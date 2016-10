Hillary Clinton Tequila und Unterstützung von Adele zum 69. Geburtstag

Am Vorabend ihres 69. Geburtstags hat sich US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton am Dienstag in Miami den Besuch bei einem Konzert von Adele gegönnt - und wurde sogleich mit deren "endorsement", also einer Wahlempfehlung, belohnt: "Adele ist zu 100 Prozent für Hillary Clinton", so der Sprecher der Präsidentschaftskandidatin, Nick Merrill. Medien waren bei dem Konzertbesuch nicht zugelassen, weshalb es keine direkten Zitate von Adele gibt. Als Britin könne sie zwar nicht an den US-Wahlen teilnehmen, soll die Sängerin des Weiteren gesagt haben. "Aber was in Amerika geschieht, betrifft mich auch. Ich liebe sie. Sie ist fantastisch."

Ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk gab es am selben Tag schon von einem anderen Popstar: Katy Perry, die selbst am Dienstag Geburtstag hatte, veröffentlichte auf Instagram ein Video, in dem zu sehen ist, wie sie in einem Wahllokal ihre Stimme abgibt. "Ich habe mir selbst das beste Geburtstagsgeschenk überhaupt gemacht, indem ich frühzeitig wählen gegangen bin! Wünscht Hillary Clinton morgen alles Gute zum Geburtstag mit eurer frühzeitigen Stimmabgabe."

GAVE MYSELF THE BEST BIRTHDAY PRESENT EVER BY VOTING TODAY❗️Wish @hillaryclinton a Happy Birthday tomorrow with your EARLY vote. Check www.rockthevote.com to see where your poll is. #HBDTOME #HAPPYBIRTHDAYHILLARY #SCORPIOSISTERS Ein von KATY PERRY (@katyperry) gepostetes Video am 25. Okt 2016 um 19:07 Uhr

Ein weiterer Clinton-Unterstützer war zuletzt auch schon öffentlichkeitswirksam wählen gegangen: Justin Timberlake war extra von Los Angeles in seine Heimatstadt Memphis in Tennessee geflogen um zu wählen. Das Selfie vom Wahlgang, das er später auf seinem Instagram-Account veröffentlichte, verstieß jedoch gegen ein Gesetz in Tennessee, das Fotos oder Videos aus Wahlkabinen verbietet - und eine 30-tägige Haftstrafe oder eine Haftstrafe von 50 US-Dollar in Aussicht stellt. Beides scheint Timberlake aber nicht fürchten zu müssen:Die zuständigen Behörden erklärten am Mittwoch, den Vorfall nicht weiter untersuchen zu wollen.

Von dem Wirbel um ihre prominenten Fans unberührt, war Clinton vor dem Adele-Konzert noch im spanischsprachigen US-Sender Univision aufgetreten. Dort wurde sie mit einer mehrstöckigen Geburtstagstorte überrascht, auf deren Spitze ein Modell des Weißen Hauses thronte. Die Moderatoren schenkten ihr außerdem eine Flasche Tequila, mit der sie ihr letztes Jahr im siebten Lebensjahrzehnt genießen solle.