Childish Gambino hat mit "This Is America" den Grammy für das beste Lied des Jahres gewonnen. Der Musiker setzte sich zusammen mit Songschreiber Ludwig Göransson bei der Gala in Los Angeles gegen die Mit-Nominierten durch. Darunter waren auch Kendrick Lamar und SZA mit "All The Stars", Drake mit "God's Plan", Shawn Mendes mit "In My Blood" und Lady Gaga mit Bradley Cooper ("Shallow").

"This Is America" setzt sich in Text und Video mit Rassismus und Schusswaffengewalt in den USA auseinander. Auch für den Clip wurde Childish Gambino geehrt und zwar mit dem Preis für das beste Musikvideo des Jahres. Außerdem wurde "This Is America" als beste Aufnahme gekürt. Der Preisträger - Comedian, Serienautor und Rapper Donald Glover - war allerdings bei der Show nicht anwesend.

Den Grammy für das beste Album des Jahres bekam Country-Star Kacey Musgraves für "Golden Hour". Sie setzte sich damit unter anderem gegen Rapper Drake, Kendrick Lamar und Cardi B durch. Musgraves gewann insgesamt vier Grammys. Ausgezeichnet wurde sie auch in der Country-Sparte für die beste Solo-Darbietung, den besten Song und das beste Album.

REUTERS Kacey Musgraves (r.) mit Katy Perry und Dolly Parton auf der Grammy-Bühne

Den Grammy als beste neue Künstlerin gewann die 23 Jahre alte britische Sängerin Dua Lipa ("New Rules"). Sie wurde auch für die beste Dance-Aufnahme ausgezeichnet ("Electricity"). Neben den Kategorien Lied des Jahres, Aufnahme des Jahres und Album des Jahres ist die Auszeichnung als bester neuer Künstler eine der vier Hauptkategorien des wichtigsten Musikpreises der Welt.

REUTERS Dua Lipa mit ihren Grammys

Drei Grammys gingen an Lady Gaga: Für ihren Song "Shallow" aus dem Musikfilm "A Star Is Born" wurde sie als Komponistin ausgezeichnet, sowie für ihr Gesangsduett mit Bradley Cooper. Außerdem holte sie den Preis für die beste Solo-Darbietung in der Popsparte mit dem Song "Joanne (Where Do You Think You're Goin'?)"

Überraschungsauftritt von Michelle Obama

Einen besonderen Auftritt legte die ehemalige First Lady der USA hin: Michelle Obama erschien überraschend gemeinsam mit den Sängerinnen und Schauspielerinnen Lady Gaga, Jada Pinkett Smith, Jennifer Lopez und Alicia Keys auf der Bühne - und erntete viel Applaus.

A big part of friendship is showing up for your girls—that’s why I was thrilled to be there for the one and only @aliciakeys at the #GRAMMYs. She is one of the most genuine and thoughtful people I know—there’s no one better to help us all celebrate the unifying power of music! pic.twitter.com/8cMhTmsClA — Michelle Obama (@MichelleObama) 11. Februar 2019

"Ob wir Country, Rap oder Rock mögen: Musik hilft uns dabei, uns selbst, unsere Würde und unser Leid, unsere Hoffnungen und Freude zu teilen", sagte Obama. "Musik hat mir immer geholfen, meine Geschichte zu erzählen. Und ich weiß, das trifft für jeden hier zu."

Ariana Grande zeigt trotz Grammy-Absage ihr Abendkleid

Überraschend war auch die Absage von Sängerin Ariana Grande, über die Gründe hatte sie sich mit den Produzenten der Show öffentlich gestritten. Auf Instagram postete die 25-Jährige parallel zur Gala mehrere Fotos, die sie in einem silberfarbenen Kleid und mit Schmuck zeigen: "Wenn Zac Posen dir ein Kleid maßschneidert, ist es egal, ob du singst oder nicht."

Laut den Produzenten der Show konnte Grande, die am Freitag ihr neues Album "Thank U, Next" veröffentlichte, kurzfristig keinen Auftritt auf die Beine stellen. Die Sängerin widersprach dieser Darstellung und erklärte, drei verschiedene Songs vorgeschlagen zu haben und "über Nacht einen Auftritt" vorbereiten zu können. Es gehe aber um "Kunst und Ehrlichkeit" und nicht darum, "anderen einen Gefallen zu tun".

Die Grammys wurden in diesem Jahr zum 61. Mal verliehen. Alicia Keys moderierte die Show. Alle Gewinner finden Sie hier auf der Homepage der Veranstalter.