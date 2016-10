Protestschreiben Brief von John Lennon an die Queen aufgetaucht

Oben auf dem Briefkopf ist ein Bild von John Lennon und Yoko Ono zu sehen, auf dem sie sich küssen. Und auch das Ende des Briefs klingt versöhnlich: "Alles Liebe, John Lennon", steht da in verschmierter Tinte.

Doch die Zeilen dazwischen haben es in sich. In dem Schreiben an Königin Elizabeth II. erklärt der Beatle nämlich, dass er die königliche Ehrung "Member of the British Empire" (MBE) zurückgibt: "aus Protest gegen Großbritanniens Verstrickung in das Nigeria-Biafra-Ding, gegen unsere Unterstützung Amerikas in Vietnam und gegen den Absturz von Cold Turkey in den Charts". "Cold Turkey" ist ein Song der Plastic Ono Band, der im Oktober 1969 erschien, weshalb der undatierte Brief wohl auch aus dieser Zeit stammen dürfte.

Er ist nun in einer alten Albumhülle aufgetaucht, wie CNN und BBC übereinstimmend berichten. Ein britischer Plattenliebhaber hatte das Schreiben in einer Albumhülle gefunden, die er als Teil einer gebrauchten Plattensammlung erstanden hatte. Deren Kosten: zehn Pfund (11 Euro).

Lennons einsamer Protest

Experten schätzen den Wert des Briefs, der so typisch John Lennons politisches Engagement und sanft-absurden Humor verbindet, nun auf rund 60.000 Pfund (66.600 Euro). Der Finder, der anonym bleiben will, hatte den Brief am Mittwoch zur "The Beatles Story"-Ausstellung in Liverpool gebracht.

"Man kann ziemlich gut erkennen, dass die Unterschrift auf diesem Brief verschmiert ist", zitiert CNN den Musiksouvenir-Experten Darren Julien. "Meine Theorie ist, dass John Lennon den Brief wegen der verschmierten Tinte nie losgeschickt hat. Wenn du an die Queen schreibst, willst du, dass der Brief einigermaßen perfekt aussieht, du willst nicht, dass Tintenflecke drauf sind. Das legt nahe, dass er eine zweite Version des Briefs geschrieben hat, die dann tatsächlich an die Queen ging."

Offiziell hatte John Lennon die Medaille am 25. November 1969 zurückgeben lassen - durch seinen Chauffeur Les Anthony, der sie samt einem Brief am Buckingham Palace ablieferte. Alle vier Mitglieder der Beatles hatten die Auszeichnung vier Jahre zuvor erhalten. Lennon war der Einzige, der sie zurückgab.

