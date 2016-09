Abgehört - neue Musik Dem Blues ins Gesicht gegrinst

Liebe Leser, natürlich haben wir auch Nick Cave nicht vergessen. Unseren Text zu seinem neuen Album "Skeleton Tree" und dem zugehörigen Film "One More Time With Feeling" lesen Sie hier.

Außerdem haben wir - endlich - unsere Playlist auf Spotify wieder aktualisiert!

Jack White - "Acoustic Recordings 1998 - 2016"

(Third Man/XL/Beggars/Indigo, seit 9. September)

"Wer sagt, dass man eine Gitarre kaufen muss", fragt Jack White in der immer noch großartigen Kino-Doku "It Might Get Loud" von 2009. Zuvor hatte der aus Detroit stammende Musiker aus ein paar Holzstücken, einem Draht, einer Cola-Flasche und einer Abnehmer-Spule samt Verstärker-Plug ein rudimentäres Saiten-Instrument gebaut, dem er ein paar schroff jaulende Töne entlockte. Whites Botschaft: Um Rock'n'Roll zu spielen, brauchst Du lediglich den Blues in der Seele und ein bisschen Geschick mit den Händen.

Dieses Bekenntnis zum Minimalismus mag all jenen kurios erscheinen, die von Jack White nur den notorischen Stadiongesang "Seven Nation Army" kennen, den er 2003 mit seiner Band The White Stripes" veröffentlicht hat. Das Duo befand sich zu jener Zeit auf dem Zenit seiner Karriere. Die Welle der Retro-Gitarrenbands des beginnenden Nuller-Jahrzehnts hatte auch den zumeist eher brachialen, aus Blues, Garagen- und Punkrock gespeisten Schlagzeug- und Gitarrenlärm der White Stripes in die Charts gespült. 2007 war nach sechs Alben Schluss, seitdem ist White als Solo-Künstler aktiv und hat seinen Lebensmittelpunkt von Detroit nach Nashville verlegt, wo der Phono-Nostalgiker einen Vinyl-Plattenladen, ein Label und ein analoges Tonstudio betreibt, in dem auch Neil Young schon aufgenommen hat.

White ist eine singuläre Erscheinung in der aktuellen Rockmusik-Szene: Ein versierter Traditionalist und begabter Songwriter, der sein Genre immer wieder an Grenzen stieß, ob durch die Pop-Art-Inszenierung der White Stripes in Rot-Weiß-Ästhetik oder die Vermählung von DIY-Tugenden mit großer Entertainer-Geste.

White, exzentrisch, elektrisch und eklektisch zugleich, sei Robert Plant und Jimmy Page in "einem perfekten Rockstar-Paket", schrieb der Kritiker des US-Magazins "Pitchfork" in seiner Rezension des neuen Doppel-Albums, das die akustische, von elektrischer Verzerrung und anderer Flamboyanz befreite Seite des Songwriters Jack White dokumentiert.

u hören sind, chronologisch geordnet, Stücke von "The White Stripes" bis "Icky Thump", einige Tracks von Whites beiden Solo-Alben "Blunderbuss" und "Lazaretto" sowie Fundstücke vom "Cold Mountain"-Soundtrack und den Raconteurs-Alben. Das meiste ist original, es gibt aber auch einige Remixe und Outtakes, dazu ein bisher unveröffentlichter Track, das aus den Sessions zum White-Stripes-Album "Get Behind Me Satan" stammende "City Lights", das White erst 2016 fertig stellte.

"I want to grab a stranger's hand and hold it as tightly as I can", singt er in diesem nur auf gepickter Akustik-Gitarre und Rassel-Percussion vorantreibenden Song, dessen Pop-Harmonie es, ebenso wie viele andere auf dem Album versammelte Stücke, mit vergleichbaren Beatles- oder Stones-Kompositionen der späten Sechziger und frühen Siebziger aufnehmen könnte ("You've Got Her In Your Pocket", "Love Interruption").

White will seine Zuhörer also packen - und an der Reaktion ablesen, "if they're like me/ Or if I am crazy". "Mirror Music", Selbstbespiegelungsmusik, nennt das der US-Kritiker Greil Marcus in seinen Liner Notes. White, so Marcus, vollende mit "City Lights" seine schon länger als die hier abgebildeten 18 Jahre währende Reise in die Reduktion, zur Essenz und Wahrheit seiner Musik. Tief geprägt hat White schon früh die Performance von "Grinning In Your Face" des Folk-Blues-Pioniers Son House, ein packender Selbstermächtigungs-Gesang, den House lediglich mit dem rhythmischen Klatschen seiner Hände begleitet. "Ich wusste nicht, dass man das tun kann", staunt White, "nur singen und klatschen, und es bedeutet alles, was Rock'n'Roll, Ausdruck, Kreativität und Kunst ausmacht. Ein Mann gegen die Welt, und ein Song."

"Acoustic Recordings" bietet nun, anschaulich verdichtet, gleich 26 Beispiele für die allmähliche Annäherung des stillen Handwerkers Jack White an diesen Standard. (8.0) Andreas Borcholte

ANZEIGE

Andreas Borcholtes Playlist KW 37 SPIEGEL ONLINE 1. Thundercat: Bus In These Streets 2. Drugdealer: Suddenly 3. Jack White: City Lights 4. Angel Olsen: Shut Up Kiss Me 5. Preoccupations: Memory 6. Nick Cave: Jesus Alone 7. Frank Ocean: Self Control 8. Hunney Pimp: I bin miad 9. Herizen Guardiola: Be That As It May 10. Zomby feat. Burial: Sweetz

Angel Olsen: "My Woman"

(Jagjaguwar/Cargo, seit 2. September)

Halt die Klappe, küss mich, halt mich fest! Diese essentielle Pop-Zeile kommt so unvermittelt und wird so kehlig-selbstgewiss intoniert, dass man den zugehörigen Dreiminuten-Song gleich nochmal hören muss: Shut Up Kiss Me" heißt er. Zuvor hatte sich die nun partout nicht mehr als Folk-Sängerin zu kategorisierende Angel Olsen in "Intern" noch ganz bedächtig gegeben - die Suche nach der eigenen Identität als Frau vergleicht sie auf schwebenden Chören und Synthies mit einem lebenslangen Praktikum. Und auch das folgende "Never Be Mine", ein zwischen Roy Orbison und Sixties-Girlgroup-Süße oszillierendes, Petticoat schwingendes Pop-Juwel, kommt noch mädchenhaft kokett daher.

Dann aber: "Shut up kiss me, hold me tight!" Woah. "Stop pretending I'm not there", fordert Olsen über bratzigen Nirvana-Akkorden, als würde sie im nächsten Moment das Becken lasziv zum Be-Bop-A-Lula kreisen lassen wollen. So tun, als wäre sie nicht da? Man fragt sich, wie das nach diesem Power-Move noch gehen soll.

Mit ihrem dritten Album "Burn Your Fire For No Witness" hatte Olsen vor zwei Jahren schon mal durchblicken lassen, dass sie sich allmählich vom sparsam instrumentierten Folkie-Lamento ihrer frühen Aufnahmen verabschiedete. Schon in "High & Wild" ging es um Sichtbarkeit in den Augen ignoranter Lover, und in "Forgiven/Forgotten" sang sie, schon über stürmischen Gitarrenfeedbacks, "I don't know anything, but I do love you". Ein Selbstgespräch, natürlich.

Auf "My Woman" ist die Gefühlsverwirrung auch nicht geringer geworden, aber Olsen hat offenbar akzeptiert, dass es nun einmal so ist - und singt ihre mal sehnsüchtigen, mal sauren Torch Songs mit neuer Intensität, es wird sie schon nicht umbringen, wie sie in "Not Gonna Kill You" mit tollkühner Hysterie singt.

Die zweite Hälfte dieses noch dazu brillant klingenden Albums geriet etwas ruhiger, aber nicht weniger intensiv. "Sister" ist eine sirupsatte Stevie-Nicks-Hommage, "Woman", ebenfalls über sieben Minuten lang, wird gegen Ende zur femininisierten "Cortez The Killer"-Version. Und "Pops" kratzt und schellackt dann noch einmal so verhalten und entrückt wie früher. Ein Echo aus der Vergangenheit, als Angel Olsen noch im Nebel der Selbstverunsicherung stocherte. (7.9) Andreas Borcholte

ANZEIGE

Zomby: "Ultra"

(Hyperdub, seit 9. September)

"Uääch!" Das Elektronik-Comeback des Jahres beginnt mit einem Würgelaut. "Sweetz" heißt das rund sieben Minuten lange, immer mal wieder irrlichternde, zumeist aber auf schleppend-gedämpften Beat und dem Vokal-Sample "Get me fucked up" wubbelnde Stück, das der britische Produzent Zomby im Vorwege seines Albums "Ultra" veröffentlichte.

Es markiert nicht nur seine Rückkehr vom Indie-Label 4AD zum Elektro-Imprint Hyperdub, sondern wird auch noch in die Geschichte eingehen als erste Zusammenarbeit der beiden einflussreichsten DJs und Produzenten der vergangenen zehn Jahre britischer Elektro-Tanzmusik. Mit seinem "Sweetz"-Partner Burial verbindet Zomby nicht nur die Pionierrolle, beide geben sich gerne geheimnisvoll und zeigen ihre Gesichter nicht, wie es in der auf ihren Underground-Appeal stolzen Post-Dubstep- und Grime-Szene Englands Usus ist.

"Sweetz" ist zwar der mit Abstand beste Track auf "Ultra", er zeigt gleichzeitig aber auch auf, in welchem Dilemma sich Zomby als Künstler ganz offenbar befindet. Der Track hört sich über weite Strecken an wie eine allem Pop-Flair beraubte Anti-Version von Jamie xx' vor einem Jahr lässig hingeworfene Nummer "All Under One Roof Raving", der das vom Mainstream umarmte Album "In Colour" folgte - als wäre ihm die nach Melodien und Songstrukturen greifende Gegenwart des Genres zuwider wie eine Überdosis Süßkram.

Dazu muss man wissen, dass sich eine direkte Linie von den frühen EPs und Singles Zombys zu Jamie xx ziehen lässt. Ohne die experimentelle Vorarbeit des einen wäre der Erfolg des anderen (mit The xx oder solo) nicht denkbar gewesen.

Zehn Jahre und eine ganze Schule neuer EDM-Künstler später versucht Zomby, dessen letztes Album "With Love" ein heilloses Durcheinander unfertiger Skizzen war, an die Kohärenz und Klang-Erhabenheit seines Meisterwerks "Dedication" anzuknüpfen. Alleine gelingt ihm das nur noch selten, etwa im Windspiel-Geflirre von "I" oder dem Breitwand-Synthie-Pathos von "Her". Auch das mit Wassertropfen-"Plunk!"-Geräuschen und den von früher gewohnten Atari- und Flipper-Sounds spielende "Burst" hat Charme.

Ansonsten sind es jedoch die Gäste, die Zombys erneut arg fragmentarischen, nie zu Ende gedacht wirkenden Tracks jenen Pop-Glanz verleihen, der heute zum Standard in diesem nun ausgereiften Genre gehört: Die Erinnerbarkeit von "Fly 2" hängt allein am Vocal-Sample von Banshee, und das kunstvoll immer wieder an sich selbst abprallende "Qandary" erhält erst durch die Mitarbeit von Darkstar seine faszinierende Räumlichkeit. Vielleicht sollte sich Jamie xx einfach mal als Produzent des nächsten Zomby-Albums vorstellig machen. (7.0) Andreas Borcholte

ANZEIGE

Drugdealer: "The End Of Comedy"

(Domino/Goodtogo, seit 9. September)

Und jetzt alle: Laaaaa-la-la-la-la-la! Kaum ist das letzte Yacht-Rock-Revival vorbei, schäumt schon das nächste auf luftig-weißen Schaumkronen heran. Süße Beatles-Gesangsharmonien , Jinglejangle-Gitarren, sinnierende Saxofone und folkloristische Flöten über Blue-Note-Geklimper am Piano, und dazu jener bedröhnte, in seliger Entrücktheit schwelgende Gesang desjenigen, der es sich gerade in den letzten goldwarmen Sommerstunden auf dem Deck bequem gemacht hat, im weißen Anzug mit breitem Hemdkragen, klobiger Sonnenbrille und Flipflops an den Füßen.

Der Mann, der uns diese Bilder schon wieder zumutet, heißt Michael Collins und führte bisher so ambitioniert-wortspielerische Bandprojekte wie Salvia Plath, Run DMT und Silk Rhodes, deren Sinn zumeist darin bestand, ein bestimmtes Pop-Genre zu ironisch zu psychedelisieren. Das geschieht nun auch auf dem weitaus nüchterner betitelten Debüt seines neuen In-your-Face-Pseudonyms Drugdealer.

"The End Of Comedy", das tatsächlich weniger albern daherkommt als so mancher Run-DMT-Track, beginnt mit Ostküsten-Straßenlärm und Noir-Jazz-Ambiente im Instrumental "Theme from Rockaway" und endet ("The End Of Comedy") auf sanften Moog-Sounds, Spaghetti-Western und Detektivserien-Soundtracks irgendwo an den Stränden Kaliforniens. - wo sich Collins in den letzten Sekunden seines Albums hysterisch totlacht.

Zwischendrin trifft er aber erstmal jede Menge Freunde, darunter die Live-Band von Kumpel Mac DeMarco, und die machen dieses Kuriosum zu einem gelungenen Pop-Album. Low-Fi-Kauz Ariel Pink veredelt "Easy To Forget" mit Sesamstraßen-Fröhlichkeit und beherztem "Lalalala", die tolle Natalie Mering alias Weyes Blood hilft, "Suddenly" zum kristallin funkelnden Pop-Song werden zu lassen, Sheer Agony aus Montreal verhelfen Collins - pfeifend und mit Eagles-Gitarren- zurück in "The Real World". Darauf eine dritte Olive ins Martini-Glas. (7.7) Andreas Borcholte

P.S.: Wer mit dem Begriff Yacht-Rock nichts anzufangen weiß: Wenn Sie lieben, was Hall & Oates, Chicago, die Doobie-Brothers, Steely Dan und Toto Ende der Siebziger gemacht haben, dann - nur dann! - sind Sie hier richtig.

ANZEIGE

Wertung: Von "0" (absolutes Desaster) bis "10" (absoluter Klassiker)