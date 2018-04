Nach Echo-Eklat Helene Fischer kritisiert Ehrung für Kollegah

Von Campino bis Marius Müller-Westernhagen: Zu der Echo-Auszeichnung an Kollegah und Farid Bang am letzten Donnerstag haben sich schon eine ganze Reihe von Künstlerpersönlichkeiten geäußert. Nur eine schwieg bislang stoisch - obwohl sie zu den Mächtigsten des deutschen Musikgeschäfts zählt: Helene Fischer.

Jetzt meldet sich Fischer via Facebook zu der umstrittenen Preisvergabe. Dabei thematisiert sie auch den Druck, den die Medien angeblich auf sie ausgeübt hätten. Die Popmusikerin schreibt in ihrem Statement erst einmal über sich selbst: "Es ist eigentlich nicht meine Art mich auf diese Weise öffentlich zu äußern, nur weil es für einige Medien im Moment offenbar fast kein anderes Thema zu geben scheint. Es ärgert mich sehr, dass dieses Thema in dieser Form mit meinem Namen verknüpft wird."

Nach einem sehr langen Absatz über ihr Verhältnis zu ihren Fans und ihrem allgemeinen Wunsch, Liebe zu verbreiten, kommt sie schließlich zum Thema: "Ich möchte euch sagen, wie unangemessen und beschämend ich es fand, die beiden bei der Preisverleihung auf der Bühne in dieser Art 'performen' zu sehen. Den ECHO zu gewinnen ist vielleicht das eine, die beiden dort auch noch auftreten und ihre Show machen zu lassen, fand ich persönlich bedrückend. Schade, dass durch diese Provokation so viel Promotion entsteht - auch jetzt wieder, wenn ich diese Zeilen schreibe. Nicht nur, dass man ihren gewaltverherrlichenden, antisemitischen, homophoben und frauenverachtenden Texten ein Podium geboten hat auch die Bedeutung des ECHO ist somit komplett in den Hintergrund geraten und von den Negativ-Berichten überlagert worden."

Die Musikerin schließt mit den Worten: "All den Anhängern dieser Musik möchte ich, so esoterisch es vielleicht auch klingen mag, Licht und Liebe schicken. In diesem Sinne, auf die Verbreitung von Liebe!"

Zuvor hatte sich auch die Plattenfirma BMG von Kollegah und Farid Bang distanziert: Man werde vorerst keine weiteren Lieder mit den Musikern produzieren. "Wir hatten den Vertrag über ein Album. Jetzt lassen wir die Aktivitäten ruhen, um die Haltung beider Parteien zu besprechen", hatte Vorstandschef Hartwig Masuch laut einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" erklärt.

