Musikpreis der Welt bereits für ihr Lebenswerk geehrt worden. Der Preis in diesem Jahr wurde kurz vor Beginnder im Fernsehen übertragenen Live-Verleihung bekanntgegeben.

Weiße Rosen aus Solidarität

Die dreieinhalbstündige, von James Corden moderierte Gala war gefüllt mit hochkarätigen Auftritten: Neben Mars, Lamar und Childish Gambino kamen unter anderem Elton John, Pink und Rihanna auf die Bühne. Die Demokratin Hillary Clinton hatte neben Rapperin Cardi B, John Legend, Cher und Snoop Dogg einen Sketch-Auftritt, in dem sie aus dem Enthüllungsbuch "Fire and Fury" ("Feuer und Zorn") über den Wahlkampf und die Amtszeit von US-Präsident Donald Trump vorlas.

Wie schon die Golden Globes Anfang Januar wurden auch die Grammys von etlichen Stars genutzt, um ihre Solidarität mit der "Time's Up"-Bewegung im Kampf gegen sexuelle Übergriffe zu zeigen. Viele von ihnen trugen weiße Rosen am Revers oder in der Hand. Die Grammy-Aktion hatte mit einem Aufruf der Gruppe "Voices in Entertainment" von 14 Frauen begonnen, die in führenden Positionen in der Musik- und Unterhaltungsindustrie in den USA arbeiten. Die weiße Rose stehe historisch für "Hoffnung, Frieden, Sympathie und Widerstand", schrieben die Gründerinnen.

Monáe forderte auf der Bühne zudem ein Ende der männlichen Vorherrschaft in den Musikindustrie gefordert. "Die Zeit der ungleichen Bezahlung, der Diskriminierung und Belästigung jeder Art und des Missbrauchs von Macht ist um", sagte die US-Musikerin und Schauspielerin. "Es passiert nicht nur in Hollywood, es passiert nicht nur in Washington. Es passiert auch genau hier in unserer Branche", sagte sie in Richtung "derjenigen, die es wagen, uns zum Schweigen zu bringen". Monáe weiter: "Wir kommen in Frieden, aber wir meinen es ernst." Männer und Frauen müssten gemeinsam daran arbeiten, die noch immer von Männern dominierte Musikindustrie gerechter zu gestalten.

Die Grammy-Preisträger in den wichtigsten Kategorien:

Album des Jahres: Bruno Mars - "24K Magic"

Song des Jahres: Bruno Mars - "That's What I Like"

Aufnahme des Jahres: Bruno Mars - "24K Magic"

Bester Newcomer: Alessia Cara

Beste Pop-Solo-Performance: Ed Sheeran - "Shape of You"

Beste Pop-Duo/Gruppe-Performance: Portugal. The Man. - "Feel It Still"

Bestes Pop-Gesangsalbum: Ed Sheeran - "Divide"

Bestes traditionelles Pop-Gesangsalbum: Verschiedene Interpreten - "Tony Bennett Celebrates 90"

Bestes Rock-Album: The War on Drugs - "A Deeper Understanding"

Bestes Rap-Album: Kendrick Lamar - "DAMN."

Bestes R&B-Album: Bruno Mars - "24K Magic"

Bestes Dance/Electronic-Album: Kraftwerk - "3-D The Catalogue"