Songwriterin Jenny Hval Im Universum der Vagina

Ihre Stimme soll klingen wie das Zerreißen einer Jungfernhaut. In ihren Songs singt sie von clits, von cunts, vom "soft dick rock". Und Paris Hiltons Sextape nennt sie "ein sehr interessantes Stück Filmgeschichte". Keine Frage: Jenny Hval weiß, welche Sätze, welche Trigger man in Popsongs und Interviews packen muss, um wahrgenommen zu werden. Was schon auch einer der Gründe sein dürfte, weshalb die norwegische Songwriterin als eine der aufregendsten Figuren des Avantgarde-Pop gilt. Eine, die überholte Geschlechterbilder aushebelt, Rock-Machismen einreißt und die Trümmer dann zu herrlich sperrigen Dreiminütern zusammensetzt.

Auch auf ihrem neuen Album zerhackstückelt Jenny Hval Vorstellungen von Identität und Weiblichkeit. Diesmal aber aus der Sicht von Vampiren: "Blood Bitch" ist eine fiktive Erzählung von Wiedergängern und Untoten. Hvals Ausgangsfrage: Ob Vampire wohl menstruieren? Die Antwort, so viel vorweg, bleibt vage. Aber eines macht Hval umso klarer: dass in ihren morbiden Soundcollagen, unter dem Geröll aus Found Sounds und Dialogfetzen, ein erstaunliches Popgespür steckt.

Doch erst mal die Sache mit den Vampiren. Dazu hätten sie die Horrorfilme des spanischen B-Movie-Regisseurs Jess Franco inspiriert. "Ich habe eine Nähe zu seiner Arbeit gespürt, weil einige der Filme echt dürftig gemacht sind und ich selbst einen Low-Fi-Background habe", sagt die 36-Jährige, die in der Osloer Metal-Szene sozialisiert wurde und ihre Platten bis heute in einem kleinen Schuppen einspielt. Das Personal in den Songs auf "Blood Bitch" hat sie vor allem Francos Film "Female Vampire" entnommen. Der säftelnden Geschichte um die Gräfin Irina von Karlstein, die ihre Opfer so lange oral befriedigt, bis alles Leben aus ihnen gewichen ist.

In dem gleichnamigen Stück lässt Hval die ruhelos-lüsterne Gräfin über einen samtigen Beat und federnde Synthesizer schweben: "Desire takes place somewhere, everywhere, here it comes", die Stimme dabei mit so viel Hall und Delay belegt, dass sie mehr Fantasiewesen als Mensch ist. In "The Plague" wiederum wirft sie die Figur in einen Klangraum, in dem die Ohnmacht von der Decke tropft. Hetzt eine verzerrte House-Orgel auf sie, bis sie sich die Verzweiflung vom Leib schreit.

Derartiges Storytelling scheint in diesem Popjahr ein beliebtes Stilmittel zu sein. Im Sommer erst hat die Chicagoer Songwriterin Haley Fohr sich das Alter Ego Jackie Lynn übergestülpt und auf der gleichnamigen Platte einen verkoksten Road-Trip erzählt. Jetzt also Jenny Hval: "Die zusätzliche Erzählebene hat mich freier schreiben lassen."

In den Songs oszilliert sie zwischen ihrem Musiker-Ich und der fiktiven Vampirlady. Und sie hat hörbar Spaß, mit jeder Soundschicht und jeder Textzeile ein bisschen mehr Geheimnis daraus zu machen, wer nun eigentlich spricht. Sei's drum, wenn am Ende Herrlichkeiten wie "Conceptual Romance" stehen: In den Strophen pochen eine Herzschlag-Bassdrum und ein unterkühlter Bass, über den Hval mal zetert, mal beschwört, mal sehnsuchtsvoll seufzt. Wie das Stück dann in einen gleißenden Refrain zerfließt, wie Hval der Zeile "Conceptual romance is on my mind, I call it abstract romanticism" das Kunstkataloghafte nimmt und sie mit zuckrigsten Synthie-Schleiern überzieht: großer Pop. Jenny Hvals Songs klangen selten so eingängig und unverstellt.

"Come with me, I want to show you something, the original wound, the origin of the world", singt Jenny Hval im selben Stück. Sie ist am Ausgangspunkt der Welt angelangt: dem Geburtsschmerz. "Es ist ein weiblicher Schmerz und einer, den man nicht sieht", sagt sie. "Die Vagina ist schließlich ein dunkles, schwarzes Loch".

Getty Images Jenny Hval

Da ist er wieder, einer dieser Sätze, wegen der Jenny Hval permanent das Gender-Etikett aufgepappt wird. Wegen der sie mit Musikerinnen wie Julia Holter oder Grimes in eine Diskurs-Ecke gestellt wird, wobei es nicht darum geht, wie sie sich in ihren Songs zu dem Thema äußern, sondern nur, dass sie es tun. "Das ist halt moderne Formatmacherei", sagt Hval nüchtern, "sobald man aber über die tatsächlichen Inhalte spricht, wird's zu komplex".

Welches Bild von Weiblichkeit zeichnet Jenny Hval auf "Blood Bitch" also? Es ist ein selbst bestimmtes, sich ermächtigendes Bild einer Frau, die sich nicht diktieren lässt, wann sie zuhause zu sein oder wo sie sich zu rasieren hat. Jenny Hvals Vampir bleibt dabei kein eindimensionaler Succubus, ist nicht nur ein Dämon, der seine Opfer im Schlaf heimsucht. Sie macht sich ebenso ihre Verletzlichkeit bewusst, kehrt sie nach außen und macht sich die Welt zu eigen, wenn sie auf einem blutigen Laken aufwacht: "I dip my finger in it, smells like warm winter, then I feel the need to touch everything in this room, like a dog I'm marking everything" ("Untamed Region").

"Blood Bitch" droht nicht mit Kastration. Stattdessen geht es Hval um Chancengleichheit in einer Industrie, die auf der Entscheidungsebene nach wie vor von weißen Männern gelenkt wird. "Wir sehen in den Popmusik nur einen winzig kleinen Ausschnitt unserer Welt", sagt sie, "denn das Geschäft repräsentiert keineswegs die ethnische Vielfalt oder die Geschlechtervielfalt um uns herum". Auch das sei eine "original wound".

Solange sich daran nichts ändert, wird Jenny Hval, deren Alben auf dem Noise- und Experimentalmusik-Label Sacred Bones aus Brooklyn erscheinen, sich in ihren Songs weiter die Rolle aussuchen, die ihr gerade passt - vernünftige Vermittlerin oder blutdurstige Angreiferin. Statt plump ein Fallbeil auf den Pop-Phallus sausen zu lassen, lockt sie ins Universum der Vagina: "Es gibt auf der Platte eine Traumsequenz, wo man in das schwarze Loch blickt und eine andere Welt sieht, durch den hyper space rauscht und die Bilder nur so an einem vorbei fliegen." Ob es weh tut, wenn man ihr dorthin folgt?

Jenny Hval: "Blood Bitch" (Sacred Bones Records/Cargo), ab 30. September