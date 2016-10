Priscilla Presley über das neue Elvis-Album "Für mich klingt Helene Fischer nicht grauenhaft"

Zur Person REUTERS Priscilla Presley, 71, war sechs Jahre mit Elvis Presley verheiratet. Als Vorsitzende der Elvis Presley Enterprises war sie maßgeblich daran beteiligt, Graceland zu musealisieren. In den Achtzigerjahren begann sie eine Schauspielkarriere und spielte unter anderem Jenna Wade in "Dallas".

SPIEGEL ONLINE: Mrs. Presley, vor einem Jahr ließen sie die Stimme ihres Ex-Ehemanns Elvis für das Album "If I Can Dream" mit Streichern aufplustern. Waren Sie überrascht, dass die Platte ein Millionen-Bestseller wurde?

Presley: Dass es so gut laufen würde, hatte tatsächlich keiner erwartet. Deshalb gibt es ja nun auch die Fortsetzung "The Wonder Of You". Die Idee war aber nicht nur, viele Platten zu verkaufen, sondern auch zu zeigen, dass Elvis so viel mehr sein kann als nur Rock'n'Roll, um ein neues Publikum zu erschließen.

SPIEGEL ONLINE: Bedeutet ein neues Publikum, dass wir Elvis' Stimme auch bald zu Techno und Hip-Hop-Beats hören werden?

Presley: Nachgedacht habe ich darüber tatsächlich schon. Aber Techno und Hip-Hop wären vermutlich dann wirklich zu weit weg. Andererseits hat Elvis es geliebt, etwas zu riskieren. Wie weit auch seine Stammhörer für Risiken zu haben sind, wollten wir mit dem letzten Album herausfinden. Allein die Vorstellung einer "neuen" Elvis-Platte begeistert ja immer noch sehr viele Leute. Jetzt ist klar, dass ein großes Publikum auch gut damit leben kann, Elvis' Stimme mit einem Sinfonieorchester zu hören. "If I Can Dream" hat eine Tür geöffnet und uns Möglichkeiten aufgezeigt, was vielleicht eines Tages noch gehen könnte. Wir können auch Dinge ausprobieren, die Elvis immer tun wollte, aber aus vielerlei Gründen nicht hinbekommen hat. Zum Beispiel in Europa auf Tournee zu gehen, in England und auch in Deutschland, das er ja nur als Soldat erlebt hatte. Er wollte als Entertainer zurückkehren. Diese Tour wird es nun geben.

SPIEGEL ONLINE: Nun ja, zumindest virtuell. Was hielt ihn zu Lebzeiten ab?

