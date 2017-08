Terrorwarnung bei Konzert der Allah-Las Provokant ist nur der Name

Seit die Allah-Las 2012 ihr Debüt-Album veröffentlichten, verfolgt sie ein Fluch. Nein, nicht ihr Bandname, das kam erst später. Zunächst lobten Kritiker die schwebenden, im soften West-Coast-Sound dahingleitenden Songs der Band als Remineszenz an Sixties-Größen wie The Byrds oder The Doors. Die Allah-Las, ein Quartett aus Musik-Nerds, das sich 2008 aus ehemaligen Mitarbeitern des berühmten Plattenladens Amoeba Records geformt hatte, wehrt sich jedoch in Interviews gerne und vehement dagegen, immer nur in die Retro-Schublade gesteckt zu werden.

Ihre Musik bestehe aus vielerlei mehr Elementen als nur dem Sixties-, Psychedelic- und Garagenrock, auch viel Indie-Pop und Northern Soul sei dabei. Aber welches Rezept sie genau verfolgen? "It just happens as it happens" - es kommt, wie es kommt, antworteten die Musiker im vergangenen Jahr dem "Guardian" in entspanntester Surfer-Attitüde.

Drei sehr ordentliche Alben mit ihrem eklektizistischen Sound haben die Allah-Las bereits auf verschiedenen Indie-Labels veröffentlicht, das letzte erschien 2016. Eine harmlosere Band kann man sich kaum vorstellen - wenn da nicht die Sache mit dem Bandnamen wäre. Sie hätten etwas gesucht, was "heilig" klinge, sagten sie dem "Guardian", als Vorbild für die Namensfindung diente die schottische Post-Punk-Band The Jesus And Mary Chain. Allah ist der Name für Gott im muslimischen Kulturkreis.

Dass sich Gläubige ob ihrer vorrangig lautmalerischen Namenswahl beleidigt zeigen könnten, hätten sie sich nicht vorstellen können. "Wir bekamen E-Mails von Muslimen aus den USA und aus aller Welt, die schrieben, dass sie sich verletzt fühlten, aber das war absolut nicht unsere Intention", sagte Sänger Miles Michaud dem "Guardian". Die Band schreibe stets zurück und erkläre, wie der Name zustande gekommen sei, "die meisten verstehen das dann auch". In der Türkei wurde ein Auftritt der Allah-Las jedoch schon einmal abgesagt, weil sich ein örtlicher Veranstalter unbehaglich gefühlt hatte.

Ihren Namen ändern wollte die Band bisher jedoch nicht.

Am Mittwochabend wurde das Konzert der Allah-Las im Rotterdamer Klub Massilo wegen einer Terrorwarnung abgesagt, die niederländischen Behörden aus Spanien erhalten hatten. Nach dem spanischen Fahrer eines mit Gasflaschen beladenen Fahrzeugs, der in der Nähe der Konzerthalle gestoppt wurde, hat die Polizei inzwischen einen zweiten Mann im Zusammenhang mit der Absage festgenommen.