Trompeten-Entdeckungen Die Klimaanlage bläst mit

Obacht: Nischen-Alarm! Den Namen Alexander Fjodorowitsch Goedicke (1877-1957) kennt nicht jeder, aber seine charmante Konzertetüde für Klavier und Trompete dürfte für einige eine Entdeckung sein. Zumindest, wenn Virtuosität und eleganter Trompetenschall geschätzt wird. Goedicke war Pianist und Komponist, wirkte am Moskauer Konservatorium und galt dort als Autorität seines Fachs. Für die englische Trompeterin Alison Balsom der richtige Stoff, um ihre technische Bravour auszubreiten - und auf ihrer neuen CD "Légende" (Warner Classics) einmal ungewohntes Repertoire in ebenso ungewöhnlicher Besetzung vorzustellen.

Schon im Ansatz ein Genuss: Wenn Alison Balsom in der Goedicke-Etüde ihre mühelos erscheinende Kunst des Staccato aufscheinen lässt und fließend ins seidig-melodische Legato hinübergleitet, dann regiert pures Blechbläser-Glück in Gänsehaut-Qualität. Und doch sind diese technischen Spezialitäten nur ein Aspekt ihrer Kunst, die die Engländerin zu einer der aktuell erfolgreichsten Konzertsolistinnen gemacht hat.

Auch ihre CD-Produktion blühte: Perfekte Verpackung, markante Künstlerinnen-Optik und bisher ein eher stromlinienförmiges, marktgerechtes Repertoire schossen Frau Balsom auf eine Spitzenposition im heiklen Klassik-Segment. Das einst fast ausschließlich männlich besetzte Trompetengebiet erhielt durch sie (wie auch durch die Norwegerin Tine Ting Helseth) ein feminines Areal, was den zuvor ein wenig ausgezehrten Blechbläser-Marktbereich neu beflügelte.

Blechbläser Glück in Gänsehaut-Qualität

"Légende" legt noch einmal zu: Zunächst sind es leicht esoterische Nischen-Kompositionen in Kammerbesetzung, die aber eine Menge angenehme Varianten bieten. Die Sonatine von Jean Francaix (1912-1997), der wie Goedicke Pianist war, bezeugt dessen Können in Sachen Trompete, denn er komponierte hier beste Virtuosenkost. Mit feinem Formsinn und bei allen technischen Glanzlichtern auch mit überzeugenden Pointen im kurzen Zuschnitt: ein brillanter Einstieg.

Alison Balsom gelingt es stets, die stupende Leichtigkeit ihres Spieles in den Mittelpunkt zu stellen und den altväterlich-feierlichen Barockglanz der Trompete auf Sparflamme herunterzufahren. Das konnte der selige Maurice André mit seiner unfehlbaren Technik auch, aber seine Generation hatte noch nicht die stilübergreifende Nonchalance wie Balsoms und Helseths.

Anklopfen bei Gershwin und Kern

Diese allerdings verführt Balsom auf "Légende" dazu, auch einmal forsch fremdzugehen und bei Jerome Kern ("The Way You Look Tonight") und George Gershwin ("Someone To Watch Over Me") anzuklopfen. Sie wurde aber nur in den Flur gelassen. Technisch klingt das porentief rein, aber die Klimaanlage bläst mit, und die natürlich beabsichtigte Coolness des Tons ist leider nicht die von Miles Davis, der nebenbei auch noch (kein Widerspruch) "hot" war. Dennoch: netter Versuch. Besser: ihre Version von Leonard Bernsteins "Rondo for Lifey", da passt die glatte Kühle zum beinahe ironisch klingenden Duktus des munter-melancholischen Stückes.

Viel besser schlägt sich Alison Balsom bei vermeintlich spröden Werken wie Paul Hindemiths viersätziger Sonate von 1939, die zwischen charmantem Parlando und schwärzlicher Trauer in liturgischer Strenge changiert. Wie Balsom dies alles schlüssig unter einen Hut bringt, unterstreicht ihre Klasse.

Der richtige Mann am Klavier

Dazu trägt erheblich das Können ihres Partners Tom Poster am Piano bei. Besonders blitzen seine Talente bei den Pianisten-Kompositionen von Francaix und Goedicke auf, doch auch in den dezent und akzentuiert begleitenden Phasen schlägt er präzise den richtigen Ton, als Liedbegleiter wäre er ein ebensolcher Gewinn. Poster, Jahrgang 1981, ist ein Landsmann Balsoms, debütierte bereits mit 13 Jahren als Konzertsolist und gehört bei der BBC und auch international zu den gefragten Künstlern, auch als Kammermusiker. Zwei Opern hat Tom Poster bereits komponiert und auch für "Légende" ein Stück beigesteuert. Der fraglos richtige Mann am Klavier für dies Unternehmen.

ANZEIGE Alison Balsom und Tom Poster:

Légende Plg Classics (Warner); 16,99 Euro

Seit Alison Balsoms US-Debüt in der David-Letterman-Show ging es mit ihrer internationalen Karriere steil bergauf, sie sammelte Preise weltweit und gastierte natürlich fleißig im internationalen Klassikzirkus. Für das neuerliche Interesse an der Trompete bei einem breiten Klassikpublikum kann man sie getrost verantwortlich machen. Derzeit allerdings macht sie Konzertpause und freut sich auf Nachwuchs. Eventuell bleibt ihr noch Zeit für die Lehrtätigkeit (unter anderem an der Juilliard School/New York), wo sie hoffentlich auch eine Menge weibliche Schüler gewinnen kann. Es wäre wirklich zu hoffen, dass die Blechbläser-Fraktion auf Dauer ein geschlechtsneutrales Profil bekäme.