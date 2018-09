Beatles-Legende Gestohlene Tagebücher von John Lennon wieder bei Yoko Ono

Die vor mehr als einem Jahr in Berlin beschlagnahmten gestohlenen Tagebücher des Ex-Beatles John Lennon und andere persönliche Dinge befinden sich wieder im Besitz seiner Witwe Yoko Ono. Das erklärte die Polizei in der Hauptstadt. Die "sehr persönlichen Tagebücher und mit Erinnerungen behafteten Gegenstände" seien am vergangenen Freitag an den Rechtsanwalt der 85-Jährigen übergeben worden.

Die Objekte aus dem Nachlass Lennons waren bei einem insolventen Auktionshaus und bei einem unter Hehlereiverdacht stehenden Mann aus Berlin beschlagnahmt worden. Entwendet worden waren sie laut Behörden ursprünglich mutmaßlich von einem ehemaligen Chauffeur Onos. Er soll diese aus deren New Yorker Wohnung gestohlen haben.

Der Chauffeur selbst lebt früheren Meldungen zufolge in der Türkei und ist für deutsche Behörden nicht greifbar. Die Ermittlungen gegen die Beschuldigten aus Berlin dauern laut Polizei noch an.