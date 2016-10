"Jazz & The City" in Salzburg Der Nachschlag nach dem Festspiel-Sommer

Nockerln sind eine Salzburger Süßdelikatesse, die als Nachspeise serviert wird. "Jazz & The City" ist ein Nachschlag im Herbst nach all den Opern-, Schauspiel- und Konzert-Festspielen im Sommer. Die Nockerln soll die Mätresse eines Bischofs im 17. Jahrhundert erfunden haben. Der Jazz entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Rotlichtviertel von New Orleans. Zu den klassischen Salzburger Festspielen pilgern im Sommer um die 250.000 Gäste in die österreichische Stadt; die Jazz-Sause im Oktober dauert fünf Tage und hat nur knapp ein Zehntel so viele Besucher.

Das Jazz-Event ist ziemlich ungewöhnlich. Erstens organisieren zwei Frauen "Jazz & The City". Und zweitens wird bei keinem der Konzerte an vier Dutzend Spielstätten Eintrittsgeld verlangt. Dabei sind unter den 320 Künstlern Stars wie der amerikanische Gitarrist Bill Frisell, der Mandolinen-Virtuose Hamilton de Holanda aus Brasilien und der norwegische Saxofonist Marius Neset. Die Sängerin Torun Eriksen aus Oslo tritt im Duo mit der Berliner Pianistin Julia Hülsmann auf; aus Frankreich kommt das Orchestre National de Jazz. "Festival für Jazz, World & Electronic Music" nennt sich das Salzburger Gratisfest.

Die Altstadt wird Bühne

"Der zeitgenössische Jazz ist extrem aufgeschlossen und experimentierfreudig", sagt Tina Heine. Die 43-jährige künstlerische Leiterin hat 2010 das Hamburger Elbjazz-Festival initiiert und bis 2015 mitgestaltet. Nun sieht sie in Salzburg Parallelen. "Raus aus den klassischen Konzertsälen, unterschiedliche Spielstätten etablieren, ein neues Publikum ansprechen, ohne das alte zu verlieren" - das habe auch für Elbjazz gegolten. Umfragen hätten damals ergeben, dass nur 30 Prozent der Besucher eingefleischte Jazz-Fans waren.

In Salzburg arbeitet die Hamburgerin im Duo mit Inga Horny. Die 49-jährige Geschäftsführerin des Altstadtverbandes hat vor 17 Jahren das "Jazz & The City"-Festival gegründet. "Flanieren durch die Stadt und einfach von Konzert zu Konzert gehen", lautete das Konzept. Für das Budget - dieses Jahr gut 300.000 Euro - kommen zum großen Teil die Geschäftsleute der Altstadt auf, die zudem oft noch die Spielstätten stellen: Läden, Hotel-Räume, Gaststätten, Cafés, Bars, Galerien. Zu den intimeren Plätzen zählen die barocke Kollegien-Kirche, das Landestheater und das Kulturzentrum "Republic". Salzburgs Altstadt wird zur Bühne.

Ein lässiges Festival

Die Bühnen gehören neben den internationalen Gästen der einheimische Szene - gut ein Drittel der Künstler stammt aus Österreich. Dieter Glawischnig ist einer von ihnen. Der inzwischen 78-jährige Pianist, Komponist, Bandleader und Hochschul-Professor, der in Salzburg mit einem Trio auftritt, ist in Deutschland mindestens so bekannt wie in seiner Heimat. Glawischnig leitete jahrzehntelang die NDR Bigband und hat an der Hamburger Musikhochschule eine Generation von Nachwuchsjazzern ausgebildet. Der gebürtige Grazer gehört zu den österreichischen Jazzmusikern, die im Ausland groß herausgekommen sind - wie etwa der Pianist Joe Zawinul und der Gitarrist Wolfgang Muthspiel in den USA. Beiträge zur Entwicklung des europäischen Jazz leisteten das Wiener Vienna Art Orchestra und die Jazz Bigband Graz.

Das Grazer Orchester leitet der Rheinländer Heinrich von Kalnein; Österreichs Piano-Aufsteiger David Helbock lebt in Berlin und bringt seine Platten beim Münchner Label ACT heraus. Das sind Beispiele für die Verzahnung des Jazz der beiden Länder - wie Tina Heines Wechsel von der Elbe nach Österreich. Die Hamburgerin findet die österreichische Szene entspannter. Ihr ist bei den klassischen Salzburger Festspielen im Sommer das Publikum in Abendkleidern und dunklen Anzügen aufgefallen. Kein Wunder, dass da das Gratis-Event im Oktober als "das lässige Festival" gilt. Auch Leute, die sich kein Ticket für die teure Hochkultur leisten können, kommen zu "Jazz & The City". Gut so!

Das Festival "Jazz & The City" findet vom 19. bis zum 23. Oktober in Salzburg statt. Mehr Informationen finden Sie hier.