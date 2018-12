Nominierungen für US-Musikpreise Kendrick Lamar ist der größte Grammy-Favorit

Kendrick Lamar ist der große Favorit bei den Grammy Awards - und das, obwohl er 2018 kein eigenes Album veröffentlicht hat. Aber Lamar war stark beteiligt am Soundtrack zum Kinohit "Black Panther". Insgesamt kommt der Rapper aus Los Angeles auf acht Nominierungen bei den wichtigsten Musikpreisen.

Dicht auf den Fersen ist ihm Drake. Der Kanadier kann sich über sieben Nominierungen freuen, davon je zwei in den Kategorien "Rap Song" und "Rap Performance". Sechs mal nominiert ist die Sängerin Brandi Carlile, darunter gleich vier Nominierungen für ihren Song "The Joke". Je fünf Nominierungen gab es für Cardi B, Childish Gambino, Newcomerin H.E.R. und Lady Gaga.

In den genreübergreifenden Kategorien wurden in diesem Jahr erstmals je acht Nominierungen vergeben - bisher waren es je fünf.

Bei den Alben des Jahres wurden die Rapperin Cardi B, die Country-Musikerin Brandi Carlile, Hip-Hop-Star Drake, die R&B-Sängerin H.E.R., der Rapper/Sänger Post Malone, Funk-Musikerin Janelle Monáe, Country-Popstar Kacy Musgraves und der Soundtrack zu "Black Panther" nominiert.

Die Nominierungen für die Grammys 2019 hatten eigentlich bereits am Mittwoch verkündet werden sollen. Wegen der Trauerfeier für den verstorbenen früheren US-Präsidenten George H. W. Bush war das aber verschoben worden. Die Verleihung der Grammys soll am 10. Februar in Los Angeles stattfinden. Wählbar waren zwischen dem 1. Oktober 2017 und dem 30. September 2018 veröffentlichte Titel.