Mexikanischer Superstar: Musiker Juan Gabriel ist tot

Der mexikanische Sänger und Komponist Juan Gabriel ist tot. Wie sein Sprecher mitteilte, starb er am Sonntag im Alter von 66 Jahren in seinem Haus in Santa Monica im US-Bundesstaat Kalifornien. Hintergründe zur Todesursache sind nicht bekannt.

Gabriel gilt als einer der erfolgreichsten Künstler Mexikos. Er verkaufte eigenen Angaben zufolge mehr als 100 Millionen Alben und war im Laufe seiner Karriere sechsmal für den Musikpreis Grammy nominiert. 1996 wurde er in die Billboard Latin Music Hall of Fame aufgenommen.

Berühmt ist Gabriel vor allem für seine Balladen über Liebe und Herzschmerz, zu den populärsten gehören "Hasta Que Te Conoci" ("Bis ich dich kennenlernte") und "Amor Eterno" ("Ewige Liebe"). Sein Lied "Querida" ("Meine Liebe") war ein Jahr lang in den mexikanischen Charts.

Geboren wurde Alberto Aguilera Valadez am 7. Januar 1950 im mexikanischen Parácuaro, Juan Gabriel ist sein Künstlername. Er wuchs in armen Verhältnissen auf. Sein erstes Lied schrieb er im Alter von 13 Jahren, es sollten mehr als 1500 weitere folgen. Sein letztes Konzert gab Gabriel am vergangenen Freitagabend in Inglewood im US-Bundesstaat Kalifornien. Am Sonntag hätte er im texanischen El Paso auftreten sollen.

Via Twitter bekundet unter anderem Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto sein Mitgefühl, Gabriel sei "eine der großen musikalischen Ikonen unseres Landes". Kurz darauf ergänzte er in einer zweiten Nachricht: "Eine Stimme und eine Gabe, die für Mexiko standen. Seine Musik, ein Vermächtnis für die Welt."