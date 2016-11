Komponistinnen Schostakowitsch, frisch gestrichen

Wer die Viola liebt, weiß um die knappe Literatur für das Instrument. Lera Auerbach, eine 1973 in Russland geborene und inzwischen in New York lebende Künstlerin, beließ es nicht beim Jammern, sondern komponierte etwas für die vernachlässigte Bratsche. Aus Solostücken machte sie kurzerhand Duette, nahm sich die frühen Präludien op.34 für Klavier von Dmitrij Schostakowitsch vor und ging wie der Meister auf Quintenzirkel-Kurs, durch alle Tonarten und mit üppiger Klangfarben-Finesse. Bach lässt grüßen.

Schostakowitschs Ministudien mit Stimmungswechseln und in witzigem Stil, die im Konzert eher selten von Klaviervirtuosen präsentiert werden, bieten in dieser Duo-Form für Piano und Bratsche Überraschungen mit hohem Entertainment-Potenzial. Zumindest, wenn Lera Auerbach auf ihrer neuen CD "Arcanum" (ECM) den Klavierpart übernimmt und ihre Saiten-Kollegin Kim Kashkashian die Viola streicht - frische Farben für Schostakowitsch!

Ganze 40 Sekunden benötigen Auerbach und Kashkashian im fünften Präludium: ein rasanter Staccato-Tanz, der ins ebenfalls tänzerische Allegretto von Nummer sechs übergeht, das mit seinem volkstümlichen Ton aus einem Brecht-Stück stammen könnte. Im Presto der Nummer neun fliegen Schmetterling und Kolibri um die Wette, elegisch und balladesk tritt das Allegro non troppo (Nummer zwölf) an, und die Verteilung auf Klavier und Bratsche arbeitet sowohl die melodische Attraktivität wie die rhythmische Kraft aus den kleinen Stücken heraus. Schon der frühe Schostakowitsch (die Präludien entstanden 1933) liebte Gegensätze, der Bogen von spröder Distanz zu schwelgerischer Süße gelang meist tänzerisch leicht.

Ganz anders, aber in spürbarer Nähe zu den 24 Auftakt-Stücken, glückte Lera Auerbach ihr viersätziges Werk "Arcanum", ebenfalls für Viola und Klavier, welches sie Kim Kashkashian widmete. Die amerikanische Bratschistin mit armenischen Wurzeln interpretiert "Arcanum" flammend motiviert, die inneren Beziehungen von Folk-Wurzeln und tonal durchwirkter Avantgarde arbeitet Kashkashian ausdrucksstark heraus. Zwischen jazzigen Blue Notes und orientalischem Glissando nimmt sie den Dialog mit Auerbachs Piano auf, als wollten beide ein zeitgenössisches Pendant der Präludien entwickeln, in stark konzentrierter Form.

Lera Auerbach, die auch Prosa und Gedichte schreibt und sich darüber hinaus mit Bildender Kunst beschäftigt, studierte an der bekannten New Yorker Juilliard School und wurde von Gidon Kremer gefördert, mit dem sie 2002 in der New Yorker Carnegie Hall als Komponistin debütierte. Kammermusik schrieb sie seither, aber auch Opern, Orchester- und Ballettmusik.

Flinke Läufe und grelle Melodien

Sehr viel elegischer und weniger burlesk bringt die russische Komponistin Galina Ustvolskaya (1919-2006) die´Folk-Farbe ihrer Heimat in ihre Werke ein. Das Concerto für Klavier, Streichorchester und Pauken aus dem Jahre 1946 lässt im Solopart dennoch eine Menge Raum für individuelle Akzente. Die aus Russland stammende deutsche Klaviervirtuosin Elisaveta Blumina nutzt dieses Spielfeld kraftvoll aus. Nach dem beinahe barock anmutendem Intro fliegen Solisten und das Stuttgarter Kammerorchester förmlich in tonal gebundene Dialoge voll virtuoser Momente. Klar und markant gliedert Elisaveta Blumina die flinken Läufe und grellen Melodiefetzen, der Dirigent Thomas Sanderling räumt der Virtuosin deutlich die Führung ein. Er handelt richtig, denn so verteilt die Komponistin Ustvolskaya die Gewichte, das Ensemble gibt mehr die Stichworte, die Erzählung liegt beim Piano.

Poetische Meta-Musik

Ganz anders die vier "Nachspiele" von Valentin Silvestrow aus dem Jahre 2004, bei denen man sich aussuchen darf, zu welchem Filmabspann seine "Postludes" wohl am besten passen würden. Der 1937 in der Ukraine geborene und in Kiew lebende Pianist und Komponist erforschte variantenreich verschiedenen Kompositionstechniken, wandte sich in den Siebzigerjahren gelangweilt von der gewohnten Avantgarde ab und schuf etwas, das poetische "Meta-Musik" genannt wurde. Atmosphäre, die später durchaus als "Mood Music" durchgehen würde, und aus heutiger Sicht Avantgarde ist. Elisaveta Blumina behandelt Silvestrows seidige Klangflächen mit Sensibiltät, das Orchester sekundiert mit entspannter Präzision. Ein weiteres Album auf dem verdienstvollen Label "Grand Piano", das sich der Klaviermusik abseits des allzu Bekannten widmet - und dabei wie häufig schönste Entdeckungen präsentiert.