Jazzfest in Berlin Beiläufiges Tosen von der Schweinehaut

Julia Hülsmann, die deutsche Pianistin und Bandleaderin, wartet drei Songs ab, bis sie das erste Solo spielt. Hätte ein Mann diese Geduld gehabt? Die junge, rhythmisch eigensinnige Altsaxofonistin Anna-Lena Schnabel ist eine echte Entdeckung. Schnabel steuert ein eigenes Stück bei, es ist ein halsbrecherischer Themenritt mit Echos von Bebop - klassisches Jungsmaterial. Oder?

Später steht die Tenor-Saxofonistin Mette Henriette aus Norwegen in der Mitte ihrer 12-köpfigen Band mit Streichern, angeleuchtet von zwei Scheinwerfern von unten, wie sich das gehört für einen Shooting Star. Und lächelt keine Sekunde. "Da geht die in den Keller für", meint der etwas ältere Sitznachbar. Bei einem Mann wäre das kein Thema. Aber beim Jazzfest kommen die Verhältnisse ins Rutschen. Zum Glück.

Die vom Bund mitgeförderte Jazzstudie 2016 kennt das Geschlechterverhältnis im Jazz genau: 20 Prozent Frauen sind es im deutschen Jazz. Beim Berliner Jazzfest 2016, das am Donnerstag offiziell eröffnet wurde, spielen nun erstmals zur Hälfte Frauen. Jazzfest-Leiter Richard Williams, ein pensionierter Journalist aus England, streicht das nicht einmal besonders heraus. Vielleicht weil er es unhöflich findet, nicht die Kunst für sich sprechen zu lassen. Oder weil der Blick auf Diversität und Gleichheit auf den britischen Inseln schärfer gestellt ist als in Deutschland, gerade wenn es um öffentlich geförderte Künste geht.

Mehr öffentliches Geld für Jazz

"The Art of Conversation" steht über dem Festival: Die Plakate zeigen eine dunkel- und eine hellhäutige Schulter, die sich berühren; im Programm (noch bis Sonntag) sind Duos und einmalige Konstellationen zu entdecken; der Frauenanteil gehört auch zu dieser "Unterhaltung", die ausnahmsweise auch zu Taten führt.

In der Eröffnungsrede von Kulturstaatministerin Monika Grütters, einer Jazzliebhaberin, war der Dialog auch gesamtgesellschaftlich zu verstehen, als Gespräch mit einer Kunstform, die notorisch unter ihrer Finanzlage leidet. Es müsse endlich die Anerkennung folgen, die der Jazz "verdammt nochmal verdient", sagt die Staatsministerin zum Schluss. Nicht ohne davor kulturpolitische Instrumente zu nennen, die dies auf Bundesebene ändern - wie etwa die Spielstättenförderung "Applaus" der Initiative Musik oder den Fonds Neue Musik, der neuerdings auch Jazz zulässt.

Auch das Land Berlin nutzte die Aufmerksamkeit für Jazz in dieser Woche, um gemeinsam mit dem Rundfunk Berlin Brandenburg einen neuen Jazzpreis Berlin anzukündigen, der mit 15.000 Euro eher bescheiden dotiert ist. Außer, man schaut sich die Durchschnittseinkommen der Musiker in der Jazzstudie an, da hilft das hoffentlich nicht zu versteuernde Preisgeld manchen bereits übers Jahr.

Unverständlich wirkt in dieser öffentlichen Jazzoffensive, dass man nichts über das Budget des Jazzfests erfahren kann. Als Teil der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin (KBB), ist man nicht zur Transparenz einzelner Programmpunkte verpflichtet. Die KBB wurden 2002 gegründet, als die Diskussion um Kulturfinanzierung noch stärker eine parlamentarische Angelegenheit war. Heute sind die Gesprächsteilnehmer diverser, die Debatten lauter. Etats zu verheimlichen, wenn der größte Medienpartner noch dazu die ARD ist, klingt wie ein Echo von früher, als der Chef am Fernsprechapparat hing und Termine nur über das Vorzimmerfräulein liefen.

Schön rieselnde Soli

Auch das ist "The Art of Conversation": Zur Stadt sprechen. Richard Williams, der das Jazzfest zum zweiten Mal leitet, beherrscht diesen Dialog im Programm. Ein Vorkonzert am Dienstag zeigte die afroamerikanische Musikerin Matana Roberts im Martin-Gropius-Bau, wo sie in einer Nachbildung der Wuppertaler Lichtburg-Proberäume von Pina Bausch ihr einstündiges Programm "For Pina" spielte: mit lauter in Berlin lebenden Musikern. Ob der Dialog mit der 2009 verstorbenen Choreografin Bausch die freien Texturen von Matanas Musik nicht arg auflädt, ist eine andere Frage. Die vielen Nelken auf der Bühne verwiesen wie der Raum an sich auf die legendäre Bausch-Arbeit von 1982, ein paar Bausch-Zitate waren als Spoken-Word-Einlagen zu hören, aber von der Musik, die Bausch damals in "Nelken" benutzte, erkannte man nichts (etwa Louis Armstrong und George Gershwin).

Jazz ist ja auch die Einübung von Freiheit. Üben, das kennen die Musiker schon, die heute zu fast 80 Prozent studiert haben. Für die Zuhörenden: Üben, um den Überbau wieder vergessen zu können. Frau, Mann, schwarz, weiß, lokal, global: wichtig, aber nicht das Ende der Geschichte. Julia Hülsmann wirkt als Bandleaderin zurückhaltend, aber doch bestimmt, aber sie spielte vor allem zwei schön rieselnde Soli, als wäre ein Zifferblatt in tausend Stücklein zersplittert. Mette Henriettes Pop-Appeal der Lichtinszenierung kontrastierte mit ihrem Willen, nicht nur die softe, sirenenhafte Fjord-Musik zu spielen, die man mit Norwegen und mit dem am Jazzfest stark vertretenen ECM-Label aus München in Verbindung bringt (oft zu unrecht übrigens). Das Geräusch lauerte um die Ecke, das Flackern im Flachbildschirm, die Ahnung von der anderen Seite. Letztere wurde wörtlich genommen, als eine durchsichtige Leinwand die Bühne vom Saal ein Stück lang trennte. Henriettes Oberbekleidung glänzte wie ein nasses Tier. War aber doch nur Seide, vielleicht synthetische.

Der Trompeter Wadada Leo Smith erinnerte mit seinem hochwertigen Great Lakes Quartett um Abschluss des Hauptprogramms daran, dass Jazz auch nichts abbilden muss. Jazz ist auch: tun, nicht nur meinen. Wann hat man zum letzten Mal so ein Schlagzeugsolo - für Herren normalerweise das Zeichen zum Austreten - gehört wie von Marcus Gilmore? Drei Hi-Hats, wenig Snare Sounds, ein Zischen und beiläufiges Tosen von der Schweinehaut. Kalte Ekstase, ohne Worte. Neu? Nein. Auch wenn die pausenstarken Themenbögen mehr Gestaltungswillen verraten als vieles aus den Siebzigerjahren, als diese Freiheit derart en vogue war, dass sie schon wieder zum Kreativknast wurde.

Was das Jazzfest am unterscheidet, sind die Premieren und exklusiven Konstellationen, wie schon bei Julia Hülsmann und Matana Roberts. Die Avantgarde-Popsängerin Julia Holter kann man auch anderswo sehen zurzeit, aber nicht mit Berliner Streichern (am Sonntag). Der Schweizer Zen-Jazz-Funker Nik Bärtsch fährt gleich die HR-Big-Band auf (am Samstag). Und am Freitag gibt es die großen Namen wie Brad Mehldau und Joshua Redman, aber auch: Myra Melfords neue Band.

