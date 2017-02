Junge Pianisten Zauberhaft durch die Nacht

Zauberhaft wirkt und klingt vieles, das Maurice Ravel (1875-1937) komponiert hat. Ganz besonders fasziniert sein düster glänzendes Werk "Gaspard de la nuit", das nicht nur Prosa-Poesie vom Dichter Aloysius Bertrand in Musik übersetzte, sondern seitdem auch als eine der großen Reifeprüfungen für Pianisten gilt. Wer die aberwitzigen Triller, die rhythmischen Eruptionen, die dynamischen Wechsel souverän darstellt, über dessen technische Kompetenz in Sachen Klavierspiel besteht keinerlei Zweifel mehr. Der Rest ist Genie. Und um diesen Genie-Mix geht es auf Alexander Krichels neuer CD "Miroirs" (Sony) mit Pianomusik von Maurice Ravel.

"Kaspar der Nacht" etwa könnte man das romantisch-gruselige Werk übersetzen, das aus Elementen von E.T.A. Hoffmanns Dichtungen schöpft und drei Figuren - Ondine, die Wassernixe, einen am Galgen Hingerichteten und den unheimlichen Zwerg Scarbo - als Suite vereinigt und sie mit pianistisch vollendet gestalteter Klangpoesie portraitiert. Düsternis, Überschwang, Hysterie, alles das im oft schnellen Wechsel muss der Pianist glasklar und dennoch kraftvoll auffächern.

Dazu benötigt er neben unfehlbarer Pranke eine enorme Farbenpalette der Klänge und Tiefenstaffelung, alles ohne hörbare Mühe und Anstrengung serviert. Den jungen Hamburger Pianisten Alexander Krichel (Jahrgang 1989) ficht keinerlei Furcht und Respekt vor den Gestalten der Nacht an: So federleicht und sicher schöpft er aus dem Fundus seiner aberwitzigen Spieltechnik, dass er sich ganz dem Farbenspiel und den pianistischen Lichteffekten des "Gaspard" widmen kann.

Pianistisch glänzende Lichteffekte

Eine nötige Souveränität, denn wer immer Hand an diesen Ravel legt, muss sich an historischen Aufnahmen von der grandiosen Martha Argerich oder dem nicht weniger legendären Arturo Benedetti Michelangeli messen lassen. Krichel macht es kurz gesagt richtig: Er spielt klar und strukturiert, verschattet und verhuscht nichts. Lieber äußerste Klarheit als vager Dunst. Dies alles gelingt, weil Krichel über die Anschlagsvarianten, die Ravel hier fordert. So meistert man die Geister und raubt ihnen nichts von ihrem Zauber.

Ebenso lustvoll, fast lässig präsentiert Alexander Krichel Maurice Ravels Hommage an die lebensvolle Barockmusik in Gestalt des sechssätzigen "Le tombeau de Couperin", das entgegengesetzt zum Grabestitel äußerst lebendige Vielfalt und Brillanz verströmt. Der ideale Aufgalopp vor dem Einfall der "Nuit".

ANZEIGE Alexander Krichel:

Miroirs Ravel Piano Works Sony Classical, 16,99

Äußerste Klarheit und Vielfalt im Anschlag

Wer stringente Logik in Alexander Krichels Interpretationen findet, liegt richtig, denn als Schüler war er ein Preisträger der Mathematik-Olympiade und beim Bundeswettbewerb "Jugend forscht". Aber weitaus stärker wirkte sein pianistisches Talent. Bereits mit fünfzehn Jahren begann er sein Studium an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg und gewann den ersten Preis beim internationalen Steinway-Wettbewerb in der Hansestadt.

Seitdem "läuft" die Karriere, inzwischen gastierte Alexander Krichel in vielen deutschen Konzertsälen, dazu in den USA, Südamerika und Europa. Mit Werken aus Klassik und Romantik von Mozart und Schumann, Liszt, Mendelssohn bis hin zu Rachmaninov absolvierte Krichel bisher ein routinearmes, brillant gestaltetes Pflichtprogramm. Auch wenn Ravel keine revolutionäre Repertoire-Wahl darstellt: Wer so frisch mit den Klassikern umgeht, darf eigentlich alles.

Dramatisch durchdachte Brahms-Erzählungen

Als wenn es selbstverständlich um alles geht: So unerbittlich greift sich auch der russische Klavier-Newcomer Denis Kozhukhin, Jahrgang 1986, Balladen und Fantasien von Johannes Brahms, die viel Geschmack und Anschlagskultur verlangen, ohne vordergründiges Technik-Feuerwerk zu bieten. Auch so ein Pflichtprogramm. Aber der stilsichere Pianist, der wie sein berühmter junger Kollege Daniil Trifonov aus Nischni Nowgorod stammt, bewältigt die wohlbekannten musikalischen Erzählungen op. 10 mit hintergründiger Delikatesse, klarer Zeichnung und sinnlich durchdachter Dramaturgie. Emotion und Form in bester Harmonie.

Bei den drei flott und schillernd gebrachten Capriccios aus op. 116 glüht romantische Fantasie auf, die Intermezzi bewahrt Kozhukhin mit markanten Akzenten vor Verschattung. Und die Wahl von "Thema und Variationen op. 18b" als Eröffnung seiner CD zeugt auch noch von Sinn für Programm-Dramaturgie.

ANZEIGE Denis Kozhukhin:

Brahms Balladen und Fantasien Pentatone, 16,99

Bei so viel Sinn für Wirkung und Effekte dufte er für sein Label Pentatone sogar eine CD mit den beiden Klavierkonzert-Schlachtrössern schlechthin - Tschaikowsky / Grieg - einspielen, denn er interpretierte diese Hits mit größtmöglicher Finesse und Hingabe. Manchmal fordert das mehr Kraft und Intelligenz als exzentrische Entdeckungen. Es geht halt immer um alles. Dann gelingt Könnern so manches.