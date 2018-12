Abgehört-Xmas-Special Der Soundtrack für Weihnachten

John Legend: "A Legendary Christmas" (Sony)

Tina Sinatra, Franks älteste Tochter, erinnerte sich mal, wie ihr Vater einst im Hochsommer die Sippe, also die drei Kinder und Mutti, zusammentrommelte, um in einem mit Lebkuchen und Tannenbäumen dekorierten Studio Weihnachtsklassiker zu trällern. Was eben eine besonders seltsame Erfahrung ist, wenn die Sonne von L.A. draußen mit vierzig Grad knallt.

Ähnlich herzerwärmende Geschichten hat der Soft-Soul-Crooner mit dem beneidenswerten Nachnamen zu bieten. Im CD-Booklet seines neuen Albums erinnert sich der Amerikaner an Festtage in "Omis kleiner Hütte" und räumt ein, wie seltsam es sei, in Zeiten einer zunehmend aus den Fugen geratenen Welt bei brüllender Hitze sonnige Weihnachtsklassiker einzuspielen.

Der mit Oscar/ Emmy/ Grammy und Tony ausgezeichnete 39-jährige Superstar buchte sich erstklassige Unterstützer in die Idylle. So wie Produzent Raphael Saadiq und Stevie Wonder. Entsprechend elegant beschwingt erklingt sein Old-School-Sound. Pluspunkte gibt es für seine lässige Version des Vince-Guaraldi-Peanuts-Evergreens "Christmas Time is here again".

Eric Clapton: "Happy Xmas" (Polydor)

Vielleicht saß "Slow Hand" in seinem Lieblingssessel, erfreute sich an den vierzehn Grammys, die auf dem Kaminsims Staub fangen, erinnerte sich an seine drei "Rock'n'Roll Hall of Fame" Auszeichnungen und dachte sich: Was nun?

Vielleicht surrte sein Smartphone und die Kinder oder Enkel waren dran, jedenfalls beschloss er, es Dylan und anderen alten Weggefährten gleichzutun und ein Weihnachtsalbum zu produzieren. Vielleicht schlurfte er dann ein paar Mal in sein Kellerstudio, lud sich ein paar Zuarbeiter ein und machte sich dann mäßig motiviert an die Arbeit.

Vielleicht tut man ihm auch großes Unrecht, aber die Musik auf seinem Weihnachtsalbum hat weder Charme noch Esprit. Der Malen-Nach-Zahlen-Mix von mehr oder weniger bekannten Weihnachtsheulern wirkt überwiegend lustlos runtergeschrubbt. Nahezu grotesk wird es, wenn der Chef "Jingle Bells" im Dorfdisco-Sound als "In Memory of Avicii" massakriert.

Nicht unkomisch ist dagegen sein hingekrakelter Weihnachtsmann auf der Tonträgerhülle. Vielleicht könnte man eine andere Platte reinschieben?

Dub Spencer & Trance Hill: "Christmas in Dub" (Echo Beach)

Songs, die gefühlte Millionen Mal nachgeleiert wurden, etwas Neues hinzuzufügen ist nicht einfach. So ist die Idee, Festtags-Dauerbrenner als Dub-Reggae aufzuführen schon mal erfrischend.

Die vier Schweizer Knaben, die sich hinter dem mittellustigen Namen verbergen, haben ihre Beats und Bässe bereits mit Größen wie Lee Scratch Perry, William S. Burroughs, Ken Boothe und Yello-Landsmann Dieter Meier programmiert.

Nun haben sie ihre majestätischen Kriechbässe mit Weihnachtsmusik gekreuzt. "O du Fröhliche Dub", "Kommt ihr Hirten Dub" oder "Lasst Uns Froh Und Munter Sein Dub" klingen exakt so, wie man es sich ausmalt. Wobei der Spaß dieser Aufnahmen tatsächlich darin besteht, dass die Vorlagen ziemlich dezent, ja nahezu versteckt, in die schlurfenden Bass- Tracks gearbeitet wurden. Die zahlreichen Effekte und weiteren Sounds stören da auch nicht weiter.

Der perfekte Soundtrack für verdämmerte Festtage. Da die CD auf 999 Exemplare limitiert ist eignet sie sich auch als Geschenk der besonderen Art.

Rodney Crowell: "Christmas Everywhere" (New West Records)

Rund um Heiligabend hat auch die schlechte Laune weltweit Hochkonjunktur. Es wird im Kreise der Familie gezankt und abgerechnet was das Zeug hält. Verwandte fallen lustvoll übereinander her. Einsame ertränken ihren Schmerz in Glühwein.

Den Soundtrack für vermurkste Weihnachten liefert in dieser Saison Rodney Crowell. Auch der hat keine herzerwärmenden Kindheitserinnerungen an diese Feiertage. Seine Eltern waren oft zu klamm für Geschenke und fanden das Fest überhaupt eine Zumutung. Ihr einziges Kind wurde in den vergangenen Jahrzehnten als Country-Songwriter und Musiker in den USA berühmt. Der Texaner diente als Gitarrist und Songwriter in der Hot Band von Emmylou Harris, ehelichte Johnny Cashs Tochter Rosanne und wurde mit zwei Grammys ausgezeichnet.

Unterstützt von begabten Kollegen wie Vince Gill und Lera Lynn zelebriert der Künstler auf seinem neuen Album die Abgründe des Familienfestes. Er bejammert den Kommerz und überhaupt den Stress der vermeintlich besinnlichen Zeit. Als Vater und mittlerweile sogar Großvater schlägt er zum Ende des Albums hin aber doch versöhnliche Töne an und lotste für "All for Little Girls & Boys" seine Enkelinnen ins Studio. Merry Christmas!

Jessie J: "This Christmas Day" (Universal)

Die Londoner BRIT-School, ein Institut zur Förderung britischer Poptalente, hat schon die Karrieren von Amy Winehouse, Katie Melua und einer gewissen Adele beflügelt. Mit letztgenannter schloss Jessica Ellen Cornish, besser bekannt als Jessie J, die BRIT-School ab.

Seitdem legte sie im Popuniversum eine respektable Karriere ab und rauschte mit Songs wie "Price Tag" weltweit in die Charts. Weil sie lustvoll mit Genres jongliert gilt die Britin als abenteuerlustig.

Ihr Weihnachtsalbum wird diesem Ruf allerdings nicht gerecht. Da macht sie zwar nichts falsch, leistet sich teure Asse wie Rodney Jerkins, Jimmy Jam and Terry Lewis, David Foster, Babyface, Boyz II Men und David Foster um "Winter Wonderland" oder "Silent Night" als Soulpop aufzumöbeln aber bleibt selber in dieser hochpolierten, makellosen Perfektion irgendwie blass.

Als Festtagsrauschen für Shopping Malls und US-TV-Serien taugt das Werk aber bestens.