Can-Schlagzeuger Jaki Liebezeit ist gestorben

"Jaki Liebezeit war ein Schlagzeuger, ein Jazzschlagzeuger, der sich irgendwann entschloss, sich komplett zu reduzieren und alles zu vergessen, was er gelernt hatte." So charakterisierte Michael Rother, Gitarrist der Düsseldorfer Band Neu!, was das Spiel des Mannes ausmachte, der den Rhythmus bei der Kölner Band Can vorgab - Can und Neu! galten als die wohl wichtigsten Vertreter einer musikalischen Bewegung im Westdeutschland der Siebzigerjahre, der die britische Presse den Namen Krautrock gab.

1938 in Dresden geboren, begann Jaki Liebezeit in den Sechzigern, in Free-Jazz-Formationen zu spielen. 1968 trat er der von Irmin Schmidt und Holger Czukay in Köln gebildeten Band Can bei. In einer BBC-Dokumentation sagte Liebezeit: "Wir wollten keinen Rock'n'Roll spielen, weil wir damit nicht geboren waren, wir mussten unseren eigenen Weg finden." Für seinen eigenen Weg bekam der Schlagzeuger nach eigener Aussage die entscheidende Anregung von einem Hippie auf LSD-Trip: "Du musst monoton spielen." Also probierte Liebezeit mit Wiederholungen herum und fand so zu dem hypnotischen Stil, der Cans Sound prägte.

"Die deutsche Presse hat über Can geschrieben, sie seien roboterhaft, monoton, düster", erinnerte sich Blixa Bargeld von den Einstürzenden Neubauten in der TV-Reihe "Pop 2000". Doch in Großbritannien wurden Can in den Siebzigerjahren sehr gefeiert, hatten Fernsehauftritte und beeindruckten junge Musiker wie den späteren Sex-Pistols-Sänger John Lydon: Er erlebte bei einem Can-Konzert "den erstaunlichsten Schlagzeuger, den ich bis dahin gehört hatte!" Lydon schreibt in seiner Autobiografie: "Vielen Dank, Jaki Liebezeit! Dieser Sound, diese Verwegenheit - so was musste man sich erst mal trauen."

Nach dem Ende von Can spielte Jaki Liebezeit mit Musikern wie Brian Eno, Depeche Mode und Jah Wobble. Neu!s Michael Rother begleitete er bei vier Soloalben. Im April hätte er mit den Can-Kollegen Irmin Schmidt und Malcolm Mooney in London für ein Konzert zu einem Konzert zum 50-jährigen Bandjubiläum von Can zusammen kommen sollen.

Wie die offizielle Facebook-Seite der Band Can bestätigt, ist Jaki Liebezeit am Sonntag an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben. Er wurde 78 Jahre alt.