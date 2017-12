Instagram-Kommentare Wie Gitarrist Tom Morello Hasskommentare kontert

Dass Tom Morello kein Fan von Donald Trump ist, müsste in den letzten Monaten klargeworden sein. Der ehemalige Gitarrist von Rage Against the Machine tourt schon seit einiger Zeit mit einer weißen Gitarre, auf der in schwarzen Buchstaben "Fuck Trump" steht. Vergangene Woche postete Morello, der aktuell mit seiner neuen Band Prophets of Rage unterwegs ist, ein Bild von sich und der Gitarre. Prompt stänkerte ein Nutzer, dass sich Musiker in die Politik einmischten: "Another successful musician instantly becomes a political expert", schrieb er.

Wieder so ein Musiker, der sich zu einem Politik-Experten aufspielt? Leider war das knapp daneben. Denn ausgerechnet Tom Morello ist ein politisch aktiver Künstler mit einem Abschluss aus Harvard. 1986 machte Morello, Großneffe des ersten gewählten Präsidenten Kenias und Mitbegründer der Non-profit-Konzertreihe "Axis of Justice", seinen Bachelor-Abschluss in Politikwissenschaften.

Dementsprechend lässig fiel die Antwort Morellos auf Instagram aus: "Man muss keinen ausgezeichneten Abschluss in Politikwissenschaften der Harvard Universität haben, um zu bemerken, wie unethisch und unmenschlich diese Regierung ist. Zufällig habe ich aber einen ausgezeichneten Abschluss in Politikwissenschaften in Harvard gemacht und kann Dir das bestätigen."

#HomeSchooling Ein Beitrag geteilt von Tom Morello (@tommorello) am 11. Dez 2017 um 0:39 Uhr

Morello postete einen Screenshot mit diesem Austausch unter dem Hashtag #HomeSchooling. Darauf hat sein Kritiker offenbar so viel Häme kassiert, dass er seinen Account mittlerweile gelöscht hat.