Weihnachtsklassiker Britischer Kneipenbesitzer verbannt "Last Christmas" aus 231 Pubs

Kaum ein Weihnachtssong ruft so viele unterschiedliche Meinungen hervor wie "Last Christmas". Die zahlreichen Fans des "Wham"-Liedes befördern es Jahr für Jahr in die deutschen Singlecharts, doch bei ebenso vielen Menschen stößt der Klassiker auf Ablehnung. In englischen Kneipen dürften sich viele Besucher in den kommenden Tagen über den Song freuen.

Die in England weitverbreitete Kette "Fuller's" hat "Last Christmas" in all ihren 231 Pubs bis zum 25. Dezember verboten - sollte der Song dennoch gespielt werden, verspricht der Besitzer Jonathan Swaine den Kunden ein Freibier. Das berichtet die britische Zeitung "The Sun".

Getty Images Britische Kneipe "Fuller's"

Die Idee kam dem Unternehmer, als er dem Radiosender "Absolute Radio" lauschte. Dort nehmen die Hörer momentan an "Whamageddon" teil. Ziel des Spiels ist es, bis zum ersten Weihnachtsfeiertag nicht einmal "Last Christmas" zu hören. Angesichts der Omnipräsenz des Songs eine fast unlösbare Aufgabe.

In den sozialen Netzwerken erfreut sich die Aktion großer Beliebtheit. Unter dem Hashtag #whamageddon tauschen sich Twitter-Nutzer darüber aus, wie sie versuchen, dem Song zu entkommen. Das klappt natürlich nicht immer.

"Last Christmas" zählt zu den erfolgreichsten Weihnachtsliedern der Welt. Der 1984 veröffentliche Song, der unter anderem vom 2016 verstorbenen Popstar George Michael geschrieben wurde, schaffte es schon 130 Mal in die deutschen Charts - so häufig wie kein anderes Lied.