"Laudato si" Kirchenlied-Autor Winfried Pilz ist tot

Der Autor des bekannten Jugendkirchenliedes "Laudato si", Winfried Pilz, ist tot. Der Priester sei im Alter von 78 Jahren am Samstag in Görlitz in Sachsen gestorben, teilte das Jugendhaus Düsseldorf, die Zentralstelle der katholischen Jugend- und Jugendverbandsarbeit in Deutschland, mit. Pilz war über Jahrzehnte in der katholischen Jugendarbeit tätig.

Als Präsident des Kindermissionswerks "Die Sternsinger" prägte er zehn Jahre bis 2010 die Aktion Dreikönigssingen. Deren Mitträger ist der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Bekannt wurde Pilz auch als Autor und Komponist neuer geistlicher Lieder, darunter als bekanntestes "Laudato si".

Das Lied, dessen Kehrreim übersetzt "Sei gepriesen, o mein Herr" bedeutet, ist eine moderne Umsetzung des Sonnengesangs Franz von Assisis. Das populäre Lied zu einer überlieferten Melodie aus Italien ist auch heute noch fester Bestandteil kirchlicher Jugendliederbücher.

Ein weltlicher Beweis der Popularität von "Laudato si" ist, dass der Ballermann-Sänger Mickie Krause zeitweise eine Version davon im Repertoire hatte - Textauszug: "Sei gepriesen für Poldi und für Schweini!"

Winfried Pilz kam in Warnsdorf (Nordböhmen) zur Welt, schon in seiner Schulzeit hatte den Entschluss gefasst, Priester zu werden. Nach dem Studium empfing er 1966 in Köln die Priesterweihe. Er war vor allem in der Jugendarbeit aktiv. Nach seiner Arbeit für "Die Sternsinger" leitete er die deutschsprachige Gemeinde in Prag.

Als Papst Franziskus 2015 eine Enzyklika mit dem Titel "Laudato si" ankündigte, sagte Pilz dem Internetportal der katholischen Kirche in Deutschland: "Ich habe erstmal ganz kräftig lachen müssen und gedacht: Das ist ja fast die Sensation meines Lebens!"