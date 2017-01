Lambada-Sängerin Verdächtiger nach Tod von Loalwa Braz Vieira festgenommen

Nachdem die Sängerin des Welthits "Lambada" tot in einem verbrannten Auto gefunden wurde, hat die brasilianische Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der Mann habe früher in ihrem Anwesen in dem Ort Saquarema bei Rio de Janeiro gearbeitet, berichtet die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf Polizeiangaben. Dem Portal "O Globo" zufolge habe er gestanden, die Sängerin getötet zu haben.

Die verkohlte Leiche der 63-jährigen Brasilianerin war in einem Auto in der Nähe ihrer Wohnung gefunden worden - darin war auch eine Gasflasche. Medien zufolge soll es vor ihrem Tod einen Raubüberfall gegeben haben . Braz habe noch um Hilfe geschrien, hieß es. Unklar war zunächst, ob sie dabei getötet wurde und danach in das Auto gelegt wurde, das verbrannte.

Vieira hatte 1989 als Sängerin der Gruppe Kaoma Weltruhm erlangt. Der "Lambada"-Song, der eigentlich "Chorando se foi" heißt, stand in vielen europäischen Hitparaden wochenlang an Platz eins. Das millionenfach verkaufte Lied geht zurück auf den Titel "Llorando se fue" ("Weinend ging sie") der Gruppe Los Kjarkas und wurde zu einem Tanzhit, der weltweit die Diskotheken eroberte.

Lambada wurde auch zu einem eigenen Tanzstil. Er vereinigte Stile wie Cumbia und Merengue. Braz hatte schon mit 13 Jahren mit dem Singen begonnen und war bis zuletzt ein Star in Brasilien. Nach Angaben von "O Globo" verkaufte sie mehr als 25 Millionen Alben in ihrer Karriere.