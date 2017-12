Queens of the Stone Age Josh Homme verletzt Fotografin

Das Motto des Musikfestivals am Wochenende in Los Angeles war "KROQ Almost Acoustic Christmas" - doch Josh Homme, Sänger und Gitarrist der erfolgreichen US-Rockband Queens of the Stone Age war Samstagabend nicht in friedlicher Stimmung: Er verletzte während der Show die Fotografin Chelsea Lauren, berichtete die Branchenzeitschrift "Variety". Das dazugehörige Video zeigt, wie Homme die Kamera tritt - und dabei offenbar das Gesicht der für die Agentur Shutterstock tätigen Fotografin trifft.

Chelsea Lauren meint, dass Homme sie absichtlich getreten habe: "Er hat mich direkt angesehen, hat sein Bein ziemlich hart herumgeschwungen und mir mit voller Wucht ins Gesicht getreten."

Thanks to joshhomme I now get to spend my night in the ER. Seriously, WHO DOES THAT?!? https://t.co/VXGM4uRbaj — Chelsea Lauren (@ChelseaLaurenLA) 10. Dezember 2017

Durch den heftigen Stoß habe sich Lauren nach eigenen Angaben Verletzungen im Bereich der Augenbraue und Schmerzen im Nacken zugezogen. Später am Abend sei sie ins Krankenhaus gefahren. Die Fotografin verkündete, in jedem Fall Anzeige gegen den Musiker erstatten zu wollen.

In einer ersten Reaktion hatte sich der 44-jährige Josh Homme via Twitter-Account seiner Band entschuldigt - der Tritt sei ein Unfall gewesen, er habe sich in der Bühnenshow verloren, der Fotografin aber auf keinen Fall wehtun wollen.

Mittlerweile hat der umtriebige Musiker, der bei den Eagles of Death Metal Schlagzeug spielt und am letzten Iggy-Pop-Album "Post Pop Depression" mitwirkte, nachgelegt: Er veröffentlichte zwei emotionale Videos, in denen er sich erneut entschuldigt und als Idiot tituliert, der sich um einige persönliche Dinge kümmern müsse:

1/2 Ein Beitrag geteilt von QOTSA (@queensofthestoneage) am 10. Dez 2017 um 21:59 Uhr

"Ich möchte ein guter Mann sein, aber heute Nacht hab ich es vermasselt", offenbart Josh Homme zerknirscht. Dabei sei Rock'n'Roll eine wundervolle Sache, die Leute retten und nicht fertigmachen solle.

2/2 Ein Beitrag geteilt von QOTSA (@queensofthestoneage) am 10. Dez 2017 um 22:14 Uhr

Er entschuldigt sich nochmals bei Chelsea Lauren und äußert zudem Verständnis dafür, dass sie nun "tun würde, was sie tun müsse".