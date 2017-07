Junge Schlagzeuger Trommeln gehört zum Handwerk

Alexej Gerassimez benötigt nicht viel, um zu bezaubern. Er beginnt sein Showcase bei der Pressekonferenz zum Festival Mecklenburg-Vorpommern nur mit zwei Trommelstöcken, einen davon bearbeitet er als Schlagobjekt, und es verblüfft, welche Bandbreite an Klängen er bereits damit erzeugen kann. Dann wechselt er zur Snare Drum, der Klassikerin aller Spielmannszüge, Militärkapellen und in geschmeidiger Form der Rhythmusbasis der Jazzcombos und Swingorchester. Aber das ist erst der Anfang.

Klar, Trommeln gehört zum Handwerk, aber was heute ein virtuoses Percussionkonzert im Konzertsaal ausmacht, dokumentiert sich schon im Arsenal der Schlaginstrumente, vom Holzblock über Pauken, Becken, Marimba, Vibraphon, Bongo, Tom-Tom, Xylophon bis hin zu Glocken und Klangröhren. Aber oft tut's auch der Tisch, eine Blechdose oder ein Rohr, wenn einer so begabt ist wie Alexej Gerassimez. Schon 2012 hat er eine ganze CD mit Eigenkompositionen für Schlagzeug veröffentlicht, jetzt ist der 29jährige Aushängeschild und Preisträger der programmatisch bunten Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Keine Frage, das Schlagzeug hat sich emanzipiert. Und die Marimba wurde dabei so etwas wie das neue In-Instrument.

ANZEIGE Alexej Gerassimez:

Percussion Werke von Emmanuel Séjourné, Alexej Gerassimez, Tobias Broström und John Psathas Genuin (Note 1 Musikvertrieb); Deutscher Musikwettbewerb; 18,39 Euro

Frank-Zappa-Fans kennen die Marimba seit jeher als farbgebende Klangkomponente in den Werken des Pop-Avantgardisten und Varèse-Liebhabers. Doch das aus Guatemala stammende hölzerne, ans Vibraphon erinnernde Schlagwerk besteht auch als konzertantes Solo-Percussion-Instrument und bietet viel Potential für Virtuosen. Als weiterer junger Wilder trommelt sich derzeit Christoph Sietzen auf den hölzernen Stäben nach vorne. "Attraction" (Genuin) heißt seine CD, und der gebürtige Salzburger (Jahrgang 1992) führt den buchstäblich schlagenden Gegenbeweis, dass sich die nur scheinbar hölzern-behäbige Beschaffenheit des Schlagwerks dank virtuoser Behandlung in wirbelnde Faszination transformieren lässt. Mit Originalkompositionen und originellen Bearbeitungen brennt Sietzen ein Feuerwerk klanglicher Vielfalt und virtuoser Schlagtechnik-Hexerei ab, das auch Hörer faszinieren kann, die bisher Neuer Musik eher zurückhaltend begegneten.

ANZEIGE Christoph Sietzen:

Attraction Werke von Emmanuel Séjourné, Iannis Xenakis, Arvo Pärt, Andrew Thomas, Bruce Hamilton und John Psathas Genuin (Note 1 Musikvertrieb); 19,99 Euro

Christoph Sietzen präsentiert auf "Attraction" sehr verschiedene Werke, die von zarten Lyrizismen wie in Arvo Pärts "For Anna Maria" (von Sietzen arrangiert) über die klaren Strukturen und klassisch virtuos anmutenden Sequenzen in Iannis Xenakis' "Rebonds" bis hin zu John Psathas' fast poppigen "One Study One Summary" für Marimba, "Junk Percussion" und Tonband reichen. Es ist nicht nur die Marimba, deren Vielfalt Christoph Sietzen hier auffächert, es ist eine Welt des Schlagwerks - oder zumindest ein bunter Teil davon. Im Konzert kann das alles nur noch attraktiver wirken. Das hat vor allem der aktuelle Superstar der Szene schon vor Jahren entdeckt.

Und der heißt Grubinger. Viel verdanken die neuen Percussion-Virtuosen der charmanten Vorarbeit des österreichischen Schlagwerker Martin Grubinger, der inzwischen fast schon als Weltstar der Percussion und Fusionmusik unterwegs ist. Schon immer legte Grubinger Wert darauf, die meist anspruchsvollen und oft sehr neuen Werke seiner Programme dem Publikum vor dem Konzert auch verbal nahezubringen: ein Conférencier der Avantgarde. Das kann nicht jeder Solist, aber Grubinger machte bei seinen Performances gerne den Erklärbär der Moderne, der sein meist umfangreiches Schlag-Equipment wie auch die Kompositionen in nachvollziehbaren Sätzen attraktiv darstellen kann. So wurden Hörer oft zu Fans, von Grubinger und der Schlagzeugmusik. Komponisten wie Avner Dorman und Friedrich Cerha schrieben Neues für ihn, und Grubingers ausgefeilte Marimba-Künste bescherten dem Instrument neues, breiten Interesse.

Dieses Interesse wird Alexej Gerassimez, dessen Karriere gerade Fahr aufnimmt, weiter befeuern. Geboren in ein hochmusikalisches Elternhaus (Vater Trompeter bei den Essener Philharmonikern, die Mutter Bratschen-Pädagogin, die beiden Brüder ebenfalls Klassik-Profis). Sein Ehrgeiz nicht nur ungewohnte Klangkörper für sich zu erschließen, wie auch mit eigene Kompositionen zu überzeugen deuten auf eine ähnliche kreative Entwicklung, die auch sein Freund Martin Grubinger genommen hat. Der pflegt neben der Konzertmusik auch den BigBand-Sound und sein Projekt Planet Percussion, das die Fusion verschiedenster Musikstile zum Ziel hat. Percussion ist eben ein Planet für sich, auch wenn das gute alte Trommeln immer noch den Pulsschlag der Faszination liefert.

