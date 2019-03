Knapp 26 britische Pfund kostet im Internet das "Prodigy-Firestarter"-Kostüm. Es besteht aus einem "Keith Flint-Jumper" mit charakteristischem Sterne-und-Streifen-Design in Rot und Blau, einer Glatzenperücke mit grünen Haar-Hörnchen an den Seiten, und einem "Clip-on Nose Ring".

Im 1996 gedrehten Video zu "Firestarter", dem größten internationalen Hit der britischen Big-Beat-Punkband "The Prodigy", stand deren Sänger, Shouter, Texter und Frontmann Keith Flint in ebenjenem Outfit in den Gängen der U-Bahn-Station Aldwych, die satt kajalumrahmten Augen aufgerissen, den Körper angespannt, die Energie gebündelt. Und bellte es heraus: "I'm the bitch you hated/ Filth infatuated/ I'm the firestarter/ Twisted firestarter!"

Wer den Clip sah, konnte erleben, wie viel Leidenschaft und Dynamik in dem Mann aus Redbridge, London, steckte. So viel, dass es nach der Erstausstrahlung des Videos in der Sendung "Top of the Pops" erzürnte Anrufe bei der BBC hagelte: Mit einer derartig nihilistischen und destruktiven Einstellung solle man Kinder und Jugendliche doch bitte verschonen!

Dabei entstand die Band aus jugendlicher Lebenslust: The Prodigy, auf Deutsch "Das Wunderkind", die 1990 vom DJ und Elektromusiker Liam Howlett gegründet wurden, hatten 1996 bereits zwei Alben veröffentlicht und einen respektablen Club- und Charts-Erfolg in Großbritannien eingefahren. Der 1969 geborene Flint gehörte zunächst zu den Tänzern der Gruppe, die Haare trug er damals noch lang, der Kajalstift blieb zugeschraubt. Mit der LP "The Fat Of The Land" und der Single "Firestarter" wurde Flint nicht nur zum Sänger, sondern auch zum Frontmann und Aushängeschild der Londoner Gruppe.

Visuell präsentierte Flint einen radikalen Mix aus teuflischem ADHS-Clown und Punkikone, seine charakteristische Stimme zusammen mit der bewusst eingesetzten, prolligen East-Londoner Aussprache - "Feiastahta!" - prägte den Prodigy-Sound und machte ihn unverwechselbar.

Flint sprang fortan in den Videos und bei Livekonzerten herum wie ein angeknipster Troll mit Nasenring, als leibhaftige Ausgeburt jener Punkenergie, die die Band stets von den vielen sauberen Elektro-Acts der Neunzigerjahre unterschied - und zugleich mit Anarcho-Attitüde ihre Wurzeln in den britischen No Future-und Dancehall-Movements unterstrich. Angeblich hatte man einst sogar Remix-Angebote für David Bowie und Madonna ausgeschlagen. Für immer Punk eben.

Drogen und Depressionen schienen passé

The Prodigy gönnten sich und dem Publikum in den letzten 20 Jahren kaum eine ruhige Sekunde und keinen einzigen langsamen Beat. Ihr achtes, sehr gelungenes Album "No Tourists" erschien erst im vergangenen Herbst, die zugehörige Tournee sollte noch bis zum Frühsommer dieses Jahres dauern.

Keith Flint, der 2018 gemeinsam mit den etwa gleichaltrigen Kollegen Liam Howlett und Maxim Reality auf Interviewreise auch nach Deutschland kam, wirkte im Gespräch ausgeglichen, geradezu therapiert - und konnte dennoch charmante Energie verströmen: "Wenn man durch den Backstagebereich geht, auf die Bühne kommt, die Leute sieht, dann wird ein Schalter umgelegt. It's Go-Time! Und das macht einen einfach an", erklärte er, an einer Elektrozigarette nuckelnd, auf die Frage, ob man mit fast 50 manchmal keine Lust mehr auf die "Firestarter"-Hopserei hat. Vor allem von der britischen Boulevardpresse kolportierte Drogen- und Depressionsphasen hatte Flint angeblich schon vor Jahren hinter sich gelassen.

In der aktuellen "No Tourists"-Bühnenshow schien Flint seltener zu singen (oder zu bellen) als Bandkollege Maxim, aber das mag auch an den Songs gelegen haben: Der von The Prodigy über die Jahre kaum veränderte Sound aus Samples, harten Beats und wenigen Textzeilen erforderte eher mentale als stimmliche Power der Shouter.

Sein Faible für Tempo und Action prägte auch die Hobbys des stark tätowierten Flint. Der begeisterte Motorradfahrer unterhielt mit Team Traction Control ein Rennsportteam, das einige Preise gewann. 2014 kaufte und renovierte er den inzwischen geschlossenen Pub "The Leather Bottle" in Pleshey, Essex. Im nahe gelegenen Springfield hatte er einen Teil seiner Jugend verbracht.

Am Montag wurde Keith Flint von der Polizei tot in seinem Haus in Essex aufgefunden. Er hinterlässt seine Ehefrau Mayumi Kai, eine DJ, die sich zurzeit offenbar in Japan aufhält. Flint wäre im September 50 Jahre alt geworden.