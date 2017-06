Abgehört - neue Musik Schöner scheitern mit Katy Perry

Katy Perry - "Witness"

(Capitol/Universal, seit 9. Juni)

Selbsterkenntnis ist ja bekanntlich der erste Weg zur Besserung: "It's something bigger than me", singt Katy Perry gegen Ende ihres neuen Albums "Witness". Sie hat noch versucht, es zu ignorieren, "tried to ignore it/ But it keeps on growing/ Out of control". Außer Kontrolle und unbeherrschbar für die bescheidenen künstlerischen Talente, die ihr zur Verfügung stehen, so könnte man Perrys Versuch bezeichnen, mehr sein zu wollen, als der wohl persönlichkeitsloseste Popstar unserer Zeit.

Mit ihrem Image als aseptisches All-American-Girl, das sich ab und zu mal eine Kinkyness, eine Schnute oder eine frivole Geste leistet, feierte die Sängerin aus dem kalifornischen Santa Barbara enorme Erfolge: Neun Nummer-Eins-Hits hatte Perry in den vergangenen zehn Jahren, fünf davon allein von ihrem Durchbruch-Album "Teenage Dream" (2010). Jetzt ist sie 32 - und ist verwirrt, wie gelangweilt sie von sich selbst ist: "I used to be sparkling/ But now it's not so charming/ What used to stimulate me/ Now can barely wake me/ I'm unresponsive", textet sie in "Mind Maze".

Neuer Stimulus muss her? Erstmal Haare ab! Mit neuer Raspelkurzfrisur warf sie sich im Soft-Erotik-Video zu "Bon Appétit" zunächst ihren Fans buchstäblich zum Fraß vor, veröffentlichte als nächstes den Diss-Track "Swish Swish" an Erzfeindin Taylor Swift, der trotz Gast-Rapperin Nicki Minaj so unoriginell war, dass sich Perry bei ihrer Performance des Songs bei "Saturday Night Life" scheinbar am liebsten selbst davon distanziert hätte, so neben der Spur wirkte sie.

Zu guter (oder schlechter) Letzt folgte dann noch der tatsächlich gelungene Disco Pop-Song "Chained To The Rhythm", mit dem Perry wieder in ihre gewohnte, quietschbunte Kaugummiblasen-Welt zurückzukehren schien. Aber weit gefehlt: Im Text mokiert sich Perry über ihr mit den mathematisch kalkulierten Radio-Hits von Produzent Max Martin zu stumpfem Humptahumpta-Konsum erzogenes Publikum, das herumlaufe wie "wasted zombies". "So comfortable we're living in a bubble, bubble/ So comfortable, wie cannot see the trouble, trouble" geht der fröhliche Refrain.

Mal abgesehen davon, dass Perry an keiner Stelle ihres einstündigen Albums konkretisiert, welchen "Trouble" sie eigentlich meint: Was für eine Spielverderberin! "So put your rose coloured glasses on/ And party on", ruft sie noch - und proklamiert für sich selbst, von nun an "purposeful pop" machen zu wollen.

Pop hat aber natürlich immer schon eine "purpose", also eine Intention: nämlich, die, möglichst populär zu sein. Das weiß auch Perry, und deshalb wurde die Hälfte ihrer neuen Songs erneut von Max Martin produziert, die andere Hälfte von cool und sophisticated geltenden Acts wie Purity Ring und Hot Chip - deren Effekt jedoch in der generellen Langeweile und ein paar trendigen Voice-Modulationen und vertrackteren Beats schnell verpufft.

Ebenso wie die behauptete Awareness, die sich Perry anzuheften scheint wie ein neues Mode-Accessoire: Sind ja gerade alle so voll politisch. Super, das will ich auch! Aber ohne eine Ahnung zu haben, mit welchen Inhalten sie ihren offenbar leeren Kopf füllen will. Narzissmus gepaart mit Ideenlosigkeit führt dann zu Kamikaze-PR-Aktionen wie Perrys 72-Stunden-Livestream aus einem extra gemieteten Apartment in L.A., einem Big-Brother-Arrangement mit Yoga und Dinnerkonversation, an der unter anderem Sia und "Wonder Woman"-Regisseurin Patty Jenkins teilnahmen. Das alles wirkte ungefähr so spontan und authentisch wie eine Folge "Alles was zählt" - und zementierte trotz tränenreicher Therapie-Session und anderen Extremsituationen eher Perrys Status als Frau ohne Eigenschaften.

Vermutlich weiß sie gerade selbst nicht so genau, wer sie ist: "Will you be my witness/ Could you be the one who speaks for me", barmt sie im Titelstück gegen die Angst vor der Auflösung in einer langen Post-Popstar-Depression. Eine glatte, schillernde Projektionsfläche sucht verzweifelt nach ihrem Profil - und wird dabei ganz stumpf. Ach, tragisch. (1.0) Andreas Borcholte

Kevin Morby - "City Music"

(Dead Oceans/Cargo, ab 16. Juni)

Schon als Kind etliche verschiedene Wohnsitze, mit 18 aus Kansas nach New York, dort ein halbes Dutzend Alben mit zwei Bands, Touren um die Welt, Flucht in die kalifornische Einsamkeit, drei Soloalben. Kevin Morby ist erst 29, hat aber schon mehr Altersringe gesammelt, als die meisten am Ende ihres Lebens. Ein rambling man eben. Das hört man in seiner Musik.

Allerdings nicht auf seinem vierten Album "City Music". War sein Vorgänger "Singing Saw" noch die faszinierende Nabelschau eines weit gereisten jungen Mannes, der im selbstgewählten Exil die eigene Conditio ergründet, ist "City Music", nun ja, eben das, als was es Morby kürzlich hinter vorgehaltener Hand selbst bezeichnete: "Eine bessere Resteverwertung".

Die klingt über weite Strecken wie der Audioguide eines Rockmuseums. "1234" schrammelt wie die Ramones, "Aboard My Train" fabuliert wie Harry Nilsson, "Pearly Gates" trägt das Hemd so offen wie Leonard Cohen zu seiner ladies-man-Zeit - und "Dry Your Eyes" leiert, als hätte Lou Reed es in den frühen Siebzigern in einer Sofaritze verschlampt. Charmant ist das alles, keine Frage.

Das Problem: "City Music" wird Morby nicht mehr gerecht. Der hat sich in den vergangenen beiden Jahren zu einem Singer/Songwriter entwickelt, der nicht mehr bloß schöne Musik machen, sondern in ihr auch die Malaise unserer Zeit verarbeiten kann. Das bewies er mit der dringlichen Anti-Polizeigewalt-Nummer "I Have Been To The Mountain" schon auf "Singing Saw" und legte vergangenen Herbst mit der Single "Beautiful Strangers" beeindruckend nach.

Morby traute sich darauf an die großen Themen: Terror, Rassismus, Gleichmacherei und Widerstand durch die Kraft von Musik. Man darf sich also schon auf sein nächstes Album freuen. "City Music" verkürzt die Wartezeit. (6.5) Dennis Pohl

Beth Ditto - "Fake Sugar"

(Columbia/Sony, ab 16. Juni)

Beth Ditto wird für immer eine der prägenden Pop-Persönlichkeiten der Nullerjahre bleiben, das ist klar. Die Arbeiterklassen-Tochter mit der stimmlichen wie körperlichen Wuchtigkeit lud sich ein "Heavy Cross" auf und stellte sich beherzt schmetternd "in the way of control".

Dass Diskussionen über LGBT -Lebenswelten und Probleme wie Bodyshaming heute außerhalb der Nische geführt werden, ist auch Dittos Verdienst. So wie sie die Musik ihrer Band Gossip vom rohen Funkrock in einen chartskompatiblen und sehr tanzbaren Radio-Pop überführte, verhalf sie auch ihren queer-feministischen Themen in den Mainstream. Die stets fröhlich schnatternde Sängerin posierte in all ihrer fülligen Flummihaftigkeit nackt auf Magazinen, wurde von Lagerfeld zur Muse erkoren und brachte eine eigene Modekollektion heraus.

Nach Umzug aufs Land, Familiengründung und Autobiographie ist nun mal wieder die Musik dran. Ihre beiden langjährigen Gossip-Mitstreiter, zuletzt auf dem Album "A Joyful Noise" (2012) mit ihrer Frontfrau vereint, wichen einer neuen Band, und auch der druckvoll-dringliche Disco-Sound ist Geschichte. Stattdessen verliert sich die Solo-Künstlerin Ditto im Midtempo sachte countryfizierter Liebesbekenntnisse und Lebensweisheiten. Manchmal, in "We Could Run" oder "Oh My God" bekommen ihre wie gewohnt und berechtigt nach Pathos greifenden Hymnen einen irritierend tantigen Bonnie-Tyler-Touch. Eine besänftigte Gediegenheit, die in der Ballade "Love In Real Life" kulminiert: Der Kampf scheint vorbei, zugunsten eines wohlverdienten Privatglücks.

Folglich blitzt nur noch selten, in der Single "Fire" oder dem unterschwellig pulsierenden "Go Baby Go", der Dringlichkeits-Groove früherer Tage auf - und löst derart nostalgische Gefühle aus, dass man sich fragen muss, ob die Symbolfigur Beth Ditto nicht längst ihre Bedeutung als Musikerin überflügelt hat.

Einfacher gesagt: Gut, das es Beth Ditto gibt, schön, ihre Stimme mal wieder zu hören, danke für das nette Album, wäre aber nicht nötig gewesen. (5.0) Andreas Borcholte

Wertung: Von "0" (absolutes Desaster) bis "10" (absoluter Klassiker)