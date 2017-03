Sledge-Sister verstorben Tod in der Family

Können Sie sich noch an die Band Sister Sledge erinnern? Selbst wenn nicht, können Sie sich sicher sein, dass Sie ihren größten Hit mitsingen können. Ohrwurm gefällig?



We are family

I got all my sisters with me

We are family

Get up ev'rybody and sing



Anfang der Siebzigerjahre taten sich die vier Schwestern Kim, Debbie, Joni und Kathy zusammen, um eine Band zu gründen. Zuerst versuchten sie es mit Gospel. Unter dem Namen "Mrs. Williams' Grandchildren" ehrten die drei ihre Großmutter Viola Williams, die ein großer Opernstar war.

Später benannten sie sich in Sister Sledge um und änderten ihren Stil. Dennoch waren die vier jahrelang eher leidlich erfolgreich. 2016 sagte Debbie Sledge in einem Interview mit dem "Guardian": Nach acht Jahren im Musikgeschäft seien sie frustriert gewesen. "Wir überlegten schon, doch noch aufs College zu gehen und Anwälte oder so zu werden."

"Betet für uns"

Dann trafen sie Bernard Edwards und Nile Rodgers von der Band Chic, deren Stil großen Einfluss auf den Disco-Sound der späten Siebziger- und frühen Achtzigerjahre hatte. Sie schrieben und produzierten das Album "We Are Family" - und verhalfen den vier Schwestern zum Durchbruch.

"We Are Family" sollte der größte Hit der Band bleiben. Doch er war gigantisch. "We Are Family" wurde nicht nur zu einer der ganz großen Nummern der Disco-Ära - sondern ist bis heute eine Hymne des Feminismus.

Zwar trennte sich Kathy Sledge 1989 von der Band, um eine Solokarriere zu verfolgen. Die übrigen drei traten aber bis heute zusammen auf. Ihr letztes gemeinsames Konzert war im Oktober letzten Jahres.

Nun ist Joni Sledge, eine der vier Sisters, im Alter von 60 Jahren gestorben.

Auf der Band-Website verkündet die Familie am Samstag: "In tiefer Trauer müssen wir verkünden, dass unsere liebe Schwester, Mutter, Tante, Nichte und Cousine gestern verstorben ist. Bitte betet für uns, während wir Tränen der Trauer über den Verlust vergießen."

Joni Sledge wurde am Freitag von einem Freund in ihrem Haus in Phoenix, Arizona gefunden. Laut dem Sprecher der Band ist die Todesursache bisher ungeklärt.