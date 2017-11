Grammy-Nominierungen Jay-Z und Kendrick Lamar sind Favoriten

US-Rapper Jay-Z führt die Grammy-Nominierungen für das Jahr 2018 an. Ihm dicht auf den Fersen ist Kollege Kendrick Lamar, während Sänger Bruno Mars in drei der wichtigsten Kategorien nominiert ist.

Wie die Recording Academy am Dienstag bekannt gab, ist Jay-Z für acht Auszeichnungen nominiert. Der Ehemann von Beyoncé wurde mit seinem bislang persönlichsten Album "4:44" für das "Album des Jahres" nominiert, während Bruno Mars mit seinem R&B-Werk "24K Magic" punktete. Auch Kendrick Lamars Rap-Meisterwerk "DAMN" ist in dieser Kategorie nominiert, wie auch Childish Gambinos verspieltes Funk-Soul-Album "Awaken My Love!". Als einzige Frau konnte sich Lorde mit ihrem hochgelobten Pop-Album "Melodrama" in die Reihe der Favoriten schieben.

Getty Images Sängerin Lorde

Auch in der Kategorie "Aufzeichnung des Jahres" führt Jay-Z mit seinem Song "The Story of O. J." über O. J. Simpson. Ebenfalls dabei sind Bruno Mars' Top-5-Hit "24K Magie", Kendrick Lamars Smas-Hhit "Humble" und Childish Gambinos "Redbone", das in der Hot 100 auf Platz 12 landete. Auch der größte Hit des Jahres 2017, "Despacito" von Luis Fonsi, Daddy Yankee und Justin Bieber, fehlt nicht.

"Despacito" ist zudem als "Song des Jahres" nominiert, gemeinsam mit Bruno Mars' Hit "That's What I Like".

Die 60. Verleihung der Grammy Awards findet am 28. Januar 2018 im Madison Square Garden in New York statt - und nicht wie die letzten 15 Jahren in Los Angeles. In den 1970er, 80er und 90er Jahren war die Veranstaltung noch zwischen beiden Städten gependelt.