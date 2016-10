Schlüsselübergabe in Hamburg Elbphilharmonie ist "FERTIG"

An der Fassade des gläsernen Elbphilharmonie im Hamburger Hafen war am Montagabend in riesigen Buchstaben das Wort "FERTIG" zu lesen. Der Baukonzern Hochtief hat entsprechend die Lichtschalter gedrückt, um weithin sichtbar das Happy End zu verkünden: Der Bau der Elbphilharmonie in Hamburg ist offiziell abgeschlossen.

Rund neuneinhalb Jahre nach der Grundsteinlegung hat Hochtief das Gebäude an die Stadt übergeben - mit rund sechs Jahren Verspätung.

Baubeginn 2007, Eröffnung 2010 - das war einst der Plan. Doch schon kurz nach dem Start ist das Konzerthaus zum Politikum geworden. Es kam zu erheblichen Kostensteigerungen und zeitlichen Verzögerungen. Anfangs wurden 77 Millionen für den Bau veranschlagt, im April 2013 verkündete der Erste Bürgermeister von Hamburg, Olaf Scholz (SPD), dass die Elbphilharmonie den Steuerzahler 789 Millionen Euro kosten würde.

Bei der Schlüsselübergabe würdigte Scholz den Bau: "Hamburg hat mit der Elbphilharmonie ein beeindruckendes Gebäude bekommen, dessen Architektur schon heute nicht mehr aus dem Stadtbild wegzudenken ist."

DPA Die Spitze der Elbphilharmonie ist am Tag der offiziellen Fertigstellung von Nebel umgeben

Die Plaza der Elbphilharmonie - eine Aussichtsplattform zwischen dem historischen Kaispeicher und dem gläsernen Neubau - soll am Freitag mit einem Festakt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Außerdem nehmen Gastronomie und Hotel den Betrieb auf.

Die Eröffnungskonzertefür die Elbphilharmonie werden am 11. und 12 Januar 2017 gegeben. Zum Start desKartenvorverkaufs im Juni waren die Server zusammen gebrochen.

Ex-Bürgermeister Ole von Beust (CDU), in dessen Amtszeit der Bau der Elbphilharmonie beschlossen worden war, nutzte die Schlüsselübergabe, um die Grundidee für das Konzerthaus noch einmal für sich zu reklamieren und gleichzeitig Fehler bei der Umsetzung einzuräumen.

Hamburg werde einen der besten Konzertsäle der Welt haben, sagte Beust. Allerdings hätte er sich noch mehr gefreut, "wenn das schneller und billiger geworden wäre".