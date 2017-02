Neue Top-Dirigenten Mehr Mut zum Hit!

Wer nur drei klassische Konzertwerke kennt, der hat meist Mozarts "Kleine Nachtmusik", Vivaldis "Vier Jahreszeiten" und Beethovens "Fünfte" schon einmal gehört. Aber dann folgt bestimmt schon Antonin Dvoraks symphonischer Hit "Aus der Neuen Welt"! Und wer der Stück nicht mitsummen kann, hat zumindest den Titel schon gehört.

Alles auf Anfang: Ab und zu greift sich ein junger, unvoreingenommener Kapellmeister vermeintlich abgespielte populäre Stoffe und denkt nochmal neu drüber nach. So wie jetzt Krzysztof Urbanski, der sich mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester zum "Welt"-Meister qualifizieren könnte.

Eventuell sollte man mit dem melancholisch-sehnsüchtigen zweiten Satz starten, der nicht so plakativ und effektvoll glänzt wie die beiden Ecksätze. Das weit ausschwingende und verhalten klingende Largo nehmen Urbanski und seine NDR-Musiker mit einer flackernden Neugierde, die wunderbar zum Titel der Symphonie passt. Als erster Gastdirigent des NDR-Ensembles ist er bereits in der letzten Saison aus dem Schatten von Orchesterchef Thomas Hengelbrock herausgetreten. Nun also mit Dvorak!

"Sie betreuten gerade Neuland!"

Vom genialen Dirigenten Carlos Kleiber wurde berichtet, mit welch überraschenden und witzigen Vergleichen er den gewünschten Klang aus einem Orchester herauskitzelte ("Spielen Sie so wie ein Panther schleicht!"). Hier hätte er vielleicht schlicht gesagt: "Sie betreten gerade Neuland, und sie nehmen alles um Sie herum zum ersten Mal wahr. Spielen Sie das!"

Eigentlich naheliegend, aber so unaufdringlich und lebendig wie in dieser Aufnahme hat man das selten gehört. Das frisch gebackene Elbphilharmonie-Ensemble (der Namenswechsel wurde zum Start des neuen Konzerthauses in der Hamburger Hafen City vollzogen) repräsentiert in Hamburg den musikalischen Neuanfang, und da passt Dvoraks e-Moll-Symphonie op. 95 ohnehin sehr gut.

Dvorak verwahrte sich stets gegen die Vermutung, er hätte nordamerikanische Volksmusik für sein Werk verwandt, aber immerhin stützte er sich auf das Gedicht "Hiawatha" von Henry Wadsworth Longfellow (1855), das im 20. Jahrhundert auch Mike Oldfield ("Incantations") und Laurie Anderson ("The Song of Hiawatha") verwendeten. Es prägt diese atmosphärische Inspiration Dvoraks "Neue Welt" entscheidend, besonders empfindsam im pentatonischen Thema dieses zweiten Satzes. Krzysztof Urbanski überführt die Volkslied-Naivität in eine sentimentalische Elegie, wie sie Dvorak in seiner Angrenzung wohl gemeint haben könnte.

Inspiration für Mike Oldfield und Laurie Anderson

Aber der 34jährige polnische Pultstar kann auch kraftvoll auftrumpfen: Wie schon bei seiner letzten Lutoslawski-CD so scheut Urbanski auch an den entsprechenden "Neue Welt"-Stellen keine gefühlvollen Eruptionen und lässt dem Orchester fast freien Lauf. Umso schöner, dass allen gemeinsam das sachte Verhallen am Schluss so betörend gelingt. Himmlisch gezeichnete Kontraste, eben wie "Aus der Neuen Welt".

Erheblich erdverbundener behandelt der tschechische Dirigent Jakub Hrusa, Jahrgang 1981, seinen Dvorak, und er hat dazu ein glänzendes Experten-Ensemble zur Verfügung. Gemeinsam mit der Prager Philharmonie hat er 2016 zwei CDs (Pentatone) veröffentlicht, die sich den Ouvertüren und Rhapsodien Dvoraks widmen.

Als Opener für die Rhapsodien wählte Jakub Hrusa die umfangreichen Symphonischen Variationen op. 78 aus dem Jahre 1877, die gern mit Brahms' Haydn-Variationen verglichen werden, aber ganz eigenen Charakter besitzen. Immerhin beruhen sie auch auf einer Liedform. Das schlichte, kurze Grundthema wird über 27 Stationen erforscht. Archaische Choralstruktur, volksliedhafte Tanzformen und breiter Orchesterklang mischen sich abwechslungsreich, und die Prager Philharmoniker fühlen sich in Dvoraks sinnlich-melodischer Welt naturgemäß zuhause.

ANZEIGE Krzysztof Urbański:

Dvořák Symphony No. 9 in E Minor, Op. 95 "From the New World" & A Hero's Song, Op. 111 Alpha; 15,99 euro

ANZEIGE Jakub Hruša:

Dvořák: Symphonic Variations & Slavonic Rhapsodies PentaTone; 23,92 Euro

Schlichtes Lied mit 27 Variationen

Die "Slawischen Rhapsodien" op. 45 schuf Dvorak nach dem Vorbild der immens erfolgreichen "Ungarischen Rhapsodien" von Franz Liszt, wobei er auf effektstrotzende Melodien und Rhythmen wie bei seinen ungleich populäreren "Slawischen Tänzen" verzichtete. Dennoch formte Dvorak drei charaktervolle, erfindungsreiche Stücke in ureigenem Ton, die zu Unrecht im Schatten anderer Dvorak-Orchesterwerke stehen.

Daher wählte Jakub Hrusa für seine Aufnahmen mit der Prager Philharmonie genau diese Werke, die kaum eine authentischere Interpretation hätten finden können. Jakub Hrusa hat seit Herbst 2016 bei den Bamberger Symphonikern das nicht leichte Chef-Erbe vom Dirigenten-Kollegen Jonathan Nott übernommen: Man darf gespannt sein, wie seine Schwerpunkte bei dem Traditionsorchester weiterhin aussehen werden.