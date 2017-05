Techno-Urväter Kraftwerk PERFEKTION MEKANIK AERO DYNAMIK

Kraftwerk gelten als Urväter des Techno, so geht die Legende. Aber kam der dafür typische Puls nicht erst sehr spät in ihre Musik? Haben sie den Bass nicht eigentlich erst um 1997 nachträglich in ihre alten Stücke gemogelt?

"Naja", sagt Ralf Hütter milde und schlägt die Beine übereinander, rote Sneaker zum dunklen Anzug: "Bei 'Autobahn' ist er schon da, per Hand gespielt. Damals gab's noch keine Sequenzer."

Damals, das war 1974. Heute, 2017, verkaufen Kraftwerk den Koningin Elisabethzaal zu Antwerpen restlos aus. 2000 Plätze, an vier Tagen hintereinander, mit zwei Konzerten pro Abend. Die Gruppe um Ralf Hütter spielt den eigenen Katalog, musikalisch sanft modernisiert und zu spektakulären 3D-Effekten. Das ist keine Nostalgie. Das ist jetzt. Und doch wird, sitzt man nach Mitternacht hinter der Bühne endlich mit dem Chef zusammen, vor allem die Tiefe der Jahre spürbar.

An Hütter selbst scheint die Zeit auf Zehenspitzen vorbeigegangen zu sein. Der 70-Jährige wirkt so gelassen und entspannt, als hätte er nicht gerade vier Stunden in einem hautengen Overall hinter seinem Pult gestanden. Er wirkt eher so, als wäre er nach einem guten Frühstück dazu aufgelegt, über einen der wichtigsten deutschen Beiträge zur Kulturgeschichte des vergangenen - und laufenden - Jahrhunderts zu plaudern. Also bitte.

